Neue Genfer Übersetzung

Erste Opfer durch Aaron und seine Söhne

1 Als die sieben Tage ´der Amtseinsetzung` vorüber waren, rief Mose Aaron und seine Söhne sowie die führenden Männer Israels zusammen.

2 Er befahl Aaron: »Hol einen jungen Stier als Sündopfer und einen Schafbock als Brandopfer, beides fehlerlose Tiere, um sie dem HERRN darzubringen.

3 Sag den Israeliten, sie sollen ´ebenfalls Opfertiere aussuchen`: einen Ziegenbock als Sündopfer sowie als Brandopfer ein fehlerloses einjähriges Kalb und ein fehlerloses einjähriges Lamm.

4 ´Außerdem soll ein Gemeinschaftsopfer gefeiert werden. ` Dafür sollen sie dem HERRN einen Stier und einen Schafbock sowie ein mit Öl vermengtes Speiseopfer darbringen. Denn heute wird der HERR euch erscheinen. «

5 Die Israeliten brachten alles, was Mose verlangt hatte, vor das Begegnungszelt. Die ganze Gemeinschaft versammelte sich ´dort` vor dem HERRN.

6 Mose sagte: »Der HERR hat euch befohlen, euch zu versammeln und ihm Opfer darzubringen, denn er will euch heute in seiner Herrlichkeit erscheinen. «

7 Zu Aaron sagte er: »Tritt an den Altar und bring dein Sünd- und dein Brandopfer dar, um Sühne für dich und das Volk zu erwirken. Anschließend opfere die Gaben, die das Volk gebracht hat, und erwirke ´auch damit` Sühne für sie, wie der HERR es befohlen hat. «

8 Aaron trat an den Altar und schlachtete den jungen Stier, der als Sündopfer für ihn selbst bestimmt war.

9 Seine Söhne reichten ihm das Blut, er tauchte seinen Finger hinein und strich es an die Hörner des Altars. Das ´restliche` Blut goss er an den Fuß des Altars.

10 Das Fett, die Nieren und den Fettlappen über der Leber verbrannte er auf dem Altar, wie der HERR es Mose befohlen hatte.

11 Das Fleisch und das Fell verbrannte er außerhalb des Lagers.

12 Anschließend schlachtete Aaron ´den Schafbock` für das Brandopfer. Seine Söhne reichten ihm das Blut, und er sprengte es von allen Seiten an den Altar.

13 Dann reichten sie ihm das zerlegte Tier mitsamt dem Kopf, und Aaron verbrannte es auf dem Altar.

14 Die Eingeweide und die Unterschenkel säuberte er mit Wasser und legte sie ins Feuer auf die ´bereits brennenden Stücke des` Brandopfers.

15 Danach brachte Aaron die Opfergaben des Volkes dar. Er schlachtete den Ziegenbock und brachte ihn als Sündopfer für das Volk dar, wie er es vorher für sich selbst getan hatte.

16 Dann brachte er das Brandopfer auf die vorgeschriebene Art und Weise dar.

17 Anschließend holte er das Speiseopfer, nahm eine Handvoll davon und verbrannte es auf dem Altar. Das geschah zusätzlich zu dem regelmäßigen Speiseopfer, das jeden Morgen zusammen mit dem Brandopfer dargebracht wurde.

18 Schließlich schlachtete er den Stier und den Schafbock für das Gemeinschaftsopfer des Volkes. Seine Söhne reichten ihm das Blut, und er sprengte es von allen Seiten an den Altar.

19 Die Fettstücke der beiden Tiere – den Fettschwanz ´des Schafbocks sowie von beiden Tieren` das Fett, das die Eingeweide umschließt, die Nieren mit ihren Fetthüllen sowie den Fettlappen über der Leber –

20 legten seine Söhne auf die Bruststücke ´der Tiere`. Aaron verbrannte das Fett auf dem Altar,

21 die Bruststücke aber und die rechten Hinterkeulen ´der beiden Tiere` bot er dem HERRN als Schwingopfer dar. So hatte Mose es ´nach der Anweisung des HERRN ` angeordnet.

22 Nachdem Aaron das Sündopfer, das Brandopfer und das Gemeinschaftsopfer dargebracht hatte, erhob er die Hände und segnete das Volk. Dann stieg er ´vom Altar` herab

23 und ging mit Mose in das Begegnungszelt. Als sie wieder herauskamen, segneten sie die Israeliten ´erneut`. Da erschien der HERR dem ganzen Volk in seiner Herrlichkeit.

24 Feuer ging von ihm aus, es verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Bei diesem Anblick brachen die Israeliten in Jubel aus und warfen sich ´anbetend` zu Boden.

