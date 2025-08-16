Neue Genfer Übersetzung

Beginn der Landverteilung (Kapitel 31 bis 36)

Rachefeldzug gegen die Midianiter

1 Der HERR forderte Mose auf:

2 »Übe Vergeltung an den Midianitern dafür, dass sie die Israeliten zum Götzendienst verführt haben. Danach wirst du ´sterben und im Tod` mit deinen Vorfahren vereint werden. «

3 Mose sagte zum Volk: »Wählt Männer aus, die sich zum Kampf gegen die Midianiter rüsten und im Namen des HERRN an ihnen Vergeltung üben!

4 Jeder Stamm soll tausend Mann bereitstellen. «

5 Also wurden aus jedem Stamm Israels tausend Kämpfer ausgewählt, sodass ein Heer von 12.000 Mann zusammenkam.

6 Mose schickte sie in den Kampf, je tausend von jedem Stamm. Mit ihnen ´entsandte er` Pinhas, den Sohn des Priesters Eleasar. Dieser hatte Gegenstände aus dem Heiligtum und die Signaltrompeten bei sich.

7 Die Israeliten griffen die Midianiter an, wie der HERR es Mose aufgetragen hatte. Sie töteten alle Männer,

8 darunter auch die fünf Könige der Midianiter: Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba. Auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert.

9 Die Frauen und Kinder nahmen sie gefangen. Dazu erbeuteten sie die Viehherden und den ganzen Besitz der Midianiter.

10 Alle midianitischen Städte, Dörfer und Zeltsiedlungen brannten sie nieder.

11 Ihre gesamte Beute – Gegenstände, Menschen und Tiere –

12 brachten sie zu Mose, Eleasar und dem ganzen Volk ins Lager, das sich im moabitischen Steppengebiet in der Jordanebene gegenüber von Jericho befand.

13 Mose, Eleasar und alle Stammesoberhäupter kamen den heimkehrenden Truppen aus dem Lager entgegen.

14 Als Mose sie und die Gefangenen sah, wurde er zornig auf die Heerführer, die den Befehl über die Stammesverbände und die Hundertschaften hatten.

15 Er stellte sie zur Rede: »Warum habt ihr die Frauen am Leben gelassen?

16 Gerade sie haben doch auf den Rat Bileams hin die Israeliten dazu verführt, sich mit dem ´Götzen` Pegor einzulassen und dem HERRN untreu zu werden. Ihretwegen ist das Strafgericht über das Volk des HERRN hereingebrochen.

17 Tötet jetzt alle Frauen, die bereits mit einem Mann geschlafen haben, und alle männlichen Kinder.

18 Nur die Mädchen, die noch Jungfrauen sind, dürft ihr am Leben lassen und für euch behalten.

19 Jeder von euch, der einen Menschen getötet oder eine Leiche berührt hat, muss sieben Tage außerhalb des Lagers bleiben. Am dritten und am siebten Tag muss er sich mit Reinigungswasser von seiner Unreinheit befreien lassen. Das gilt sowohl für euch als auch für die gefangenen ´Mädchen`.

20 Reinigt auch die Kleider sowie alles, was aus Leder, Ziegenwolle oder Holz gefertigt ist. «

21 Dann sagte der Priester Eleasar zu den Männern, die aus dem Kampf heimgekehrt waren: »Der HERR hat Mose folgende Ordnung erteilt, die für euch Gesetz sein soll:

22 ´Alle Beutestücke aus` Gold, Silber, Bronze, Eisen, Zinn oder Blei,

23 die nicht verbrennen können, sollt ihr ins Feuer halten, um sie zu reinigen. Besprengt sie danach mit Reinigungswasser, dann sind sie endgültig rein. Alles, was nicht feuerfest ist, sollt ihr in Wasser tauchen.

