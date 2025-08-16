Neue Genfer Übersetzung

Reinheitsvorschriften für Frauen nach der Geburt

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Richte den Israeliten Folgendes aus: ›Wenn eine Frau einen Sohn zur Welt bringt, ist sie sieben Tage lang unrein wie bei ihrer monatlichen Blutung.

3 Am achten Tag soll der Junge beschnitten werden.

4 Anschließend soll die Mutter noch 33 Tage zu Hause bleiben, bis ihre Reinheit, die mit den Blutungen verloren ging, wiederhergestellt ist. Sie darf nichts Heiliges berühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis diese Zeit um ist und sie wieder rein ist.

5 Bringt sie ein Mädchen zur Welt, ist sie vierzehn Tage lang unrein wie bei ihrer monatlichen Blutung. Anschließend soll sie noch 66 Tage zu Hause bleiben, bis ihre Reinheit, die mit den Blutungen verloren ging, wiederhergestellt ist.

6 Wenn die 33 oder 66 Tage um sind, soll sie ein einjähriges Lamm für ein Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube für ein Sündopfer ´besorgen und` am Begegnungszelt beim Priester abgeben.

7 Der Priester bringt die Opfer dem HERRN dar und erwirkt Sühne für die Frau. Damit ist ihre Reinheit, die mit dem Beginn der Blutungen verloren ging, wiederhergestellt. Dies sind die Anweisungen für Frauen, die einen Jungen oder ein Mädchen bekommen haben.

8 Kann die Frau den Preis für ein Lamm nicht bezahlen, soll sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben nehmen – eine für das Brandopfer, die andere für das Sündopfer. Der Priester erwirkt Sühne für sie, und so wird ihre Reinheit wiederhergestellt. ‹«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart