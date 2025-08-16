Neue Genfer Übersetzung

Die Einsetzung der Priester: Vorbereitungen

1 Um mir ´Aaron und seine Söhne` zum Priesterdienst zu weihen, gehe folgendermaßen vor: Nimm einen Jungstier und zwei fehlerlose Schafböcke,

2 außerdem ein ungesäuertes Rundbrot, ein ungesäuertes Ringbrot, das mit Öl zubereitet wurde, und ein ungesäuertes, mit Öl bestrichenes Fladenbrot. Alle Brote müssen aus Weizenmehl gebacken werden.

3 Lege sie in einen Korb. Sie sollen ebenso wie der Stier und die beiden Schafböcke ´als Opfer` dargebracht werden.

Feierliche Einkleidung und Salbung

4 Bring auch Aaron und seine Söhne ´zu mir` an den Eingang des Begegnungszeltes und wasche sie.

5 Dann nimm die ´hohenpriesterlichen` Gewänder und kleide Aaron damit ein: ´Zieh ihm` das Leinengewand, das Obergewand, den Priesterschurz und die Brusttasche ´an`. Binde den Priesterschurz mit dem daran angebrachten Gürtel fest,

6 setz ihm den Turban auf und befestige daran den Stirnreif, der seine heilige Berufung zum Ausdruck bringt.

7 ´Zum Schluss` nimm ´etwas` Salböl, gieß es Aaron auf den Kopf und salbe ihn.

8 Danach lass Aarons Söhne herantreten und kleide sie mit dem Leinengewand ein.

9 Binde ihnen allen – Aaron und seinen Söhnen – den Stoffgürtel um und setze seinen Söhnen die Kopfbedeckung auf. Sie sind dazu berufen, meine Priester zu sein; das ist eine feste Ordnung, die für alle Zeiten besteht. Setze sie durch folgende Rituale in ihr Amt ein:

Opfer des Stieres als Sündopfer

10 Bring den jungen Stier vor das Zelt der Begegnung. Aaron und seine Söhne sollen ihre Hand auf den Kopf des Tieres legen.

11 Schlachte den Stier in meiner Gegenwart vor dem Eingang des Zeltes.

12 Tauch deinen Finger in sein Blut und streiche es an die Hörner des Altars. Alles ´übrige` Blut gieß an den Fuß des Altars.

13 Nimm das ganze Fett, das die Eingeweide umschließt, den Fettlappen an der Leber sowie die beiden Nieren mit ihren Fetthüllen und verbrenne das alles auf dem Altar.

14 Das Fleisch, das Fell und den Darminhalt des Stieres dagegen musst du außerhalb des Lagers verbrennen, da es sich um ein Sündopfer handelt.

Opfer des ersten Schafbocks als Brandopfer

15 Hol ´anschließend` den ersten Schafbock und lass Aaron und seine Söhne ihre Hände auf seinen Kopf legen.

16 Schlachte das Tier, fang sein Blut auf und sprenge es von allen Seiten an den Altar.

17 Zerlege den Schafbock, säubere seine Eingeweide und seine Unterschenkel mit Wasser und leg sie zu den ´übrigen` Fleischstücken und dem Kopf des Tieres.

18 Verbrenne den Schafbock vollständig auf dem Altar. Es ist ein Brandopfer für ´mich`, den HERRN – eine Gabe, deren Geruch mich gnädig stimmt.

Opfer des anderen Schafbocks für die Amtseinsetzung

19 Dann hole den zweiten Schafbock. ´Auch` auf ihn sollen Aaron und seine Söhne ihre Hände legen.

20 Schlachte ihn, nimm ´etwas` von seinem Blut und benetze damit das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe Aarons und seiner Söhne. Das ´übrige` Blut sprenge von allen Seiten an den Altar.

21 Dann nimm etwas von dem Blut, das an den Altar gesprengt wurde, sowie etwas Salböl und benetze damit ´zunächst` Aaron und sein Gewand und ´anschließend` seine Söhne und ihre Gewänder. So werden sie mitsamt ihren Gewändern mir geweiht.

22 Da der ´zweite` Schafbock als Opfer für die Amtseinsetzung dient, musst du sein Fett abtrennen: den Fettschwanz, das Fett, das die Eingeweide umschließt, den Fettlappen an der Leber, die beiden Nieren mit ihren Fetthüllen, dazu die rechte Hinterkeule.

23 ´Weiterhin entnimmst du` dem Korb mit den ungesäuerten Broten, der am Eingang des Heiligtums steht, das Rundbrot, das mit Öl zubereitete Ringbrot sowie das Fladenbrot.

24 Das alles legst du Aaron und seinen Söhnen in die Hände, damit sie es ´mir`, dem HERRN, als Schwingopfer darbieten.

25 Dann nimm es ihnen wieder aus der Hand und verbrenne das Fett zusammen mit dem Brandopfer vollständig auf dem Altar. Der Geruch dieser Gabe wird mich, den HERRN, gnädig stimmen.

