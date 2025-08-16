Neue Genfer Übersetzung

Verbotene sexuelle Beziehungen

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Richte den Israeliten Folgendes aus: ›Ich bin der HERR, euer Gott.

3 Lebt nicht nach den Sitten der Ägypter, in deren Land ihr ´früher` gewohnt habt! Nehmt auch nicht die Bräuche der Bewohner Kanaans an, zu denen ich euch führen werde.

4 Richtet euch nach meinen Bestimmungen und lebt nach meinen Ordnungen! Ich bin der HERR, euer Gott.

5 Wer meine Ordnungen und Bestimmungen befolgt, wird leben. Ich bin der HERR.

6 Niemand von euch darf mit seinen Blutsverwandten Geschlechtsverkehr haben; dadurch schändet er sie. Ich bin der HERR.

7 Du sollst keinen Geschlechtsverkehr mit deiner Mutter haben, denn damit schändest du auch deinen Vater. Tu es nicht – sie ist doch deine Mutter.

8 Hab auch keinen Verkehr mit einer anderen Frau deines Vaters. Du schändest damit zugleich deinen Vater.

9 Hab keinen Geschlechtsverkehr mit deinen Schwestern. Das gilt für alle Töchter deines Vaters und für alle Töchter deiner Mutter, ob sie nun deine Schwestern oder Halbschwestern sind.

10 Hab auch keinen Geschlechtsverkehr mit deiner Enkelin - der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter. Damit schändest du dich auch selbst.

11 Hab keinen Geschlechtsverkehr mit deiner Stiefschwester. Sie gehört zur Familie deines Vaters und gilt daher als deine Schwester.

12 Hab keinen Geschlechtsverkehr mit der Schwester deines Vaters. Sie ist eine Blutsverwandte deines Vaters.

13 Hab auch keinen Geschlechtsverkehr mit der Schwester deiner Mutter. Denn sie ist eine Blutsverwandte deiner Mutter.

14 Du darfst den Bruders deines Vaters nicht schänden, indem du mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hast. Sie ist doch deine Tante.

15 Du darfst keinen Geschlechtsverkehr mit deiner Schwiegertochter haben. Tu es nicht – sie ist doch die Frau deines Sohnes.

16 Du sollst keinen Geschlechsverkehr mit der Frau deines Bruders haben, denn damit schändest du auch deinen Bruder.

17 Wenn du mit einer Frau geschlechtlich verkehrst, darfst du mit ihrer Tochter keinen Verkehr haben. Dies gilt auch für ihre Enkelin - die Tochter ihres Sohnes oder ihrer Tochter. Das wäre eine Schandtat, denn Tochter und Enkelin sind mit der Frau blutsverwandt.

18 Solange deine Frau lebt, sollst du nicht auch noch ihre Schwester als Nebenfrau nehmen. Denn wenn du mit der Schwester Geschlechtsverkehr hast, machst du die beiden zu Rivalinnen.

19 Hab keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die aufgrund ihrer monatlichen Blutung unrein ist.

20 Lass dich nicht darauf ein, mit der Frau eines anderen Mannes zu schlafen, denn dadurch wirst du unrein.

21 Du darfst keines deiner Kinder dem ´Götzen` Moloch als Opfer darbringen. Damit entweihst du den Namen ´des HERRN `, deines Gottes. Ich bin der HERR !

22 Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr haben, denn das ist eine abscheuliche Tat.

23 Ein Mann darf nicht mit einem Tier geschlechtlich verkehren, denn dadurch wird er unrein. Auch eine Frau soll nicht zu einem Tier gehen, um sich mit ihm zu paaren. Denn das ist eine widerwärtige Tat.

24 Verunreinigt euch nicht durch all diese ´Verfehlungen`. Denn so haben sich die Völker ´Kanaans` verunreinigt, darum werde ich sie vertreiben und euch das Land geben.

25 Sie haben ihr Land unrein gemacht, doch ich ziehe sie zur Verantwortung ´und sorge dafür`, dass das Land sie ausspuckt.

26 Ihr jedoch sollt euch nach meinen Ordnungen und Bestimmungen richten. Das gilt auch für die Fremden, die unter euch wohnen. Tut nichts von diesen abscheulichen Dingen

27 wie die Menschen, die vor euch in dem Land lebten und es mit ihren verabscheuungswürdigen Taten unrein gemacht haben.

28 Wenn ihr das Land ´später ebenso` verunreinigt, dann wird es auch euch ausspucken, wie es jetzt die ´kanaanitischen` Völker vor euch ausspuckt.

29 Jeder, der eine dieser verabscheuungswürdigen Taten verübt, wird aus dem Volk ausgestoßen und muss sterben.

30 Haltet euch also an meine Vorschriften und übernehmt nicht die abscheulichen Bräuche, die bei den Völkern in diesem Land üblich sind. Verunreinigt euch nicht durch ein solches Verhalten. Ich bin der HERR, euer Gott!‹«

