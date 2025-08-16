Neue Genfer Übersetzung

1 Bileam hatte inzwischen erkannt, dass der HERR Israel segnen wollte. Darum ging er nicht wie vorher ein Stück weg, um ein Zeichen zu bekommen, sondern wandte sich dem Steppengebiet ´in der Jordanebene` zu.

2 Er schaute hinab und sah das Volk Israel, das nach Stämmen geordnet dort lagerte. Der Geist Gottes kam über ihn,

3 und er begann zu reden: »Dies sagt Bileam, der Sohn von Beor, dies sagt der Mann, dem Gott die Augen öffnet.

4 Es spricht, der Gottes Worte hört, der Offenbarungen des allmächtigen ´Gottes` sieht, der niedersinkt und verborgene Dinge schaut:

5 Wie schön sind eure Zelte, ihr Nachkommen Jakobs, und ´wie blühend` eure Wohnstätten, ihr Israeliten!

6 In allen Tälern breiten sie sich aus wie ´fruchtbare` Gärten an einem Fluss, wie mächtige Bäume, vom HERRN gepflanzt, wie Zedern, die am Wasser wachsen.

7 Israels Brunnen haben Wasser im Überfluss, und ihre Saat wird reichlich bewässert. Ihr König wird mächtiger sein als Agag, ihr Reich wird über alle erhaben sein.

8 Gott hat sie aus Ägypten hergeführt, er kämpft für sie wie ein wilder Stier. Sie verschlingen alle Völker, die sich ihnen entgegenstellen, sie zermalmen ihre Knochen und durchbohren sie mit ihren Pfeilen.

9 Majestätisch wie Löwen liegen sie da. Wer wagt es, sie zu stören? Wer dich segnet, ´Israel`, wird selbst gesegnet, wer dich verflucht, den trifft selbst der Fluch. «

10 Da wurde Balak sehr zornig auf Bileam. Er schlug ´vor Ärger` die Hände zusammen und schrie Bileam an: »Ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst! Du aber hast sie gesegnet – und das gleich dreimal!

11 Mach, dass du nach Hause kommst, und zwar auf der Stelle! Ich hatte dir versprochen, dich reich zu belohnen. Aber nun hat der HERR dich um deinen Lohn gebracht. «

12 Bileam erwiderte: »Bereits zu deinen Boten, die du zu mir geschickt hast, habe ich gesagt:

13 ›Selbst wenn Balak mir seinen Palast voller Silber und Gold schenken würde, könnte ich nicht den Befehl des HERRN missachten. Niemals würde ich nach eigenem Gutdünken jemand segnen oder verfluchen ! Ich gebe nur das weiter, was der HERR mir sagt. ‹

14 Ich kehre jetzt wieder zu meinem Volk zurück. Aber vorher will ich dir noch verkünden, was das Volk Israel deinem Volk in späterer Zeit antun wird. «

Bileams vierter Segen

15 ´Erneut` begann Bileam zu reden: »Dies sagt Bileam, der Sohn von Beor, dies sagt der Mann, dem Gott die Augen öffnet.

16 Es spricht, der Gottes Worte hört, der vom höchsten Gott Erkenntnis bekommt, der Offenbarungen des Allmächtigen sieht, der niedersinkt und verborgene Dinge schaut.

17 Ich sehe jemanden – noch ist er nicht da, ich erblicke ihn, aber erst von ferne: Ein Stern geht auf bei den Nachkommen Jakobs, ein Herrscher erhebt sich in Israel. Er zerschmettert die Schläfen der Moabiter und zerschlägt den Söhnen Sets den Schädel.

18 Er unterwirft die Edomiter, seine Feinde, ihr ganzes Land Seïr nimmt er in Besitz. Ja, Israel wird stark und mächtig sein,

19 ein Nachkomme Jakobs tritt die Herrschaft an. Alle Feinde wird er vernichten, selbst wenn sie sich in feste Städte retten. «

Bileams Prophezeiungen über andere Völker

20 Dann sah Bileam die Amalekiter, und er begann erneut zu reden: »Das erste der Völker war Amalek, doch am Ende wird es für immer ausgelöscht sein. «

21 Als Nächstes sah Bileam die Keniter, und er sagte: »Eure Wohnungen sind fest und sicher, so wie ein Adlerhorst hoch oben auf dem Felsen.

22 Doch ihr Nachkommen Kains seid dem Untergang geweiht, wenn die Assyrer euch gefangennehmen. «

23 Abschließend sagte Bileam: »Wehe! Wer wird am Leben bleiben, wenn Gott dies alles tut?

24 Kriegsschiffe kommen von der Küste Zyperns, sie unterwerfen die Assyrer und die Nachkomen Ebers. Doch auch sie sind dem Untergang geweiht. «

25 ´Nach diesen Worten` brach Bileam auf und kehrte in seine Heimat zurück. Auch Balak ging seines Weges.

