Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Aarons

1 Zu der Zeit, als der HERR auf dem Berg Sinai mit Mose sprach, lebten folgende Nachkommen Aarons und Moses:

2 Aarons ältester Sohn hieß Nadab, die Namen der anderen waren Abihu, Eleasar und Itamar.

3 Diese vier waren zu Priestern gesalbt und ´von Mose` in ihr Amt eingesetzt worden.

4 Doch später waren Nadab und Abihu in der Wüste Sinai im Heiligtum gestorben, als sie dem HERRN ein Räucheropfer mit einem unzulässigen Feuer darbrachten. Beide hatten keine Söhne. So blieben nur Eleasar und Itamar, die unter der Aufsicht ihres Vaters Aaron den Priesterdienst versahen.

Die Leviten sollen die Priester unterstützen

5 Der HERR sagte zu Mose:

6 »Ruf ´die Männer des` Stammes Levi zusammen und bringe sie zum Priester Aaron, damit sie ihn unterstützen.

7 Sie sollen am Begegnungszelt für ihn und für die ganze Gemeinschaft Dienst tun. Sie müssen alle Arbeiten erledigen, die an ´meiner heiligen` Wohnung anfallen,

8 und das Zelt und alle dazugehörigen Gegenstände in Ordnung halten. So übernehmen sie stellvertretend für alle Israeliten die Arbeit, die an ´meiner` Wohnung getan werden muss.

9 Unterstelle die Leviten Aaron und seinen Söhnen. Ich habe sie aus den Stämmen Israels ausgewählt und sie Aaron zur Unterstützung gegeben.

10 Mit dem eigentlichen Priesterdienst sollst du ausschließlich Aaron und seine Söhne beauftragen. Jeder, der sich unbefugt dem heiligen Zelt nähert, wird mit dem Tod bestraft. «

11 Weiter sagte der HERR zu Mose:

12 »Unter allen ´Stämmen` Israels beanspruche ich die Leviten für mich. Sie sollen mir anstelle eurer erstgeborenen Söhne dienen.

13 Denn alle Erstgeborenen gehören mir. An dem Tag, als ich die Erstgeborenen in Ägypten tötete, habe ich alle Erstgeborenen der Israeliten für mich ausgesondert – sowohl die Menschen als auch die Tiere. Mir, dem HERRN allein, sollen sie gehören. «

Die Zählung der Leviten

14 Weiter sagte der HERR zu Mose in der Wüste Sinai:

15 »Zähl alle männlichen Leviten, die älter als einen Monat sind. ´Schreib ihre Namen` nach Familien und Sippen geordnet ´auf`. Alle männlichen Personen, die älter als einen Monat sind, sollst du erfassen. «

16 Mose zählte die Leviten, genau wie der HERR es angeordnet hatte.

17 Der Stammvater Levi hatte drei Söhne: Gerschon, Kehat und Merari.

18 Die Söhne Gerschons waren Libni und Schimi,

19 die Söhne Kehats hießen Amram, Jizhar, Hebron und Usiël,

20 und die Söhne Meraris waren Machli und Muschi. Von diesen stammen die Sippen der Leviten mit ihren Großfamilien ab.

21 Die Nachkommen Gerschons – die Sippen Libni und Schimi –

22 zählten 7.500 männliche Personen, die älter als einen Monat waren.

23 Sie sollten auf der Rückseite der Wohnung ´des HERRN ` im Westen ihr Lager aufschlagen.

24 Ihr Oberhaupt war Eljasaf, der Sohn Laëls.

25 Die Gerschoniter waren verantwortlich für die Zeltbahnen an der Wohnung ´des HERRN: ` das Zeltdach, den Vorhang am Eingang des Zeltes,

26 die Vorhänge des Hofs, der die Wohnung ´des HERRN ` und den Altar umgab, den Vorhang am Eingang zum Hof und die Seile, die zum Zelt gehörten. Die Gerschoniter sollten alle Arbeiten verrichten, die damit zusammenhingen.

