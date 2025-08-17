2. Samuel 5

Neue Genfer Übersetzung

David regiert in Jerusalem als König über ganz Israel (Kapitel 5 bis 10)

David wird König über ganz Israel

1 Aus allen Stämmen ´im Gebiet des Reiches` Israel kamen ´Gesandte` zu David nach Hebron. Sie sagten zu ihm: »Auch wir gehören zu deinem Volk.

2 Schon früher, als Saul noch unser König war, hast du Israels ´Heer` in den Kampf geführt und ´siegreich` wieder heimgebracht. Der HERR hat zu dir gesagt: »Du sollt mein Volk weiden ´wie ein Hirte seine Schafe`, du sollt Israels Herrscher sein. «

3 König David schloss vor dem HERRN einen Bund mit den führenden Männern Israels, die sich in Hebron versammelt hatten. Dann salbten sie ihn zum König über Israel.

4 David war dreißig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte vierzig Jahre lang,

5 siebeneinhalb Jahre über Juda in Hebron und dreiunddreißig Jahre über Israel und Juda in Jerusalem.

David erobert Jerusalem

6 Nachdem David König geworden war, zog er mit seinen Männern nach Jerusalem. Die Jebusiter, die damals noch dort wohnten, verhöhnten ihn: »In unsere Stadt werdet ihr nicht hineinkommen! Selbst Blinde und Lahme könnten euch vertreiben!« Sie waren sich sicher, dass David die Stadt nicht einnehmen würde.

7 Aber David eroberte die Festung Zion, die von da an »Davidsstadt« genannt wurde.

8 Am Tag ´des Angriffs` sagte David: »Wer die Jebusiter besiegen will, muss durch den Wasserschacht in die Stadt eindringen. ´Beseitigt` diese Blinden und Lahmen, denn sie sind mir verhasst! « So entstand die Redensart: »Blinde und Lahme kommen mir nicht ins Haus!«

9 David machte die Festung zu seiner Residenz und nannte sie »Davidsstadt«. Er baute ´Jerusalem` um die Festung herum aus, vom Millo an stadteinwärts.

10 So wurde David immer mächtiger, denn der HERR, der allmächtige Gott, stand ihm bei.

11 Hiram, der König von Tyrus, schickte eine Gesandtschaft zu David, zu der auch Zimmerleute und Steinmetze gehörten. Sie brachten Zedernholz mit und bauten David einen Palast.

12 Daran erkannte David, dass der HERR ihn als König über Israel bestätigt und sein Königtum aus Liebe zu seinem Volk zu hohem Ansehen gebracht hatte.

Weitere Söhne Davids

13 Nachdem David von Hebron nach Jerusalem gezogen war, heiratete er noch weitere Frauen und Nebenfrauen und bekam noch mehr Söhne und Töchter.

14 Davids Söhne, die in Jerusalem geboren wurden, hießen: Schammua, Schobab, Natan, Salomo,

16 Elischama, Eljada und Elifelet.

David schlägt die Angriffe der Philister zurück

17 Als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und konnte sich rechtzeitig in seine Festung zurückziehen.

18 Die Philister besetzten unterdessen die Ebene Refaïm.

19 David fragte den HERRN: »Soll ich sie angreifen? Wirst du mir den Sieg schenken?« Der HERR antwortete: »Greif an! Ich gebe sie in deine Gewalt. «

20 Da zog David ´mit seinem Heer` nach Baal-Perazim und besiegte die Philister. Nach der Schlacht sagte er: »Wie Wasser ´einen Damm` durchbricht, so hat der HERR ´die Schlachtreihen` meiner Feinde vor meinen Augen durchbrochen!« Deshalb erhielt der Ort den Namen Baal-Perazim (»Herr der Durchbrüche«).

21 ´Bei ihrer Flucht` hatten die Philister sogar ihre Götzenbilder zurückgelassen. David und seine Männer nahmen sie mit.

22 Ein weiteres Mal zogen die Philister ´gegen David` aus und besetzten die Ebene Refaïm.

23 Wieder bat David den HERRN um Weisung, und er bekam zur Antwort: »Greif sie nicht direkt an, sondern umgehe sie und fall ihnen bei den Bakabäumen in den Rücken!

24 Sobald du in den Wipfeln der Bakabäume das Geräusch von Schritten hörst, greif sofort an. Denn dann weißt du, dass ich vor dir her in die Schlacht ziehe, um das Heer der Philister zu schlagen. «

25 David tat, was der HERR ihm befohlen hatte. Er besiegte die Philister ´und verfolgte sie` von Geba bis hinab nach Geser.

