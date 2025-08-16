Neue Genfer Übersetzung

Kultische Unreinheit bei Männern

1 Der HERR sagte zu Mose und Aaron:

2 »Richtet den Israeliten Folgendes aus: ›Wenn ein Mann an einem ´krankhaften` Ausfluss aus seinem Glied leidet, ist er unrein,

3 ganz gleich, ob der Ausfluss ständig oder nur zeitweise auftritt. In beiden Fällen gilt er als unrein.

4 Jedes Bett, auf dem er liegt, und jeder Stuhl, auf dem er sitzt, wird unrein.

5 Wer das Bett des Erkrankten berührt, muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

6 Wer sich auf einen Platz setzt, an dem der Erkrankte gesessen hat, muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

7 Auch wer den erkrankten Mann selbst berührt, muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

8 Wenn jemand vom Erkrankten angespuckt wird, muss er seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

9 Jeder Sattel, auf dem der Mann mit dem Ausfluss saß, gilt als unrein.

10 Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem der Kranke saß oder lag, wird unrein bis zum Abend. Wer einen solchen Gegenstand wegträgt, muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

11 Jeder, den der Erkrankte berührt, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben, muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

12 Jedes Tongefäß, das er berührt, muss zerbrochen werden, und jedes Gefäß aus Holz soll man mit Wasser abspülen.

13 Wenn der Ausfluss aufhört, muss der Mann sieben Tage abwarten. Dann wäscht er seine Kleidung und spült seinen Körper mit frischem Wasser ab, um wieder rein zu werden.

14 Am achten Tag besorgt er zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben und tritt damit am Eingang des Begegnungszeltes vor den HERRN. Die Tauben übergibt er dem Priester.

15 Dieser bringt die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer dar. So erwirkt der Priester beim HERRN Sühne für den von seinem Ausfluss genesenen Mann.

16 Hat ein Mann einen Samenerguss, dann soll er seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

17 Jedes Kleidungsstück oder Fell, worauf etwas von seinem Samen tropft, soll mit Wasser gereinigt werden. Es ist unrein bis zum Abend.

18 Hat ein Mann einen Samenerguss, wenn er mit einer Frau schläft, dann müssen beide ihren Körper mit Wasser abspülen. Sie sind unrein bis zum Abend.

Kultische Unreinheit bei Frauen

19 Wenn eine Frau ihre monatliche Periode hat, dann hält die Unreinheit, die durch ihre Blutung verursacht wird, sieben Tage an. Jeder, der sie berührt, wird unrein bis zum Abend.

20 Alles, worauf sie sich während dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein.

21 Wer ihr Bett berührt, muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

22 Auch wer etwas berührt, worauf sie saß, muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

23 Wer einen Gegenstand berührt, der auf ihrem Bett oder Sitzplatz liegt, wird unrein bis zum Abend.

24 Schläft ´während dieser sieben Tage` ein Mann mit ihr, dann wird er durch ihre Unreinheit ebenfalls verunreinigt. Er ist sieben Tage lang unrein, und alles, worauf er liegt, wird unrein.

25 Hat eine Frau Blutungen über die sieben Tage hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Periode, dann ist sie in dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung.

26 Jedes Bett, auf dem sie liegt, und jeder Stuhl, auf dem sie sitzt, wird unrein.

27 Wer einen dieser Gegenstände berührt, wird ebenfalls unrein. Er muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend.

28 Wenn die ´außergewöhnlichen` Blutungen aufgehört haben, muss die Frau noch sieben Tage auf ihre Reinigung warten.

29 Am achten Tag besorgt sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben und tritt damit am Eingang des Begegnungszeltes vor den HERRN. Die Tauben übergibt sie dem Priester.

30 Dieser bringt die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer dar. So erwirkt der Priester beim HERRN Sühne für die von ihrer ´außergewöhnlichen` Blutung genesene Frau.

Das Heiligtum darf nicht durch Unreinheit entweiht werden

31 Schärft den Israeliten ein, dass sie diese Reinheitsvorschriften beachten. Wenn sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte steht, durch ihre Unreinheit entweihen, dann müssen sie sterben. ‹«

32 Dies sind die Anweisungen für Männer, die durch einen krankhaften Ausfluss oder einen Samenerguss unrein werden,

33 für Frauen während ihrer monatlichen Blutung, für Männer und Frauen, die an einem ´außergewöhnlichen` Ausfluss leiden, sowie für Männer, die mit einer Frau in der Zeit ihrer Unreinheit schlafen.

