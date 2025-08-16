Neue Genfer Übersetzung

Ehrfurcht vor Gott und Liebe zum Mitmenschen

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Richte der ganzen Gemeinschaft der Israeliten Folgendes aus: ›Seid heilig, denn ich, der HERR, euer Gott, bin heilig.

3 Jeder von euch soll seinen Vater und seine Mutter ehren und die Ruhetage einhalten. Ich bin der HERR, euer Gott.

4 Wendet euch nicht den Götzen zu und fertigt euch keine Götterbilder an. Ich bin der HERR, euer Gott.

5 Wenn ihr ´mir`, dem HERRN, ein Gemeinschaftsopfer darbringt, dann opfert es so, dass ihr ´und euer Opfer` mir gefallt.

6 Esst ´das Fleisch des` Opfertieres am selben, ´spätestens jedoch` am darauffolgenden Tag. Was am dritten Tag noch übrig ist, muss verbrannt werden.

7 Isst jemand ´nach den zwei Tagen` noch davon, dann wird das Fleisch unrein, und ich finde keinen Gefallen mehr ´an dem ganzen Opfer`.

8 Wer dann noch von dem Fleisch isst, lädt Schuld auf sich. Er hat entweiht, was ´mir`, dem HERRN, gehört und darum heilig ist. Deshalb soll er aus dem Volk verstoßen werden und sterben.

9 Wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht bis an den Rand abernten und nicht einsammeln, was nach der Ernte auf dem Acker noch übrig ist.

10 Auch in euren Weinbergen sollt ihr keine Nachlese halten und die Trauben, die herunterfallen, nicht aufheben. Überlasst sie den Armen und den Ausländern! Ich bin der HERR, euer Gott.

11 Ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen und einander nicht betrügen.

12 Ihr sollt meinen Namen nicht missbrauchen, um einen Meineid zu schwören. ´Wenn ihr das tut`, entweiht ihr den Namen eures Gottes. Ich bin der HERR.

13 Du sollst deinen Mitmenschen nicht erpressen oder berauben. Wenn jemand tageweise für dich arbeitet, musst du ihm seinen Lohn noch am selben Tag auszahlen.

14 Einen Gehörlosen sollst du nicht beschimpfen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Hab Ehrfurcht vor ´mir`, deinem Gott. Ich bin der HERR !

15 Beugt das Recht nicht vor Gericht! Bevorzugt nicht den Armen und begünstigt nicht den Reichen. Lasst Gerechtigkeit walten, wenn ihr über eure Mitmenschen Gericht haltet.

16 Verbreite keine Verleumdungen über deinen Mitmenschen. Mach dich nicht mitschuldig an einem ungerechten Todesurteil, indem du vor Gericht falsche Anschuldigungen erhebst. Ich bin der HERR.

17 Trage keinen Groll gegen deinen Mitmenschen mit dir herum. ´Wenn du etwas gegen jemand hast`, dann weise ihn offen zurecht, sonst machst du dich seinetwegen schuldig.

18 Räche dich nicht und halte nicht fest an deinem Zorn. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der HERR.

Weitere Gebote zur Beziehung mit Gott und den Mitmenschen

19 Haltet euch an meine Ordnungen! Kreuzt nicht zwei verschiedene Tierarten miteinander, besät euer Feld nicht mit zweierlei Saatgut und tragt keine Kleidung, die aus zwei verschiedenen Materialien gewebt ist.

20 Wenn ein Mann mit einer Sklavin schläft, die mit einem anderen Mann verlobt ist, sich aber noch im Besitz ihres Herrn befindet, dann muss der Mann ´ihrem Besitzer` Schadensersatz leisten. Die beiden sollen aber nicht getötet werden, denn die Frau war nicht frei.

21 Der Mann soll als Schuldopfer einen Schafbock zu ´mir`, dem HERRN, an den Eingang des Begegnungszeltes bringen.

22 Der Priester bringt das Tier als Opfer dar und erwirkt bei mir Sühne für den Mann. Dann vergebe ich ihm seine Schuld.

23 Wenn ihr in das ´versprochene` Land kommt und dort Obstbäume anpflanzt, dann müsst ihr die ersten Früchte jedes Baumes als verboten betrachten. Drei Jahre lang dürft ihr sie nicht ernten und nicht essen.

24 Im vierten Jahr sollt ihr mit lautem Jubel den gesamten Ertrag des Baumes ´mir`, dem HERRN, weihen.

25 Vom fünften Jahr an dürft ihr seine Früchte essen. Wenn ihr euch danach richtet, wird eure Ernte umso reicher ausfallen. Ich bin der HERR, euer Gott.

26 Esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist. Betreibt keine Wahrsagerei und keine Zauberei.

27 ´Wenn ihr um einen Toten trauert, dann` rasiert euch das Haar nicht rings um den Kopf ab und stutzt euch nicht den Bart.

28 Fügt euch nicht um des Verstorbenen willen Einschnitte in der Haut zu und macht euch keine Tätowierungen. Ich bin der HERR.

29 Entehrt eure Töchter nicht, indem ihr sie zur Prostitution anstiftet, sonst herrschen bald im ganzen Land Treulosigkeit und Sittenlosigkeit.

30 Haltet den Sabbat ´als Ruhetag` ein und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der HERR.

31 Wendet euch nicht an Wahrsager und an Leute, die die Geister von Toten befragen. Sucht solche Menschen nicht auf, denn durch sie werdet ihr unrein. Ich bin der HERR, euer Gott.

32 Vor einem grauhaarigen Menschen sollst du aufstehen, und einem alten Menschen sollst du mit Achtung begegnen. Hab Ehrfurcht vor deinem Gott. Ich bin der HERR.

33 Einen Fremden, der bei euch im Land lebt, dürft ihr nicht unterdrücken.

34 Ihr sollt ihn behandeln wie einen von euch und ihn lieben wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der HERR, euer Gott.

35 Beugt das Recht nicht vor Gericht, ´betrügt auch nicht` mit falschen Maßen und Gewichten.

36 Verwendet genaue Waagen und richtige Gewichtssteine! Die Gefäße, die ihr für das Messen von Getreide und Flüssigkeiten verwendet, müssen die richtige Größe haben. Ich bin der HERR, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat.

37 Richtet euch nach meinen Ordnungen und Bestimmungen und lebt nach ihnen. Ich bin der HERR. ‹«

