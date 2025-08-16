Neue Genfer Übersetzung

1 sagte der HERR zu Mose und zu Eleasar, dem Sohn des Priesters Aaron:

2 »Zählt die ganze Gemeinschaft der Israeliten. ´Erfasst` alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts ´und schreibt ihre Namen` nach Sippen geordnet ´auf`. «

3 Mose und der Priester Eleasar riefen alle wehrfähigen Männer zusammen. Das Volk hielt sich gerade im moabitischen Steppengebiet in der Jordanebene ´gegenüber von` Jericho auf. Die beiden gaben den Befehl,

4 dass alle Männer von zwanzig Jahren an aufwärts sich zählen lassen sollten. So hatte der HERR es Mose aufgetragen.

Das Ergebnis der Zählung

4 Das Volk Israel, das vor vierzig Jahren aus Ägypten gezogen war, sah inzwischen folgendermaßen aus:

5 Die Nachkommen Rubens – des erstgeborenen Sohnes Israels – gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn Rubens zurückgingen`: von Henoch stammten die Henochiter ab, von Pallu die Palluiter,

6 von Hezron die Hezroniter und von Karmi die Karmiter.

7 Diese Sippen bildeten den Stamm Ruben. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 43.730.

8 Zu den Nachkommen Pallus gehörten Eliab

9 und dessen Söhne Nemuël, Datan und Abiram. Datan und Abiram waren in der Gemeinschaft mit wichtigen Aufgaben betraut worden. Doch dann hatten sie sich zusammen mit den Anhängern Korachs gegen den HERRN aufgelehnt und die Autorität von Mose und Aaron in Frage gestellt.

10 Da hatte sich der Erdboden unter ihnen geöffnet und sie zusammen mit Korach verschlungen. Die ´anderen` 250 Anhänger Korachs waren durch ein Feuer getötet worden. So waren sie ´für das Volk Israel` zu einem abschreckenden Beispiel geworden.

11 Die Söhne Korachs jedoch waren am Leben geblieben.

12 Die Nachkommen Simeons gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn Simeons zurückgingen`: von Nemuël stammten die Nemuëliter ab, von Jamin die Jaminiter, von Jachin die Jachiniter,

13 von Serach die Serachiter und von Schaul die Schauliter.

14 Diese Sippen bildeten den Stamm Simeon. Die Gesamtzahl ´ihrer wehrfähigen Männer` betrug 22.200.

15 Die Nachkommen Gads gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn Gads zurückgingen`: von Zifjon stammten die Zifjoniter ab, von Haggi die Haggiter, von Schuni die Schuniter,

16 von Osni die Osniter, von Eri die Eriter,

17 von Arod die Aroditer und von Areli die Areliter.

18 Diese Sippen bildeten den Stamm Gad. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 40.500.

19 Juda hatte zwei Söhne, die ´kinderlos` starben, als sie noch im Land Kanaan lebten. Sie hießen Er und Onan.

20 Von Judas ´weiteren` Söhnen stammten folgende Sippen ab: von Schela die Schelaniter, von Perez die Pereziter und von Serach die Serachiter.

21 Perez hatte zwei Söhne, ´von denen ebenfalls je eine Sippe abstammte`: Auf Hezron gingen die Hezroniter zurück und auf Hamul die Hamuliter.

22 All diese Sippen bildeten den Stamm Juda. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 76.500.

23 Die Nachkommen Issachars gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn Issachars zurückgingen`: Von Tola stammten die Tolaiter ab, von Puwa die Puwaniter,

24 von Jaschub die Jaschubiter und von Schimron die Schimroniter.

25 Diese Sippen bildeten den Stamm Issachar. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 64.300.

26 Die Nachkommen Sebulons gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn Sebulons zurückgingen`: von Sered stammten die Serediter ab, von Elon die Eloniter und von Jachleel die Jachleeliter.

27 Diese Sippen bildeten den Stamm Sebulon. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 60.500.

28 Aus Josefs Söhnen Manasse und Efraim ging jeweils ein ´eigener` Stamm hervor.

29 Die Nachkommen Manasses gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn oder einen späteren Nachfahren Manasses zurückgingen`: von Machir stammten die Machiriter ab und von Machirs Sohn Gilead die Gileaditer.

30 Auf Gileads Söhne gingen folgende Sippen zurück: von Iëser stammten die Iëseriter ab, von Helek die Helekiter,

31 von Asriël die Asriëliter, von Sichem die Sichemiter,

32 von Schemida die Schemidaiter und von Hefer die Heferiter.

33 Zelofhad, der Sohn Hefers, hatte nur Töchter und keine Söhne. Ihre Namen waren Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza.

