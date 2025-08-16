Neue Genfer Übersetzung

Mirjam und Aaron stellen Moses Autorität in Frage

1 Mirjam und Aaron redeten schlecht über Mose, weil er eine Frau hatte, die aus einem fremden Volk stammte. Er hatte nämlich eine kuschitische Frau geheiratet.

2 Sie fragten: »Redet der HERR etwa nur mit Mose ? Spricht er nicht auch zu uns ?« Der HERR hörte, was sie sagten.

3 Mose ´schwieg dazu, denn er` war ein sehr demütiger Mann – bescheidener als alle Menschen auf der Welt.

4 Da griff der HERR ein. Er befahl Mose, Aaron und Mirjam: »Ihr drei, geht hinüber zum Begegnungszelt!« Sie gehorchten.

5 Der HERR kam in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Mirjam, und sie traten vor.

6 Dann sagte er zu ihnen: »Hört mir gut zu: Wenn ich, der HERR, euch einen Propheten sende, dann offenbare ich mich ihm durch Visionen und rede mit ihm durch Träume.

7 Aber mit Mose halte ich es anders. Er ist mein treuer Diener, und ihm habe ich mein ganzes Volk anvertraut.

8 Mit ihm rede ich direkt, wie ein Mensch zu einem anderen, mit verständlichen Worten und nicht in Rätseln. Ja, er darf sogar meine Gestalt sehen ! Wie könnt ihr es wagen, meinen Diener Mose so anzugreifen?«

9 ´Nach diesen Worten` entfernte sich der HERR voller Zorn.

10 Als die Wolke vom ´heiligen` Zelt verschwunden war, war Mirjams Haut weiß wie Schnee. Sie war aussätzig geworden. Als Aaron sich zu ihr umdrehte und den Aussatz bemerkte,

11 flehte er Mose an: »Mein Herr! Lass nicht zu, dass wir so für unsere Sünde büßen müssen! Wir haben töricht gehandelt und Unrecht getan.

12 Aber Mirjam soll nicht aussehen wie eine Totgeburt, die schon halbverwest aus dem Mutterleib kommt!«

13 Da schrie Mose zum HERRN: »Ach Gott, mach sie bitte wieder gesund!«

14 Der HERR gab Mose zur Antwort: »Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich sieben Tage lang schämen. Darum soll sie ´nun auch` sieben Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen werden. Danach könnt ihr sie wieder bei euch aufnehmen. «

15 So musste Mirjam sieben Tage außerhalb des Lagers bleiben. Das Volk zog nicht weiter, bis Mirjam wieder ´in ihre Gemeinschaft` aufgenommen werden durfte.

16 Erst dann verließen sie Hazerot. Ihr ´nächstes` Lager schlugen sie in der Wüste Paran auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart