Neue Genfer Übersetzung

Das Gemeinschaftsopfer

1 Wenn jemand ein Gemeinschaftsopfer darbringen will, dann gilt: Will er ein Rind darbringen, muss er ein männliches oder weibliches Tier ohne Fehler aussuchen und es zum ´Heiligtum des` HERRN bringen.

2 ´Dort` legt er seine Hand auf den Kopf des Tieres und schlachtet es am Eingang zum Begegnungszelt. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons sprengt das Blut ringsum an den Altar.

3 Ein Teil des Gemeinschaftsopfers soll dem HERRN als Gabe dargebracht werden. ´Dazu gehört` das Fett, das die Eingeweide umschließt, und das Fett an den Eingeweiden selbst,

4 die beiden Nieren mit ihren Fetthüllen, das Fett an den Lenden sowie der Fettlappen über der Leber, den man dort abtrennen soll, wo er an den Nieren ansetzt.

5 Der Priester soll diese Teile zusammen mit den ´regelmäßigen` Brandopfern auf dem Altar verbrennen als Gabe, deren Geruch den HERRN gnädig stimmt.

6 Will jemand ein Schaf oder eine Ziege als Gemeinschaftsopfer darbringen, muss er ´ebenso` ein männliches oder weibliches Tier ohne Fehler aussuchen.

7 Handelt es sich bei seiner Opfergabe um ein Schaf, dann soll er es zum ´Heiligtum des` HERRN bringen,

8 seine Hand auf den Kopf des Tieres legen und es am Eingang des Begegnungszeltes schlachten. Der Priester sprengt das Blut von allen Seiten an den Altar.

9 Das Fett des Gemeinschaftsopfers bringt er dem HERRN als Gabe dar: den Fettschwanz, den man dicht am Schwanzwirbel abtrennen soll, das Fett, das die Eingeweide umschließt, und das Fett an den Eingeweiden selbst,

10 die beiden Nieren mit ihren Fetthüllen, das Fett an den Lenden sowie den Fettlappen über der Leber, den man dort abtrennen soll, wo er an den Nieren ansetzt.

11 Der Priester verbrennt diese Fettstücke auf dem Altar. Sie sind der Teil des Opfermahls, der dem HERRN als Gabe geweiht ist.

12 Handelt es sich bei der Opfergabe um eine Ziege, soll er sie ´ebenso` zum ´Heiligtum des` HERRN bringen,

13 seine Hand auf den Kopf des Tieres legen und es am Eingang des Begegnungszeltes schlachten. Der Priester sprengt das Blut ringsum an den Altar.

14 Das Fett des Gemeinschaftsopfers bringt er dem HERRN als Gabe dar: das Fett, das die Eingeweide umschließt, und das Fett an den Eingeweiden selbst,

15 die beiden Nieren mit ihren Fetthüllen, das Fett an den Lenden sowie den Fettlappen über der Leber, den man dort abtrennen soll, wo er an den Nieren ansetzt.

16 Der Priester verbrennt diese Fettstücke auf dem Altar. Sie sind der Teil des Opfermahls, der dem HERRN als Gabe geweiht ist. ´Von den Opfertieren, die ihr darbringt`, gehört alles Fett dem HERRN.

17 Niemand von euch darf Fett oder Blut verzehren! Diese Ordnung sollt ihr für alle Zeit durch alle Generationen einhalten, wo immer ihr auch wohnt. ‹«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart