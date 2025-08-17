2. Samuel 8

Neue Genfer Übersetzung

David unterwirft die Nachbarvölker

1 Einige Zeit später griff David die Philister an. Er brachte ihnen eine demütigende Niederlage bei und beendete damit endgültig ihre Vorherrschaft ´über Israel`.

2 Danach besiegte er die Moabiter. Die moabitischen Gefangenen mussten sich nebeneinander auf den Boden legen, und die Reihe wurde mit einer Messschnur abgemessen: Je zwei Schnurlängen von Gefangenen wurden hingerichtet, danach wurde eine Schnurlänge am Leben gelassen. Die Moabiter mussten sich Davids Herrschaft unterwerfen und ihm regelmäßig Tribut zahlen.

3 Außerdem besiegte David den König der ´aramäischen` Stadt Zoba: Hadad-Eser, den Sohn Rehobs. Hadad-Eser war gerade Richtung Eufrat gezogen, um dort seine Oberherrschaft zurückzugewinnen.

4 David nahm 1.700 Wagenkämpfer und 20.000 Fußsoldaten aus Hadad-Esers Heer gefangen. Die Zugpferde der Streitwagen ließ er lähmen, nur hundert behielt er für sich.

5 Die Aramäer aus Damaskus kamen Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu Hilfe. Aber David schlug ´sie und tötete` aus ihrem Heer 22.000 Mann.

6 Er stationierte Besatzungstruppen in ihrem Gebiet und machte sie zu seinen Untertanen, die ihm regelmäßig Tribut zahlen mussten. In allen Kriegszügen stand der HERR ihm bei und schenkte ihm den Sieg.

7 Die goldenen Schilde, die Hadad-Esers hohe Offiziere getragen hatten, nahm David mit und brachte sie nach Jerusalem.

8 In den Städten Betach und Berotai, die zu Hadad-Esers Gebiet gehört hatten, erbeutete er große Mengen an Bronze.

9 Als Toï, der König von Hamat, hörte, dass David das gesamte Heer Hadad-Esers vernichtend geschlagen hatte,

10 schickte er seinen Sohn Joram ´nach Jerusalem`, um David zu grüßen und ihn für seinen erfolgreichen Feldzug zu beglückwünschen. Denn Toï war mit Hadad-Eser verfeindet und hatte schon viele Kriege gegen ihn geführt. Joram brachte David Gefäße aus Silber, Gold und Bronze als Geschenk mit.

11 David weihte diese Gefäße für den ´Dienst im Heiligtum des` HERRN. Genauso hielt er es mit all dem Silber und Gold, das er auf seinen Eroberungszügen bei den ´benachbarten` Völkern erbeutete:

12 bei den Edomitern, den Moabitern, den Ammonitern, den Philistern, den Amalekitern sowie bei Hadad-Eser, dem Sohn Rechobs, dem König von Zoba.

13 Davids Ruhm wurde noch größer, als er nach seinem Sieg über die Aramäer einen Feldzug gegen die Edomiter unternahm und im Salztal 18.000 Feinde tötete.

14 Er stationierte Besatzungstruppen in ganz Edom und machte die Edomiter zu seinen Untertanen. In allen Kriegszügen stand der HERR ihm bei und schenkte ihm den Sieg.

Davids oberste Beamte

15 David regierte als König über ganz Israel und sorgte im ganzen Volk für Recht und Gerechtigkeit.

16 Joab, der Sohn der Zeruja, war Oberbefehlshaber über das Heer. Joschafat, der Sohn Ahiluds, war der Sprecher des Königs.

17 Die ´obersten` Priester waren Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelech, der Sohn Abjatars. Seraja war Hofschreiber.

18 Benaja, der Sohn Jojadas, befehligte die Leibwache des Königs. Davids Söhne waren Priester.

