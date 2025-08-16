Neue Genfer Übersetzung

Die Grenzen von Israels Gebiet

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Gib den Israeliten folgende Anweisung: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das euch als Erbbesitz gegeben wird, dann gelten folgende Grenzen:

3 Die Südseite ´eures Gebiets` wird von der Wüste Zin und vom Gebiet Edoms begrenzt. Die südliche Grenze beginnt im Osten beim Ende des Toten Meers,

4 biegt dann südlich des Skorpionenpasses ab zur Wüste Zin und zieht sich weiter bis südlich von Kadesch-Barnea. Von dort verläuft sie über Hazar-Addar nach Azmon.

5 Von Azmon wendet sie sich ´nordwestlich` zu dem Tal, das die Grenze Ägyptens bildet, und folgt diesem bis zum Mittelmeer.

6 Die Westgrenze wird von der Mittelmeerküste gebildet.

7 Die Nordgrenze verläuft entlang einer Linie vom Mittelmeer zum Berg Hor,

8 dann über Lebo-Hamat bis nach Zedad

9 und weiter über Sifron bis nach Hazar-Enan.

10 Die Ostgrenze beginnt in Hazar-Enan und verläuft über Schefam

11 nach Ribla östlich von Ajin bis zu den Berghängen am Ostufer des Sees Gennesaret.

12 Dann führt sie hinab zum Jordan und folgt ihm bis zum Toten Meer. Das ganze Gebiet, das innerhalb dieser Grenzen liegt, soll euch gehören. «

13 Mose ´richtete dies alles den Israeliten aus und` forderte sie auf: »Dieses Gebiet sollt ihr unter den neuneinhalb Stämmen aufteilen, ´die noch keinen Erbbesitz erhalten haben`. Lost jedem Stamm seinen Anteil zu, wie der HERR es befohlen hat.

14 Die ´anderen zweieinhalb` Stämme – Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse – haben bereits so viel Erbbesitz bekommen, wie ihnen aufgrund der Anzahl und Größe ihrer Sippen zusteht.

15 Ihr Gebiet liegt auf der Ostseite des Jordans gegenüber von Jericho. «

Die Verantwortlichen für die Landverteilung

16 Der HERR sagte zu Mose:

17 »Der Priester Eleasar und Josua, der Sohn Nuns, sollen das Land unter euch verteilen.

18 Dabei sollen ihnen zwölf führende Männer ´aus dem Volk` zur Seite stehen, je einer aus jedem Stamm.

19 Ihre Namen sind: aus dem Stamm Juda: Kaleb, der Sohn Jefunnes;

20 aus dem Stamm Simeon: Schemuël, der Sohn Ammihuds;

21 aus dem Stamm Benjamin: Elidad, der Sohn Kislons;

22 aus dem Stamm Dan: Bukki, der Sohn Joglis;

23 aus den beiden Josefsstämmen: für Manasse Hanniël, der Sohn Efods;

24 und für Efraim Kemuël, der Sohn Schiftans;

25 aus dem Stamm Sebulon: Elizafan, der Sohn Parnachs;

26 aus dem Stamm Issachar: Paltiël, der Sohn Asans;

27 aus dem Stamm Ascher: Ahidud, der Sohn Schelomis;

28 aus dem Stamm Naftali: Pedahel, der Sohn Ammihuds. «

29 Diesen Männern gab der HERR den Auftrag, den Israeliten im Land Kanaan ihren Erbbesitz zuzuteilen.

