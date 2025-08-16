Neue Genfer Übersetzung

Die Errichtung des Heiligtums (Kapitel 35 bis 40)

Erinnerung an das Sabbatgebot

1 Mose versammelte die ganze Gemeinschaft der Israeliten und teilte ihnen mit, was der HERR befohlen hatte:

2 »Sechs Tage lang könnt ihr eure Arbeit verrichten. Aber den siebten Tag müsst ihr als Ruhetag achten, der ´mir`, dem HERRN, geweiht ist. Jeder, der an diesem Tag arbeitet, muss sterben.

3 Ihr dürft an diesem Tag in euren Wohnungen auch kein Herdfeuer anzünden. «

Die Israeliten sollen für den Bau der Wohnung des HERRN spenden und daran mitarbeiten

4 Weiter erklärte Mose den versammelten Israeliten: »Der HERR hat euch befohlen,

5 Gaben für seine Wohnung zusammenzutragen. Alle, die von Herzen dazu bereit sind, sollen ihm etwas geben: Gold, Silber und Bronze,

6 ´Wolle`, die blau, purpurfarben oder karmesinrot ´gefärbt ist`, Leinenstoffe und Ziegenwolle,

7 rot gefärbte Widderfelle, Tachasch-Leder, Akazienholz,

8 Lampenöl, Gewürze für Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk,

9 Onyxsteine sowie ´andere` Edelsteine, die man einfassen und am Schurz und der Brusttasche ´des Hohenpriesters` anbringen kann.

10 Wer von euch dazu begabt ist, soll kommen, um all das herzustellen, was der HERR angeordnet hat:

11 Die Wohnung ´des HERRN ` mit ihren Zeltbahnen, Decken und Haken, ihren Stützrahmen und Verbindungsstangen sowie ihren Säulen und Sockeln;

12 die Bundeslade mit ihren Tragestangen, der Deckplatte und dem Vorhang, der ´das Allerheiligste` verdeckt;

13 den Tisch mit seinen Tragestangen und seinem Zubehör sowie die geweihten Brote;

14 den Leuchter mit seinem Zubehör, seinen Lampen und dem Lampenöl;

15 den Räucheraltar mit seinen Tragestangen, dem Salböl und dem wohlriechenden Räucherwerk; den Vorhang für den Eingang der Wohnung;

16 den Brandopferaltar mit seinem bronzenen Gitternetz, den Tragestangen und all seinem Zubehör; das Wasserbecken mit seinem Untergestell;

17 die Vorhänge für den Hof mit den dazugehörigen Pfosten und Sockeln, den Vorhang für den Eingang zum Hof,

18 die Zeltpflöcke für die Wohnung und den Hof sowie die dazugehörigen Seile;

19 ´und schließlich` die besondere Kleidung für den Dienst am Heiligtum, nämlich die heiligen Gewänder für den Hohenpriester Aaron und die priesterlichen Gewänder für seine Söhne. «

20 Dann entließ Mose die Israeliten, und die Versammlung löste sich auf.

Spendenbereitschaft der Israeliten

21 Viele wurden von diesem Aufruf bewegt und verspürten den Wunsch, etwas beizutragen. Deshalb kamen sie und brachten dem HERRN Gaben, die man für das Zelt der Begegnung, den Gottesdienst und die heiligen Gewänder verwenden konnte.

22 Sowohl Männer als auch Frauen kamen und brachten bereitwillig Spangen, Ohrringe, Fingerringe, Halsketten und andere goldene Gegenstände, um das Gold dem HERRN als Opfergabe zur Verfügung zu stellen.

23 Wer blaue, purpurfarbene oder karmesinrot ´gefärbte Wolle`, Leinenstoffe, Ziegenwolle, rot gefärbte Widderfelle oder Tachasch-Leder besaß, brachte es ´zu Mose`.

24 Jeder, der Silber oder Bronze entbehren konnte, stellte es dem HERRN zur Verfügung. Wer Akazienholz besaß, das sich für den Bau des Heiligtums und der gottesdienstlichen Gegenstände eignete, brachte es ´zu Mose`.

25 Die Frauen, die dazu begabt waren, stellten mit der Handspindel Garne her und brachten sie zu Mose: blau gefärbte, purpurfarbene und karmesinrot gefärbte Wollfäden sowie ´aus Flachsfasern hergestellte` Leinenfäden.

26 Andere Frauen spannen Garne aus Ziegenwolle, weil sie sich darauf besonders gut verstanden.

27 Die führenden Männer brachten Onyxsteine und ´andere` Edelsteine, die man einfassen und am Schurz und der Brusttasche ´des Hohenpriesters` anbringen konnte;

28 außerdem ´brachten sie` Gewürze und Öl zur Herstellung des Lampenöls, des Salböls und des wohlriechenden Räucherwerks.

29 Viele Männer und Frauen aus dem Volk verspürten den Wunsch, etwas zu dem großen Werk beizutragen, zu dem der HERR sie durch Mose beauftragt hatte. Deshalb brachten sie dem HERRN ´all diese` freiwilligen Gaben.

Mose beauftragt die Kunsthandwerker

30 Mose teilte den Israeliten mit: »Der HERR hat Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs aus dem Stamm Juda, auserwählt, ´um die Arbeiten am Heiligtum zu leiten`.

31 Er hat ihn mit seinem Geist erfüllt und ihm Weisheit, Verstand, ´handwerkliche` Kenntnisse und ´künstlerisches` Geschick gegeben.

32 Bezalel kann Kunstwerke entwerfen, Gold, Silber und Bronze bearbeiten,

33 Edelsteine gravieren und fassen, Holz schnitzen und alle anderen kunsthandwerklichen Arbeiten ausführen.

34 Außerdem hat der HERR ihm die Fähigkeit gegeben, andere anzuleiten. Dasselbe gilt für Oholiab, den Sohn Ahimasachs aus dem Stamm Dan.

35 Beide hat er mit vielerlei Begabungen ausgestattet. Sie können Holz und Metall bearbeiten sowie Stoffe weben und besticken. Sie können blaue, purpurfarbene und karmesinrote Wollfäden und ´weiße` Leinengarne verarbeiten. Sie sind in der Lage, für alles Entwürfe zu machen und sie auszuführen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart