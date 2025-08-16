Neue Genfer Übersetzung

Die Lager- und Marschordnung der Stämme

1 Der HERR sagte zu Mose und Aaron:

2 »Die Israeliten sollen in einigem Abstand rings um das Begegnungszelt lagern. Jeder ´hat seinen Platz` unter dem Feldzeichen seiner Heeresabteilung und beim Zeichen seiner Sippe.

3 Auf der Ostseite, Richtung Sonnenaufgang, sollen sich die Stammesverbände lagern, die dem Feldzeichen Judas zugeordnet sind. Das Oberhaupt des Stammes Juda ist Nachschon, der Sohn Amminadabs.

4 Seine Truppe besteht aus 74.600 Mann.

5 Daneben lagert der Stamm Issachar unter der Führung von Netanel, dem Sohn Zuars,

6 mit einer Truppe von 54.400 Mann

7 sowie der Stamm Sebulon unter der Führung von Eliab, dem Sohn Helons,

8 mit einer Truppenstärke von 57.400 Mann.

9 Auf Judas Seite des Lagers beträgt die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer aus allen ´drei` Stammesverbänden somit 186.400 Mann. Diese Abteilung soll als erste aufbrechen, ´wenn die Israeliten weiterziehen`.

10 Auf der Südseite sollen sich die Stammesverbände lagern, die dem Feldzeichen Rubens zugeordnet sind. Das Oberhaupt des Stammes Ruben ist Elizur, der Sohn Schedëurs.

11 Seine Truppe besteht aus 46.500 Mann.

12 Daneben lagert der Stamm Simeon unter der Führung von Schelumiël, dem Sohn Zurischaddais,

13 mit einer Truppe von 59.300 Mann

14 sowie der Stamm Gad unter der Führung von Eljasaf, dem Sohn Dëuëls,

15 mit einer Truppenstärke von 45.650 Mann.

16 Auf Rubens Seite des Lagers beträgt die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer aus allen ´drei` Stammesverbänden somit 151.450 Mann. Diese Abteilung soll als zweite aufbrechen, ´wenn die Israeliten weiterziehen`.

17 Danach sollen sich die Leviten mit dem Begegnungszelt auf den Weg machen. ´Sowohl` im Lager ´als auch unterwegs` ist ihr Platz in der Mitte des Volkes. Für alle ´Stämme` gilt: Sie ziehen in derselben Reihenfolge weiter, in der sie vorher gelagert haben, jeder bei seiner Abteilung und unter seinem Feldzeichen.

18 Auf der Westseite sollen sich die Stammesverbände lagern, die dem Feldzeichen Efraims zugeordnet sind. Das Oberhaupt des Stammes Efraim ist Elischama, der Sohn Ammihuds.

19 Seine Truppe besteht aus 40.500 Mann.

20 Daneben lagert der Stamm Manasse unter der Führung von Gamliël, dem Sohn Pedazurs,

21 mit einer Truppe von 32.200 Mann

22 sowie der Stamm Benjamin unter der Führung von Abidan, dem Sohn Gidonis,

23 mit einer Truppenstärke von 35.400 Mann.

24 Auf Efraims Seite des Lagers beträgt die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer aus allen ´drei` Stammesverbänden somit 108.100 Mann. Diese Abteilung soll als dritte aufbrechen, ´wenn die Israeliten weiterziehen`.

25 Auf der Nordseite sollen sich die Stammesverbände lagern, die dem Feldzeichen Dans zugeordnet sind. Das Oberhaupt des Stammes Dan ist Ahiëser, der Sohn Ammischaddais.

26 Seine Truppe besteht aus 62.700 Mann.

27 Daneben lagert der Stamm Ascher unter der Führung von Pagiël, dem Sohn Ochrans,

28 mit einer Truppe von 41.500 Mann

29 sowie der Stamm Naftali unter der Führung von Ahira, dem Sohn Enans,

30 mit einer Truppenstärke von 53.400 Mann.

31 Auf Dans Seite des Lagers beträgt die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer aus allen ´drei` Stammesverbänden somit 157.600 Mann. Diese Abteilung soll als letzte aufbrechen, ´wenn die Israeliten weiterziehen`. «

32 So wurden die Israeliten Sippe für Sippe gemustert und in ´vier` Heeresabteilungen zusammengefasst. Ihre Gesamtzahl betrug 603.550 Mann.

33 Die wehrfähigen Männer aus dem Stamm Levi jedoch wurden bei der Musterung nicht erfasst. Denn so hatte der HERR es Mose befohlen.

34 Die Israeliten führten alles genau so aus, wie der HERR es Mose aufgetragen hatte: Sie lagerten sich in ihren Familienverbänden und Sippen unter dem Feldzeichen ihrer jeweiligen Abteilung. Und wenn sie wieder aufbrachen, reihten sie sich an der Stelle im Zug ein, die ihrem Platz im Lager entsprach.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart