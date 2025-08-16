Neue Genfer Übersetzung

Die ersten Priester treten ihren Dienst an (Kapitel 8 bis 10)

Vorbereitungen für die Amtseinsetzung von Aaron und seinen Söhnen

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Komm mit Aaron und seinen Söhnen ´zum Eingang des Begegnungszeltes` und bring die Priestergewänder, das Salböl, den jungen Stier für das Sündopfer, die zwei Schafböcke und den Korb mit den ungesäuerten Broten mit.

3 Rufe die ganze Gemeinschaft der Israeliten ebenfalls zum Begegnungszelt. «

4 Mose befolgte die Anweisung des HERRN, und das Volk versammelte sich beim Eingang zum heiligen Zelt.

5 Mose sagte zu ihnen: »Was ich jetzt tue, hat der HERR mir aufgetragen. «

Feierliche Einkleidung von Aaron und seinen Söhnen

6 Mose ließ Aaron und seine Söhne vortreten und wusch sie mit Wasser.

7 Dann zog er Aaron das Leinengewand an, band ihm den Stoffgürtel um, bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm den Priesterschurz an, den er mit dem dazugehörigen Gürtel befestigte.

8 Anschließend hängte er ihm die Brusttasche um und legte ´die beiden heiligen Lose` Urim und Tummim hinein.

9 Auf den Kopf setzte er ihm den Turban und befestigte an dessen Vorderseite das kleine goldene Schild – den Stirnreif, der Aarons heilige Berufung zum Ausdruck bringen sollte. Genau so hatte der HERR es ihm befohlen.

Salbung des Heiligtums und der Priester

10 Danach nahm Mose das Salböl, besprengte damit das Heiligtum mit all seinen Gegenständen und weihte es so dem HERRN.

11 Den Altar und die dazugehörigen Gegenstände sowie das Wasserbecken und sein Untergestell besprengte er siebenmal mit dem Öl, um sie dem HERRN zu weihen.

12 Dann goss er etwas Salböl auf Aarons Kopf und weihte ihn für den Priesterdienst.

13 Als Nächstes ließ Mose Aarons Söhne näher treten. Er bekleidete sie mit den Leinengewändern, band ihnen die Gürtel um und setzte ihnen die Kopfbedeckung auf, wie der HERR es ihm befohlen hatte.

Opfer des Stieres als Sündopfer

14 Nun ließ Mose den jungen Stier für das Sündopfer herbeibringen. Aaron und seine Söhne legten ihre Hand auf den Kopf des Stieres,

15 und Mose schlachtete ihn. Er tauchte seinen Finger in das Blut und strich es ringsum an die Hörner des Altars. So reinigte er den Altar von der Schuld, ´die auf ihm lastete`. Das ´restliche` Blut goss er an den Fuß des Altars. Durch diese Handlungen weihte er ihn dem HERRN ´und machte ihn` zu einem Ort, an dem man ´in Zukunft` Sühne erwirken konnte.

16 Danach nahm Mose die Fettstücke ´des Stieres`: das Fett, das die Eingeweide umschließt, den Fettlappen über der Leber sowie die beiden Nieren mit ihren Fetthüllen, und verbrannte sie auf dem Altar.

17 Den ´Rest des` Jungstieres, sein Fell, sein Fleisch und den Darminhalt, verbrannte er außerhalb des Lagers, wie der HERR es ihm befohlen hatte.

Opfer des ersten Schafbocks als Brandopfer

18 Dann ließ Mose den Schafbock herbeibringen, der für das Brandopfer bestimmt war. Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Tieres.

19 Mose schlachtete es und sprengte das Blut von allen Seiten an den Altar.

20 Dann zerlegte er den Schafbock und verbrannte die Fleischstücke mitsamt dem Kopf und dem Fett ´auf dem Altar`.

21 Die Eingeweide und die Unterschenkel säuberte er mit Wasser und verbrannte auch sie auf dem Altar. Wie der HERR es Mose befohlen hatte, wurde der ganze Schafbock als Brandopfer dargebracht. Es war eine Gabe, deren Geruch den HERRN gnädig stimmt.

Opfer des anderen Schafbocks für die Amtseinsetzung

22 Danach ließ Mose den zweiten Schafbock holen, der als Opfer für die Amtseinsetzung der Priester bestimmt war. Aaron und seine Söhne legten ihre Hand auf den Kopf des Tieres,

23 und Mose schlachtete es. Dann nahm er ´etwas` von dem Blut und benetzte damit Aarons rechtes Ohrläppchen, seinen rechten Daumen und seine rechte große Zehe.

24 Danach ließ er Aarons Söhne herantreten. Auch bei ihnen strich er etwas Blut an das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte Zehe. Das ´übrige` Blut sprengte er ringsum an den Altar.

25 Mose nahm die Fettstücke des Schafbocks: den Fettschwanz, das Fett, das die Eingeweide umschließt, den Fettlappen über der Leber, die beiden Nieren mit ihren Fetthüllen, dazu die rechte Hinterkeule.

26 Aus dem Korb mit den ungesäuerten Broten, der am Eingang des Heiligtums stand, holte er ein gewöhnliches Ringbrot, ein mit Öl zubereitetes Ringbrot sowie ein Fladenbrot und legte sie auf die Fettstücke und die rechte Hinterkeule.

27 Dann legte er alles Aaron und seinen Söhnen in die Hände. Diese boten es dem HERRN als Schwingopfer dar.

28 Anschließend nahm Mose ihnen wieder alles aus der Hand und verbrannte es zusammen mit dem Brandopfer auf dem Altar. Dieses Einsetzungsopfer war eine Gabe, deren Geruch den HERRN gnädig stimmt.

29 Danach nahm Mose das Bruststück ´des Schafbocks` und bot es dem HERRN als Schwingopfer dar. Es war sein Anteil an dem Schafbock, der zur Amtseinsetzung der Priester geopfert wurde. So hatte der HERR es Mose befohlen.

Weihe der Priestergewänder

30 Als Nächstes nahm Mose erneut Salböl und etwas Blut vom Altar und besprengte damit Aaron, seine Söhne und die Gewänder, die sie trugen. So wurden sie mitsamt ihrer Priesterkleidung dem HERRN geweiht.

Speisevorschriften für den zweiten Schafbock

31 Mose forderte Aaron und seine Söhne auf: »Kocht das Fleisch ´des zweiten Schafbocks` am Eingang des Begegnungszeltes! Verzehrt es dort zusammen mit dem Opferbrot aus dem Korb. Denn so habe ich es ´nach der Anweisung des HERRN ` angeordnet. ´Er hatte gesagt: ` ›Aaron und seine Söhne sollen es essen. ‹

32 Was vom Fleisch und von den Broten übrig bleibt, müsst ihr verbrennen.

33 Bleibt sieben Tage lang beim Zelt der Begegnung, denn so lange dauert es, bis eure Amtseinsetzung abgeschlossen ist.

Wiederholung der Opfer während sieben Tagen

34 Der HERR hat befohlen, die Opfer des heutigen Tages an allen sieben Tagen zu wiederholen, um Sühne für euch zu erwirken.

35 Entfernt euch also sieben Tage und sieben Nächte lang nicht vom Heiligtum und führt die Anweisungen des HERRN genau aus, sonst werdet ihr sterben. So hat ´der HERR ` es mir gesagt. «

36 Aaron und seine Söhne befolgten alles, was der HERR ihnen durch Mose aufgetragen hatte.