24 Wascht am siebten Tag eure Kleider. Dann seid ihr wieder rein und dürft ins Lager zurückkehren. «

Die Verteilung der Beute

25 Der HERR sagte zu Mose:

26 »Zähl zusammen mit dem Priester Eleasar und den Stammesoberhäuptern alle Menschen und Tiere, die als Beute mitgebracht wurden.

27 Gib die Hälfte denen, die in den Kampf gezogen sind und an der Schlacht teilgenommen haben, und die andere Hälfte dem übrigen Volk.

28 Von der Hälfte, die für die Kämpfer bestimmt ist, sollst du eines von 500 gefangenen ´Mädchen` und eines von 500 erbeuteten Tieren – Rindern, Eseln, Schafen und Ziegen – für ´mich`, den HERRN, als Abgabe erheben.

29 Es ist eine heilige Gabe für ´mich`, den HERRN. Du sollst sie dem Priester Eleasar übergeben.

30 Von der Hälfte, die den Israeliten zusteht, sollst du eins von fünfzig gefangenen ´Mädchen` und eins von fünfzig Tieren – Rindern, Eseln, Schafen und Ziegen – aussondern. Gib sie den Leviten, die den Dienst an meiner ´heiligen` Wohnung verrichten. «

31 Mose und Eleasar taten, was der HERR befohlen hatte.

32 Neben den Wertgegenständen, die die Kämpfer für sich geraubt hatten, hatten sie eine große Zahl an Menschen und Tieren mitgebracht: 675.000 Schafe und Ziegen,

33 72.000 Rinder

34 und 61.000 Esel;

35 außerdem 32.000 Mädchen, die noch nie mit einem Mann geschlafen hatten.

36 Davon stand die Hälfte denen zu, die in den Krieg gezogen waren: also 337.500 Schafe und Ziegen,

37 von denen 675 Tiere für den HERRN abgegeben wurden;

38 des weiteren 36.000 Rinder, davon 72 als Abgabe für den HERRN;

39 und 30.500 Esel, davon 61 als Abgabe für den HERRN;

40 dazu 16.000 Mädchen, davon 32 als Abgabe für den HERRN.

41 Mose übergab Eleasar alles, was für den HERRN als heilige Gabe bestimmt war. So hatte der HERR es ihm aufgetragen.

42 Die andere Hälfte wurde auf Moses Anweisung den Israeliten gegeben, die nicht in den Krieg gezogen waren.

43 Sie bestand ebenso aus 337.500 Schafen und Ziegen,

45 30.500 Eseln

46 sowie 16.000 Mädchen.

47 Von dieser Hälfte nahm Mose den fünfzigsten Teil der Menschen und Tiere und gab ihn den Leviten, die ihren Dienst an der Wohnung des HERRN verrichteten. So hatte der HERR es ihm aufgetragen.

Die Opfergaben der Heerführer

48 Die Heerführer, die die Stammesverbände und die Hundertschaften befehligt hatten, kamen zu Mose

49 und sagten zu ihm: »Herr, wir haben alle Männer gezählt, die unter unserem Befehl standen – und nicht ein Einziger wird vermisst!

50 Wir wollen nun den Goldschmuck, den jeder von uns erbeutet hat, dem HERRN als Opfergabe geben: Armspangen, Armbänder, Siegelringe, Ohrringe und Halsketten. Wir geben es dem HERRN als Lösegeld für unser Leben, damit uns kein Unheil widerfährt. «

51 Mose und Eleasar nahmen den kunstvoll gearbeiteten Goldschmuck entgegen.

52 Insgesamt wog das Gold, das die Heerführer dem HERRN als heilige Gabe brachten, etwa 200 Kilogramm.

53 Was die ´einfachen` Kämpfer an Goldschmuck erbeutet hatten, behielten sie für sich.

54 Mose und Eleasar nahmen das Gold der Heerführer in Empfang und brachten es in das Begegnungszelt. Es sollte den HERRN daran erinnern, sich den Israeliten auch weiterhin freundlich zuzuwenden.

