Neue Genfer Übersetzung

Die Wohnung des HERRN soll aufgebaut und geweiht werden

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Am ersten Tag des neuen Jahres sollst du das Zelt der Begegnung aufbauen, in dem ich wohnen will.

3 Bring die Bundeslade mit den Gesetzestafeln hinein und häng den Vorhang auf, der sie abschirmen soll.

4 Trag den Tisch ´für die geweihten Brote ins Zelt` und deck ihn mit den dazugehörigen Gefäßen. Stell den Leuchter an seinen Platz und setz ihm die Öllampen oben ´auf die Arme`.

5 Platziere den goldenen Räucheraltar vor dem Vorhang zum Allerheiligsten und befestige den Vorhang am Eingang meiner Wohnung.

6 Stell den Brandopferaltar vor dem Eingang des Begegnungszeltes auf, in dem ich wohnen will.

7 Platziere das Wasserbecken zwischen dem Begegnungszelt und dem Altar und fülle es mit Wasser.

8 Errichte die Umzäunung, die den Hof ringsum einschließt, und bring den Vorhang am Eingang des Hofes an.

9 ´Wenn alles aufgebaut ist`, sollst du das Salböl nehmen und meine Wohnung mit allem, was sich darin befindet, salben. Dadurch weihst du sie ´mir`, und sie wird mitsamt ihrer ganzen Einrichtung zu einer heiligen Stätte.

10 Salbe auch den Brandopferaltar mit seinem gesamten Zubehör, um ihn ´mir` zu weihen. Er wird dadurch zu einem besonders heiligen Gegenstand.

11 Auch das Wasserbecken und sein Untergestell sollst du salben und ´mir` weihen.

12 Bring anschließend Aaron und seine Söhne ´zu mir` an den Eingang des Begegnungszeltes und wasche sie.

13 Kleide Aaron mit den heiligen Gewändern ein, salbe ihn und weihe ihn, damit er mir als Priester dient.

14 Dann lass seine Söhne vortreten, bekleide sie mit den Leinengewändern

15 und salbe sie auf die gleiche Weise wie ihren Vater. ´Auch` sie sollen mir als Priester dienen. Durch die Salbung wird ihnen und ihren Nachkommen für alle Zeit das Priesteramt übertragen. «

Die Wohnung des HERRN wird aufgebaut und geweiht

16 Mose führte alle Anweisungen aus, die er vom HERRN empfangen hatte.

17 Ein Jahr ´nach dem Auszug aus Ägypten`, am ersten Tag des ersten Monats, wurde die Wohnung ´des HERRN ` aufgestellt.

18 Mose leitete den gesamten Aufbau. Er ließ die Sockel auslegen, die Stützrahmen hineinstecken, die Querstangen anbringen und die Säulen ´für die Vorhänge` aufstellen.

19 Dann ließ er die Decken ´aus Ziegenwolle` über die Wohnung legen und das Zeltdach darüber ´spannen`. Dabei hielt Mose sich an die Anweisungen, die er vom HERRN empfangen hatte.

20 Anschließend legte er die Gesetzestafeln in die Bundeslade. Er ließ die Tragestangen anbringen und die Deckplatte auf die Lade setzen.

21 Dann ließ er die Lade in die Wohnung bringen und den Trennvorhang, der sie abschirmen sollte, aufhängen. Das entsprach den Anweisungen, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

22 Anschließend ließ er den Tisch in das Zelt der Begegnung bringen und außerhalb des Trennvorhangs an die Nordseite der Wohnung stellen.

23 Dann legte er darauf die ´geweihten` Brote vor dem HERRN aus. Auch hierin befolgte Mose die Anweisungen, die er vom HERRN empfangen hatte.

24 Als Nächstes ließ er den Leuchter ins Zelt der Begegnung bringen und ihn dem Tisch gegenüber an die Südseite der Wohnung stellen.

25 Dann setzte er die Lampen ´auf die Arme des Leuchters`, damit er vor dem HERRN leuchten konnte. Auch das entsprach den Anweisungen, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

26 Schließlich ließ er den goldenen ´Räucher`altar in das Zelt der Begegnung bringen und vor dem Trennvorhang aufstellen.

27 Mose brachte wohlriechendes Räucherwerk auf ihm dar. In allem hielt er sich an die Anweisungen, die er vom HERRN empfangen hatte.

28 Danach ließ er am Eingang der Wohnung den ´dafür vorgesehenen` Vorhang befestigen

29 und vor dem Eingang den Brandopferaltar aufstellen. Mose opferte darauf Brand- und Speiseopfer. Auch dabei richtete er sich nach den Anweisungen, die er vom HERRN empfangen hatte.

30 Zwischen dem Zelt der Begegnung und dem Brandopferaltar ließ er das Wasserbecken aufstellen und mit Wasser füllen, damit man sich dort waschen konnte.

31 Mose, Aaron und Aarons Söhne sollten dort ihre Hände und Füße reinigen.

32 Diese Reinigung sollten sie jedes Mal vornehmen, bevor sie das Zelt der Begegnung betraten oder am Altar opferten. So lauteten die Anweisungen, die Mose vom HERRN empfangen hatte.

33 Zuletzt ließ Mose die Umzäunung für den Hof errichten, der das Heiligtum und den Altar umgab, und den Vorhang am Eingang des Hofes aufhängen. So vollendete Mose den Bau ´des Heiligtums`.

Die Herrlichkeit des HERRN erfüllt die neu errichtete Wohnung

34 Da kam die Wolke ´des HERRN ` auf das Begegnungszelt herab, und seine herrliche Gegenwart erfüllte die ´neu errichtete` Wohnung.

35 Mose konnte das Zelt nicht betreten, denn die Wolke hüllte es ein, und die ´ganze` Wohnung war von der Herrlichkeit des HERRN durchflutet.

36 Solange die Israeliten unterwegs waren, ´richteten sie sich nach der Wolke`: Wenn die Wolke sich von der Wohnung des HERRN erhob, brach das Volk auf.

37 Erhob sie sich nicht, blieb es ´an seinem Lagerplatz`, bis die Wolke weiterzog.

38 Während ihrer ganzen Wanderschaft konnten die Israeliten tagsüber die Wolke über der Wohnung des HERRN sehen, und nachts leuchtete ´für alle sichtbar` ein Feuerschein in ihr.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart