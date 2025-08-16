Neue Genfer Übersetzung

Die Amtskleidung für die Priester

1 Aus blauer, purpurfarbener und karmesinroter ´Wolle` webten ´die Kunsthandwerker` die Dienstkleidung für das Heiligtum und die heiligen Gewänder für Aaron. ´Alle Arbeiten wurden` nach den Anweisungen ´ausgeführt`, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

Der Priesterschurz

2 Bezalel und seine Mitarbeiter fertigten den Priesterschurz aus Gold, blauer, purpurfarbener und karmesinroter ´Wolle` sowie gezwirntem Leinen.

3 Das Gold hämmerten sie in dünne Bleche, zerschnitten es in Fäden und verwebten es in kunstvoller Arbeit mit der Wolle und den Leinenfäden.

4 Sie versahen ´den Priesterschurz` mit Schulterstücken und befestigten diese links und rechts mit Trägern.

5 Außerdem brachten sie einen Gürtel an, der wie der Schurz selbst aus Gold´fäden`, blauer, purpurfarbener und karmesinroter ´Wolle` und gezwirntem Leinen gewebt war. ´Alle Arbeiten wurden` nach den Anweisungen ´ausgeführt`, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

6 Die Kunsthandwerker fassten ´zwei` Onyxsteine in Gold, gravierten darauf in Siegelschneidetechnik die Namen der Stämme Israels ein

7 und befestigten sie auf den beiden Schulterstücken des Priesterschurzes. Die Steine sollten als Gedenksteine ´dienen: sie sollten` die Israeliten ´beim HERRN ` in Erinnerung bringen. ´Alle Arbeiten wurden` nach den Anweisungen ´ausgeführt`, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

Die Brusttasche

8 Die Brusttasche webten Bezalel und seine Mitarbeiter auf die gleiche kunstvolle Weise wie den Priesterschurz und verwendeten dafür ´ebenfalls` Gold´fäden`, blaue, purpurfarbene und karmesinrote ´Wolle` sowie gezwirntes Leinen.

9 Den Stoff legten sie doppelt, so dass sich daraus eine quadratische Tasche ergab, 25 mal 25 Zentimeter groß.

10 Dann besetzten sie die Brusttasche mit vier Reihen von Edelsteinen: Die erste Reihe bestand aus einem Rubin, einem Smaragd und einem Topas,

11 die zweite aus einem Karfunkel, einem Lapislazuli und einem Quarzkristall,

12 die dritte aus einem Türkis, einem Achat und einem Amethyst

13 und die vierte aus einem Aquamarin, einem ´schwarzen` Onyx und einem Opal. Alle Steine waren in Gold gefasst.

14 Insgesamt waren es zwölf Steine, entsprechend der Zahl der Stämme Israels. Auf jedem Stein war in Siegelschneidetechnik ein Name eingraviert, so dass alle zwölf Stämme vertreten waren.

15 Außerdem fertigten ´die Kunsthandwerker` für die Brusttasche ´zwei` gedrehte Kettchen aus reinem Gold,

16 zwei goldene Spangen sowie zwei goldene Ringe. Sie nähten die Ringe an den beiden ´oberen` Ecken der Brusttasche an

17 und fädelten die gedrehten Goldkettchen durch die Ringe.

18 Die Enden der beiden Kettchen befestigten sie an den Spangen und brachten diese vorne an den Schulterstücken des Priesterschurzes an.

19 Sie stellten zwei ´weitere` Ringe aus reinem Gold her und nähten sie so an die unteren Ecken der Brusttasche, dass sie sich auf der Rückseite befanden, die auf dem Priesterschurz auflag.

20 Danach fertigten sie ´noch` zwei ´weitere` goldene Ringe und brachten sie vorne an den ´Trägern der` Schulterstücke des Priesterschurzes an, und zwar ziemlich weit unten, direkt über dem Gürtel, in der Nähe des Verschlusses.

21 Sie banden die Brusttasche am Priesterschurz fest, indem sie blaue Schnüre von den Ringen an der Brusttasche zu den Ringen am Schurz führten. So blieb die Tasche ´an ihrem Platz` über dem Gürtel und baumelte nicht vor dem Schurz hin und her. ´Alle Arbeiten wurden` nach den Anweisungen ´ausgeführt`, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

Das Obergewand

22 Das Obergewand, das unter dem Priesterschurz getragen werden sollte, fertigten Bezalel und seine Mitarbeiter vollständig aus blau gefärbtem ´Stoff`.