34 All diese Sippen bildeten den Stamm Manasse. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 52.700.

35 Die Nachkommen Efraims gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn oder Enkel Efraims zurückgingen`: von Schutelach stammten die Schutelachiter ab, von Becher die Becheriter und von Tahan die Tahaniter.

36 Von Schutelachs Sohn Eran stammten die Eraniter ab.

37 Diese Sippen bildeten den Stamm Efraim. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 32.500. Die Sippen ´aus Manasse und Efraim` bildeten gemeinsam die Nachkommenschaft Josefs.

38 Die Nachkommen Bejamins gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn oder Enkel Benjamins zurückgingen`: von Bela stammten die Belaiter, von Aschbel die Aschbeliter, von Ahiram die Ahiramiter,

39 von Schufam die Schufamiter und von Hufam die Hufamiter.

40 Bela hatte zwei Söhne. Von seinem ´ersten` Sohn Ard stammten die Arditer ab und von seinem ´zweiten` Sohn Naaman die Naamaniter.

41 Diese Sippen bildeten den Stamm Benjamin. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 45.600.

42 Die Nachkommen Dans bildeten nur eine Sippe: die Sippe der Schuhamiter, die auf Dans Sohn Schuham zurückging.

43 Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 64.400.

44 Die Nachkommen Aschers gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn oder Enkel Aschers zurückgingen`: von Jimna stammten die Jimnaiter ab, von Jischwi die Jischwiter und von Beria die Beriiter.

45 Von Berias Söhnen stammten folgende Sippen ab: von Heber die Heberiter und von Malkiël die Malkiëliter.

46 Außerdem hatte Ascher eine Tochter mit Namen Serach.

47 Diese Sippen bildeten den Stamm Ascher. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 53.400.

48 Die Nachkommen Naftalis gliederten sich in folgende Sippen, ´die jeweils auf einen Sohn Naftalis zurückgingen`: von Jachzeel stammten die Jachzeeliter ab, von Guni die Guniter,

49 von Jezer die Jezeriter und von Schillem die Schillemiter.

50 Diese Sippen bildeten den Stamm Naftali. Die Gesamtzahl ihrer wehrfähigen Männer betrug 45.400.

51 Die Gesamtzahl aller wehrfähigen Männer Israels betrug also 601.730.

52 Der HERR sagte zu Mose:

53 »Wenn du das Land Kanaan als Erbbesitz unter den Stämmen aufteilst, sollst du die Anzahl der Angehörigen jedes Stammes zugrunde legen:

54 Großen Stämmen bemisst du einen großen Anteil zu, kleine Stämme bekommen einen kleinen Erbbesitz.

55 Der Ort, an dem jeder Stamm seinen Grundbesitz bekommt, wird durch das Los entschieden.

56 Das gilt für alle Stämme vom kleinsten bis zum größten: Wo ihr Gebiet liegt, wird durch das Los bestimmt. «

Erneute Zählung der Leviten

57 Auch die Leviten wurden gezählt. Sie gliederten sich in ´drei große` Sippen, ´die auf die drei Söhne Levis zurückgingen`: von Gerschon stammten die Gerschoniter ab, von Kehat die Kehatiter und von Merari die Merariter.

58 Außerdem gab es mehrere bedeutende Untersippen. Zu ihnen gehörten die Libniter, die Hebroniter, die Machliter, die Muschiter und die Korachiter. Ein Nachkomme von Kehat hieß Amram.

59 Amrams Frau war Jochebed, eine Levitin, die in Ägypten geboren worden war. Amram und Jochebed hatten drei Kinder: Aaron, Mose und deren Schwester Mirjam.

60 Aarons Kinder hießen Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.

61 Nadab und Abihu waren gestorben, weil sie dem HERRN ein Räucheropfer mit einem unzulässigen Feuer dargebracht hatten.

62 Die Gesamtzahl aller männlichen Leviten, die älter als einen Monat waren, betrug 23.000. Die Leviten wurden nicht zur Gesamtzahl der Israeliten gerechnet, weil sie kein eigenes Stammesgebiet erhalten sollten.

Die Generation, die Ägypten verlassen hatte, ist tot

63 So wurden unter der Leitung von Mose und Eleasar die Israeliten gezählt. Dies geschah im moabitischen Steppengebiet in der Jordanebene ´gegenüber von` Jericho.

64 Unter den Gezählten war kein Einziger, der schon bei der ersten Zählung durch Mose und Aaron in der Wüste Sinai erfasst worden war.

65 Denn der HERR hatte angekündigt, dass diese ganze Generation in der Wüste sterben würde, und genau so war es gekommen. Keiner hatte überlebt mit Ausnahme von Kaleb, dem Sohn Jefunnes, und Josua, dem Son Nuns.