26 Anschließend nimm das Bruststück des Schafbocks, der für Aarons Amtseinsetzung geopfert wurde, und biete es ´mir`, dem HERRN, als Schwingopfer dar. Dieses Bruststück ist dein Anteil ´am Opfermahl`.

27 Bei jeder Amtseinsetzung eines Hohenpriesters soll das Bruststück des Schafbocks als Schwingopfer dargeboten und die Hinterkeule vor dem Altar als Opfer emporgehoben werden. So werden diese beiden Stücke mir geweiht.

28 Sie sollen ´auch in Zukunft` Aaron und seinen Nachkommen gehören. Diese Ordnung gilt für alle Zeiten. ´Nicht nur beim Einsetzungsopfer`, sondern wann immer die Israeliten mir, dem HERRN, ein Gemeinschaftsopfer darbringen, müssen sie diese Teile abgeben.

Weitergabe der Gewänder an Aarons Nachfolger

29 Aarons heilige Gewänder gehen später an seine Nachfolger über. In ihnen sollen sie gesalbt und ins Priesteramt eingesetzt werden.

30 Wer immer von Aarons Nachkommen seine Nachfolge als Hoherpriester antritt, muss diese Gewänder ´bei seiner Einsetzung` sieben Tage lang tragen. Dann kann er das heilige Begegnungszelt betreten und dort Dienst tun.

Speisevorschriften in Bezug auf den zweiten Schafbock

31 Das Fleisch des Schafbocks, der zur Amtseinsetzung der Priester geopfert wurde, sollst du beim Heiligtum kochen.

32 Aaron und seine Söhne sollen es zusammen mit dem Brot essen, das im Korb am Eingang des Begegnungszeltes lag.

33 Durch diese Opfergaben wurden ihre Sünden gesühnt, und sie wurden in ihr Amt eingesetzt und mir geweiht. Deshalb sollen sie davon essen. Aber sonst darf niemand davon essen, denn diese Gaben sind heilig.

34 Bleibt etwas vom Fleisch des Einsetzungsopfers oder von den Broten bis zum nächsten Morgen übrig, dann muss es verbrannt werden. Man darf es nicht mehr essen, denn es ist mir geweiht worden.

Wiederholung dieser Rituale während sieben Tagen

35 Vollziehe diese ´Rituale` eine Woche lang ´täglich` an Aaron und seinen Söhnen und setze sie damit in ihr Amt ein. Halte dich dabei genau an die Anweisungen, die ich dir gegeben habe.

36 Jeden Tag sollst du außerdem als Sühnehandlung einen Jungstier als Sündopfer darbringen, um den Altar von der Schuld zu reinigen, ´die auf ihm lastet`. Bestreiche den Altar mit Salböl, um ihn mir zu weihen.

37 ´Auf diese Weise` sollst du ihn sieben Tage lang reinigen und mir weihen. Dadurch wird er zu einem besonders heiligen Gegenstand, und wer oder was auch immer mit ihm in Berührung kommt, verfällt dem Heiligtum.

Tägliche Opfer

38 Opfere ´von da an` auf dem Altar jeden Tag zwei einjährige Lämmer als regelmäßiges ´Brandopfer`,

39 eines am Morgen und eines in der Abenddämmerung.

40 ´Bring` mit dem morgendlichen Lamm ein Kilogramm Weizenmehl ´dar`, das mit einem Liter besonders reinem Olivenöl vermengt ist, und ´gieße` als Trankopfer einen Liter Wein ´aus`.

41 Opfere die gleichen Speise- und Trankopfer auch mit dem zweiten Lamm, das in der Abenddämmerung geschlachtet wird. Dies alles soll für ´mich`, den HERRN, verbrannt werden und mich durch seinen Geruch gnädig stimmen.

42 Das ist das regelmäßige Brandopfer, das ihr auch in künftigen Generationen ´mir`, dem HERRN, vor dem Eingang des Begegnungszeltes darbringen sollt.

Gott will bei den Israeliten wohnen

42 In diesem Zelt werde ich euch begegnen und mit dir, ´Mose`, sprechen.

43 Es ist der Ort, an dem ich ´euch`, meinem Volk, nahe bin, und er wird heilig durch meine herrliche Gegenwart.

44 Ebenso wie das Zelt der Begegnung wird der Altar durch meine Gegenwart heilig. Dasselbe gilt für Aaron und seine Söhne, die mir als Priester dienen sollen.

45 Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein.

46 Ihr werdet erkennen, dass ich, der HERR, euer Gott, euch aus Ägypten geführt habe, um bei euch zu wohnen. Ich bin der HERR, euer Gott!

