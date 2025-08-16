Neue Genfer Übersetzung

Der Räucheraltar

1 Bau aus Akazienholz einen Altar, auf dem man Räucherwerk verbrennen kann.

2 ´Seine Grundfläche` soll quadratisch sein, ein halber Meter mal ein halber Meter, und seine Höhe soll einen Meter betragen. Seine Hörner ´dürfen nicht aufgesetzt werden, sondern` müssen mit dem Altar aus einem Stück gearbeitet sein.

3 Überziehe ihn mitsamt seinen Hörnern von allen Seiten mit Gold und bring ringsum eine goldene Zierleiste an.

4 Gieß ´je` zwei goldene Ringe für die Seitenwände des Altars und befestige sie unterhalb der Zierleisten.

5 Fertige die Tragestangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold.

6 Stell den Altar vor dem Vorhang auf, der die Bundeslade mit den Gesetzestafeln – den Ort, wo ich euch begegnen werde – verhüllt.

7 Aaron soll jeden Morgen, wenn er die Öllampen in Ordnung bringt, auf dem Altar wohlriechendes Räucherwerk darbringen.

8 Auch in der Abenddämmerung, wenn er die Öllampen wieder auf ´den Leuchter` stellt, soll er jedes Mal ´Räucherwerk` verbrennen. Auf diese Weise steigt täglich ein wohlriechender Duft zu ´mir`, dem HERRN, auf. So sollen es auch die kommenden Generationen halten.

9 Auf dem Räucheraltar dürft ihr weder unerlaubtes Räucherwerk noch Brandopfer noch Speiseopfer darbringen. Gießt auch kein Trankopfer über ihm aus.

10 Einmal im Jahr soll Aaron an den Hörnern des Altars das Sühneritual vollziehen. Er soll sie mit etwas Blut vom jährlichen Versöhnungsopfer ´bestreichen und den Altar dadurch reinigen. In allen Generationen soll das einmal im Jahr geschehen. Der Altar ist in besonderem Maße heilig und ´mir`, dem HERRN, geweiht. «

Kopfsteuer für das Heiligtum

11 Der HERR sagte zu Mose:

12 »Wenn du die ´wehrfähigen` Israeliten zählst, um ihre Gesamtzahl zu erfassen, muss jeder, der gezählt wird, ´mir`, dem HERRN, ein Lösegeld entrichten. Dann wird die Israeliten bei der Zählung kein Unglück treffen.

13 Jeder Gezählte muss ein halbes Silberstück bezahlen. Dabei gilt der Gewichtswert des Heiligtums, bei dem ein Silberstück zwölf Gramm wiegt. Die Abgabe für ´mich`, den HERRN, beträgt also sechs Gramm Silber.

14 Alle, die erfasst werden – das heißt alle ´Männer` ab zwanzig Jahren –, müssen mir diese Abgabe leisten.

15 Wer reich ist, soll nicht mehr, und wer arm ist, nicht weniger als das halbe Silberstück geben. Mit dieser Abgabe bezahlt ihr ´mir`, dem HERRN, ein Lösegeld für euer Leben.

16 Sammle das Geld von den Israeliten ein und stell es für den Dienst am Zelt der Begegnung zur Verfügung. Es wird mich daran erinnern, das Leben der Israeliten zu bewahren. «

Das Wasserbecken

17 Der HERR sagte zu Mose:

18 »Fertige für die Waschungen ein bronzenes Wasserbecken mit einem bronzenen Untergestell an. Stell es zwischen dem Zelt der Begegnung und dem Brandopferaltar auf und füll es mit Wasser.

19 Aaron und seine Söhne sollen mit diesem Wasser ihre Hände und Füße waschen,

20 bevor sie das Zelt der Begegnung betreten oder zum Brandopferaltar gehen, um für ´mich`, den HERRN, ein Opfer zu verbrennen. Wenn sie sich nicht waschen, müssen sie sterben.

21 Nur wenn sie ihre Hände und Füße waschen, sterben sie nicht. Diese Bestimmung gilt für Aaron und seine Nachkommen durch alle Generationen. «

Das heilige Salböl

22 Der HERR sagte zu Mose:

23 »Nimm die besten Duftstoffe: sechs Kilogramm Myrrhe, drei Kilogramm wohlriechenden Zimt und drei Kilogramm Kalmus,

24 außerdem sechs Kilogramm Kassia – es gilt das im Heiligtum übliche Gewicht – sowie vier Liter Olivenöl.

25 Bereite daraus in sorgfältiger, fachmännischer Arbeit ein heiliges Salböl zu. Es ist dazu bestimmt, alles zu salben, was mir geweiht wird.

26 Salbe damit das Begegnungszelt, die Lade mit den Gesetzestafeln,

27 den Tisch und sein gesamtes Zubehör, den Leuchter und sein Zubehör, den Räucheraltar,

28 den Brandopferaltar und sein gesamtes Zubehör sowie das Wasserbecken mit seinem Untergestell.

29 Dadurch weihst du mir all diese Gegenstände, und sie werden in besonderem Maße heilig. Alles, was mit ihnen in Berührung kommt, verfällt dem Heiligtum.

30 Salbe auch Aaron und seine Söhne ´mit diesem Öl` und weihe sie mir so zu Priestern.

31 Erkläre den Israeliten: ›Dieses Öl ist dazu bestimmt, alles zu salben, was mir, dem HERRN, geweiht ist. Das gilt für alle künftigen Generationen. ‹

32 Gewöhnliche Menschen dürfen damit nicht in Berührung kommen. Stellt kein Öl in dieser Zusammensetzung ´für euren persönlichen Gebrauch` her. ´Dieses Salböl` ist ´mir, dem HERRN `, geweiht. Betrachtet es als heilig.

33 Wer ein Öl in dieser Zusammensetzung herstellt oder eine gewöhnliche Person damit salbt, wird aus dem Volk ausgestoßen und muss sterben. «

Das heilige Räucherwerk

34 Weiter sagte der HERR zu Mose: »Nimm wohlriechende Gewürze, und zwar zu gleichen Teilen Stakte, Räucherklaue, Galbanum, Gewürzkräuter und reinen Weihrauch.

35 Stell aus diesen Zutaten auf fachmännische Weise Räucherwerk her. Füge dieser Mischung noch etwas Salz hinzu und achte ´bei der Zubereitung` auf Reinheit; denk daran, dass es heilig ist.

36 Zerreibe einen Teil des Räucherwerks zu feinem Pulver und bewahre es im Zelt der Begegnung auf, vor der Lade mit den Gesetztestafeln, wo ich euch begegnen will. Es soll bei euch als etwas besonders Heiliges gelten.

37 Niemand darf Räucherwerk in dieser Zusammensetzung für sich selbst zubereiten. Vergesst nicht, dass es ausschließlich für mich, den HERRN, bestimmt ist.

38 Wer es herstellt, um seinen Duft selbst zu genießen, der wird aus dem Volk ausgestoßen und muss sterben. «