27 Die Nachkommen Kehats – die Sippen Amram, Jizhar, Hebron und Usiël –

28 zählten 8.300 männliche Personen, die älter als einen Monat waren. Ihr Dienst betraf ´die Gegenstände` im Heiligtum.

29 Sie sollten an der Südseite der Wohnung ´des HERRN ` ihr Lager aufschlagen.

30 Ihr Oberhaupt war Elizafan, der Sohn Usiëls.

31 Die Kehatiter waren verantwortlich für die Bundeslade, den Tisch ´mit den geweihten Broten`, den Leuchter, die ´beiden` Altäre, die übrigen Gegenstände, die zum Dienst im Heiligtum benötigt wurden, und den Vorhang ´zum Allerheiligsten`. Die Kehatiter sollten alle Arbeiten verrichten, die mit ´dem Transport` dieser Gegenstände zusammenhingen.

32 Über allen Oberhäuptern der Leviten stand Eleasar, der Sohn ´des Priesters` Aaron. Er hatte die Aufsicht über diejenigen, die im Heiligtum Dienst taten.

33 Die Nachkommen Meraris – die Sippen Machli und Muschi –

34 zählten 6.200 männliche Personen, die älter als einen Monat waren.

35 Sie sollten an der Nordseite der Wohnung ´des HERRN ` ihr Lager aufschlagen. Ihr Oberhaupt war Zuriël, der Sohn Abihajils.

36 Die Merariter waren verantwortlich für die Stützrahmen der Wohnung, die Verbindungsstangen, die Pfosten, die Sockel sowie alle dazugehörigen Geräte und die damit verbundenen Arbeiten.

37 Außerdem sorgten sie für die Pfosten der Umzäunung und ihre Sockel sowie für alle dazugehörigen Pflöcke und Seile.

38 Vor dem Eingang zur Wohnung an der Ostseite sollten Mose sowie Aaron und seine Söhne ihr Lager aufschlagen. Sie sollten für alle Israeliten den Dienst am Heiligtum verrichten. ´Der HERR hatte nämlich gesagt: ` »Jeder, der sich unbefugt dem heiligen Zelt nähert, wird mit dem Tod bestraft. «

39 Die Gesamtzahl aller männlichen Leviten, die älter als einen Monat waren, betrug 22.000. Mose und Aaron zählten sie, wie der HERR es befohlen hatte, ´und schrieben ihre Namen` nach Sippen geordnet ´auf`.

Die Leviten treten an die Stelle der Erstgeborenen

40 Der HERR sagte zu Mose: »Zähle alle männlichen erstgeborenen Israeliten, die älter als einen Monat sind, und schreib ihre Namen auf.

41 Denn alle ältesten Söhne der Israeliten gehören mir. Ich bin der HERR. Nimm nun an ihrer Stelle die Leviten und erkläre sie zu meinem Eigentum. Tu dasselbe mit dem Vieh der Leviten anstelle aller erstgeborenen männlichen Tiere der Israeliten. «

42 Mose tat, was der HERR ihm befohlen hatte. Er zählte alle männlichen erstgeborenen Israeliten,

43 die älter als einen Monat waren, und schrieb ihre Namen auf. Es waren 22.273.

44 Weiter sagte der HERR zu Mose:

45 »Übergib mir die Leviten und ihr Vieh als mein Eigentum. Anstelle der ältesten Söhne der Israeliten und ihrer ´erstgeborenen männlichen` Tiere gehören sie nun mir, dem HERRN !

46 Die 273 Erstgeborenen, die die Zahl der Leviten übersteigen, müssen losgekauft werden.

47 Nimm von ihnen pro Kopf fünf Silberstücke zu je zwölf Gramm nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht,

48 um sie loszukaufen, und übergib das Geld Aaron und seinen Söhnen. «

49 Mose sammelte das Geld von den erstgeborenen Israeliten ein, die die Zahl der Leviten überstiegen.

50 Insgesamt bekam er von ihnen 1.365 Silberstücke nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht.

51 Mose übergab die gesamte Summe an Aaron und dessen Söhne, wie der HERR es ihm aufgetragen hatte.

