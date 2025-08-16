Neue Genfer Übersetzung

Vorbereitungen zum Aufbruch nach Kanaan (Kapitel 1,1 bis 10,10)

Die Israeliten werden gemustert

1 ´Mehr als ein Jahr war` seit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten ´vergangen, und das Volk befand sich immer noch` in der Wüste Sinai. Im zweiten Jahr, am ersten Tag des zweiten Monats, redete der HERR mit Mose im Zelt der Begegnung. Er sagte zu ihm:

2 »´Du und Aaron`, zählt die ganze Gemeinschaft der Israeliten. ´Verzeichnet` die Namen aller männlichen Personen, geordnet nach Sippen und Familien, ´in einer Liste`.

3 Ihr müsst alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts erfassen und festhalten, zu welcher Abteilung des Heeres sie gehören.

4 Aus jedem Stamm soll euch ein Sippenoberhaupt dabei helfen.

5 Dies sind ihre Namen: aus ´dem Stamm` Ruben: Elizur, der Sohn Schedëurs;

6 aus ´dem Stamm` Simeon: Schelumiël, der Sohn Zurischaddais;

7 aus ´dem Stamm` Juda: Nachschon, der Sohn Amminadabs;

8 aus ´dem Stamm` Issachar: Netanel, der Sohn Zuars;

9 aus ´dem Stamm` Sebulon: Eliab, der Sohn Helons;

10 für die Stämme, die auf Josef zurückgehen: aus ´dem Stamm` Efraim: Elischama, der Sohn Ammihuds; und aus ´dem Stamm` Manasse: Gamliël, der Sohn Pedazurs;

11 aus ´dem Stamm` Benjamin: Abidan, der Sohn Gidonis;

12 aus ´dem Stamm` Dan: Ahiëser, der Sohn Ammischaddais;

13 aus ´dem Stamm` Ascher: Pagiël, der Sohn Ochrans;

14 aus ´dem Stamm` Gad: Eljasaf, der Sohn Dëuëls;

15 aus ´dem Stamm` Naftali: Ahira, der Sohn Enans. «

16 Diese ´zwölf` Männer wurden aus der Gemeinschaft der Israeliten berufen. Sie waren Oberhäupter ihres Stammes und Befehlshaber der Heeresabteilungen Israels.

17 Mose und Aaron ließen die genannten Männer zu sich kommen.

18 ´Noch am selben Tag`, am ersten Tag des zweiten Monats, riefen sie die ganze Gemeinschaft ´der Israeliten` zusammen. Jeder Mann von zwanzig Jahren an aufwärts wurde in ein Verzeichnis eingetragen, das nach Sippen und Familien geordnet war.

19 Mose musterte das Volk in der Wüste Sinai, so wie der HERR es ihm befohlen hatte.

20-21 Der Stamm Ruben, ´die Nachkommen` des erstgeborenen Sohnes Jakobs, zählte 46.500 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

22-23 Der Stamm Simeon zählte 59.300 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

24-25 Der Stamm Gad zählte 45.650 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

26-27 Der Stamm Juda zählte 74.600 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

28-29 Der Stamm Issachar zählte 54.400 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

30-31 Der Stamm Sebulon zählte 57.400 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

32-33 Auf Josef ´gehen zwei Stämme zurück`. Der Stamm Efraim zählte 40.500 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

34-35 Der Stamm Manasse zählte 32.200 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

36-37 Der Stamm Benjamin zählte 35.400 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

38-39 Der Stamm Dan zählte 62.700 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

40-41 Der Stamm Ascher zählte 41.500 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

42-43 Der Stamm Naftali zählte 53.400 Männer im wehrfähigen Alter von zwanzig Jahren an aufwärts. Ihre Namen wurden nach Sippen und Familien geordnet in einer Liste verzeichnet.

44 Mose und Aaron musterten diese Männer zusammen mit den zwölf Oberhäuptern der Stämme Israels.

45 Alle wehrfähigen Israeliten, die zwanzig Jahre und älter waren, wurden auf diese Weise erfasst.

46 Ihre Gesamtzahl betrug 603.550 Mann.

Die besondere Aufgabe der Leviten

47 Die wehrfähigen Männer aus dem Stamm Levi wurden bei der Musterung nicht erfasst,

48 denn der HERR hatte zu Mose gesagt:

49 »Den Stamm Levi sollst du nicht mustern und ihre Zahl nicht zur Gesamtsumme der Israeliten hinzuzählen.

50 Beauftrage die Leviten damit, für die Wohnung des HERRN zu sorgen, in der die Gesetzestafeln aufbewahrt werden, außerdem für all ihre Gegenstände und ihr gesamtes Zubehör. Die Leviten sind für den Transport der heiligen Wohnung verantwortlich. Sie sollen ihre Zelte rings um sie aufschlagen und den Dienst in ihr verrichten.

51 Wenn ihr weiterzieht, bauen die Leviten die heilige Wohnung ab, und wenn ihr am neuen Lagerplatz ankommt, bauen die Leviten sie wieder auf. Kein Unbefugter darf mit der heiligen Wohnung in Berührung kommen, sonst muss er getötet werden.

52 Die anderen Israeliten sollen nach Abteilungen geordnet lagern, jeweils ´drei Stämme` bei einem Feldzeichen.

53 Aber die Leviten sollen ihre Zelte rings um die Wohnung des HERRN aufschlagen, damit nicht ´jemand zu nahe herankommt und` der Zorn des HERRN die ganze Gemeinschaft der Israeliten trifft. Die Leviten verrichten den Dienst in der heiligen Wohnung, in der die Gesetzestafeln aufbewahrt werden. «

54 Die Israeliten führten alles genau so aus, wie der HERR es Mose aufgetragen hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart