Neue Genfer Übersetzung

Die Moabiter und Midianiter verführen Israel zum Götzendienst

1 Während die Israeliten in Schittim lagerten, ließen sie sich mit moabitischen Frauen ein.

2 Die Moabiterinnen verführten die Israeliten dazu, ihren Göttern Opfer darzubringen. Das ganze Volk nahm an den Opfermahlzeiten teil. Sie warfen sich vor

3 dem Götzen Baal nieder, den die Moabiter am Berg Pegor verehrten, und begannen, ihn als ihren Gott anzubeten. Da wurde der HERR sehr zornig über sein Volk,

4 und er sagte zu Mose: »Nimm alle führenden Männer des Volkes gefangen und lass sie am helllichten Tag vor meinen Augen hinrichten ! So kann mein glühender Zorn noch von Israel abgewendet werden. «

5 Mose befahl den Männern, die im Volk das Richteramt ausübten: »Jeder von euch soll von den Leuten, für die er verantwortlich ist, alle töten, die den Baal von Pegor angebetet haben!«

6 Die ganze Gemeinschaft der Israeliten hatte sich inzwischen mit Mose vor dem Eingang des Begegnungszeltes versammelt und ´klagte und` weinte. Da kam ein Israelit und brachte vor aller Augen eine midianitische Frau in das Zelt seiner Familie.

7 Als der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars und Enkel des Priesters Aaron, dies sah, verließ er die Versammlung. Er nahm einen Speer

8 und folgte den beiden in den innersten Raum des Zeltes. Mit einem Stoß tötete er alle beide; dabei durchbohrte er mit dem Speer ihren Unterleib. Sofort hörte das Sterben auf, das unter den Israeliten begonnen hatte.

9 24.000 Menschen waren bereits gestorben.

10 Da sagte der HERR zu Mose:

11 »Der Priester Pinhas hat meinen Zorn von den Israeliten abgewendet. Er ist leidenschaftlich für mich eingetreten, weil er weiß, dass ich niemand neben mir dulde. So hat er verhindert, dass ich die Israeliten in meinem leidenschaftlichen Zorn vernichte.

12 Darum richte Pinhas aus, dass ich mit ihm einen Bund schließe, der ihm meinen Segen zusichert:

13 Ich verspreche ihm, dass er und seine Nachkommen für alle Zeiten das Priesteramt ausüben werden. Denn er hat sich leidenschaftlich für mich, seinen Gott, eingesetzt und Sühne für die Israeliten erwirkt. «

14 Der Israelit, der zusammen mit der Midianiterin getötet worden war, hieß Simri. Er war ein Sohn Salus und das Oberhaupt einer Sippe im Stamm Simeon.

15 Die Midianiterin hieß Kosbi. Ihr Vater Zur war das Oberhaupt einer Gruppe von midianitischen Stämmen.

16 Der HERR befahl Mose:

17 »Greift die Midianiter an und besiegt sie!

18 Denn auch sie haben euch angegriffen – durch ihre List: Sie haben euch dazu verführt, den Baal von Pegor anzubeten, und Kosbi, die Tochter eines ihrer Oberhäupter, ´hat dabei eine wichtige Rolle gespielt`. Deshalb wurde sie an dem Tag erstochen, als ich euch wegen eures Götzendienstes vernichten wollte. «

Weitere Anweisungen und Gesetze (Kapitel 25,19 bis 30,17)

Erneute Zählung der wehrfähigen Männer Israels

19 Nachdem dieses Strafgericht vorüber war,