23 Die Halsöffnung verstärkten sie ähnlich wie bei einem Panzerhemd mit einer Borte, damit die Öffnung nicht ausriss.

24 Am ´unteren` Saum des Gewands brachten sie ringsum ´kleine` Granatäpfel aus blauer, purpurfarbener und karmesinroter ´Wolle` an.

25 Außerdem fertigten sie Glöckchen aus reinem Gold an und befestigten diese so zwischen den Granatäpfeln,

26 dass am ganzen Gewandsaum ringsum immer abwechselnd ein Goldglöckchen und ein Granatäpfelchen hing. ´Dieses Gewand sollte Aaron` beim Dienst ´im Heiligtum tragen`. ´Alle Arbeiten wurden` nach den Anweisungen ´ausgeführt`, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

Die Leinengewänder, das Schild auf der Stirn und der Turban

27 Außerdem stellten ´die Kunsthandwerker` kunstvoll gewebte ´weiße` Leinengewänder für Aaron und seine Söhne her,

28 dazu ´Aarons` leinenen Turban, die leinenen Kopfbedeckungen ´für seine Söhne` und die Unterhosen aus Leinenstoff.

29 Den Gürtel ´für Aarons Leinengewand` fertigten sie ebenfalls aus gezwirntem Leinen und bestickten ihn in den Farben Blau, Purpur und Karmesinrot. ´Alle Arbeiten wurden` nach den Anweisungen ´ausgeführt`, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

30 Schließlich fertigten sie das kleine Schild an, das als Stirnreif dienen und die heilige Berufung des Hohenpriesters zum Ausdruck bringen sollte, und schrieben darauf in Siegelschneidetechnik die Worte: »Dem HERRN geweiht«.

31 Sie knüpften eine blaue Schnur an das Schild, um es von oben her am Turban zu befestigen. ´Auch dabei wurden alle Arbeiten` nach den Anweisungen ´ausgeführt`, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

Fertigstellung der Wohnung des HERRN

32 Schließlich war der Bau des Begegnungszeltes, in dem der HERR wohnen wollte, abgeschlossen. Die Israeliten hatten alle Arbeiten nach den Anweisungen ausgeführt, die Mose vom HERRN empfangen hatte; sie hatten sich genau daran gehalten.

33 Sie brachten die Wohnung ´des HERRN ` zu Mose: das Zelt mit seinem ganzen Zubehör, also mit den Haken, Stützrahmen, Pfosten und Sockeln;

34 die Decke aus rotgefärbten Widderfellen und die Decke aus Tachasch-Leder ´für das Zeltdach`; den Vorhang, der ´das Allerheiligste` abschirmen sollte;

35 die Lade mit den Gesetzestafeln samt ihren Tragestangen und ihrer Deckplatte;

36 den Tisch mit all seinen Gefäßen und die geweihten Brote;

37 den Leuchter aus reinem ´Gold` mit den aufgesetzten Lampen und seinem Zubehör sowie das Lampenöl;

38 den goldenen ´Räucher`altar, das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk; den Vorhang für den Eingang des Zeltes;

39 den bronzenen ´Brandopfer`altar mit seinem bronzenen Gitternetz und seinen Tragestangen sowie allem Zubehör; das Wasserbecken mit seinem Untergestell;

40 die Vorhänge für den Hof mit den dazugehörenden Pfosten und Sockeln; den Vorhang für den Eingang zum Hof; die Seile, die Zeltpflöcke und alle anderen Gegenstände für den Dienst in der Wohnung des HERRN, in der er seinem Volk begegnen wollte;

41 ´und schließlich` die besondere Kleidung für den Dienst am Heiligtum, nämlich die heiligen Gewänder für den Hohenpriester Aaron und die priesterlichen Gewänder für seine Söhne.

42 Die Israeliten hatten alle Arbeiten genau nach den Anweisungen ausgeführt, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

43 Mose begutachtete das ganze Werk und sah, dass die Israeliten sich genau an die Anweisungen des HERRN gehalten hatten. Da segnete er sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart