Neue Genfer Übersetzung

Lagerplätze der Israeliten von Ägypten bis zum Land Kanaan

1 Dies sind die Orte, an denen die Israeliten ihr Lager aufgeschlagen hatten, seit sie unter der Führung von Mose und Aaron nach Stämmen geordnet aus Ägypten gezogen waren.

2 Auf Befehl des HERRN hatte Mose die einzelnen Etappen ihrer Wanderung aufgeschrieben und die Namen der Lagerplätze festgehalten:

3 Die Israeliten verließen Ramses am 15. Tag des ersten Monats. Frühmorgens nach der Passafeier zogen sie triumphierend vor den Augen der Ägypter aus dem Land.

4 Die Ägypter waren noch damit beschäftigt, ihre erstgeborenen Söhne zu begraben, die der HERR ´in der Nacht` getötet hatte. Er hatte damit auch ihre Götter bestraft ´und deren Machtlosigkeit entlarvt`.

5 Von Ramses zogen die Israeliten nach Sukkot und schlugen dort ihr ´erstes` Lager auf.

6 Von dort ging es weiter nach Etam, das am Rand der Wüste liegt.

7 Dann bogen sie ab nach Pi-Hahirot und schlugen in der Nähe von Migdol gegenüber von Baal-Zefon ihr Lager auf.

8 Von hier aus zogen sie mitten durch das ´Schilf`meer und danach drei Tagesreisen durch die Wüste Etam bis nach Mara.

9 Von dort ging es weiter bis nach Elim, wo es zwölf Quellen und siebzig Palmen gab,

10 und dann wieder zum Schilfmeer. Vom Schilfmeer aus

11 zogen sie in die Wüste Sin.

12 Ihre nächsten Lagerplätze waren: Dofka,

14 Refidim, wo sie kein Trinkwasser hatten,

15 dann die Wüste Sinai,

23 der Berg Schefer,

36 Kadesch in der Wüste Zin

37 und der Berg Hor an der Grenze des Landes Edom.

38 Auf Befehl des HERRN bestieg der Priester Aaron den Berg Hor. Dort starb er am ersten Tag des fünften Monats im vierzigsten Jahr, nachdem die Israeliten aus Ägypten gezogen waren.

39 Aaron wurde 123 Jahre alt.

40 Um diese Zeit erfuhr der Kanaaniterkönig von Arad im Süden des Landes, dass die Israeliten sich ´seinem Land` näherten.

41 Vom Berg Hor zogen sie weiter nach Zalmona.

42 Ihre nächsten Lagerplätze waren Punon,

44 Ije-Abarim im Gebiet der Moabiter,

47 und das Gebirge Abarim gegenüber ´der Stadt` Nebo.

48 Von hier stiegen sie hinab in die Jordanebene und schlugen in der moabitischen Steppe gegenüber von Jericho ihr Lager auf.

49 Das Lager erstreckte sich in der Nähe des Jordans von Bet-Jeschimot bis nach Abel-Schittim.

Die Kanaaniter sollen aus ihrem Land vertrieben werden

50 Dort im moabitischen Steppengebiet, in der Jordanebene gegenüber von Jericho, sagte der HERR zu Mose:

51 »Richte den Israeliten Folgendes aus: ›Wenn ihr den Jordan überquert und in das Land Kanaan kommt,

52 dann müsst ihr alle Bewohner des Landes vertreiben. Zerstört all ihre Götterfiguren und Standbilder aus Stein und Metall und reißt ihre Opferstätten nieder.

53 Nehmt das Land in Besitz und siedelt euch darin an, denn ich habe es euch zum Eigentum gegeben.

54 Teilt es durch das Los unter den einzelnen Sippen auf. Die größeren Sippen sollen größere Landstücke zugelost bekommen als die kleineren. Was das Los entscheidet, ist bindend. Jeder Stamm bekommt sein eigenes Gebiet.

55 Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vollständig vertreibt, werden diejenigen, die ihr verschont, euch in eurem eigenen Land in Bedrängnis bringen ´und euch quälen` wie ein Dorn im Auge und ein Stachel in der Seite.

56 Dann werde ich euch aus dem Land vertreiben, so wie ich eigentlich sie vertreiben wollte. ‹«

