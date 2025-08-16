Neue Genfer Übersetzung

Die Aufgaben der Kehatiter

1 Der HERR sagte zu Mose und Aaron:

2 »Zähle nun die Nachkommen von Kehat aus dem Stamm Levi ´und schreib sie` nach Familien und Sippen geordnet ´auf`,

3 und zwar alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren. Denn sie sollen zur Arbeit am Begegnungszelt verpflichtet werden.

4 Die Kehatiter haben die Aufgabe, die besonders heiligen Gegenstände zu tragen, die zum Begegnungszelt gehören.

5 Wenn ihr mit eurem Lager aufbrecht, dann sollen Aaron und seine Söhne ´in das Zelt` gehen, den Vorhang zum Allerheiligsten abnehmen und damit die Bundeslade mit den Gesetzestafeln verhüllen.

6 Darüber breiten sie eine Decke aus Tachasch-Leder und bedecken das Ganze mit einem blauen Tuch. Dann bringen sie die Tragestangen ´an der Lade` an.

7 Auch über den Tisch für die geweihten Brote legen sie ein blaues Tuch. Darauf stellen sie die Schalen und Schüsseln, die Kannen und Becher für das Trankopfer sowie die Brote, die vor dem HERRN ausliegen.

8 Das alles bedecken sie mit einem Tuch aus karmesinrotem Stoff, breiten eine Decke aus Tachasch-Leder darüber und bringen die Tragestangen ´am Tisch` an.

9 Weiter nehmen sie ein blaues Tuch und hüllen damit den ´goldenen` Leuchter ein mitsamt seinen Lampen, Dochtscheren, Ölschalen und allen anderen dazugehörigen Ölgefäßen.

10 Dann wickeln sie den Leuchter mit seinem gesamten Zubehör in eine Decke aus Tachasch-Leder und legen alles zusammen auf ein Tragegestell.

11 Auch über den goldenen ´Räucher`altar legen sie ein blaues Tuch, breiten eine Decke aus Tachasch-Leder darüber und bringen anschließend seine Tragestangen an.

12 Dann wickeln sie alle ´übrigen` Gegenstände, die für den Dienst im Heiligtum benötigt werden, in ein blaues Tuch, hüllen alles in eine Decke aus Tachasch-Leder und legen es auf ein Tragegestell.

13 Den ´Brandopfer`altar reinigen sie von der Fettasche und breiten ein purpurfarbenes Tuch über ihm aus.

14 Auf das Tuch legen sie das gesamte Zubehör, das für den Dienst am Altar benötigt wird: die Kohlebecken, die Fleischgabeln, die Schaufeln und die Schalen ´für das Blut der Opfertiere`. Dann breiten sie eine Decke aus Tachasch-Leder über den Altar ´samt seinem Zubehör` und bringen die Tragestangen an.

15 Wenn sich die Israeliten zum Aufbruch bereit machen, müssen Aaron und seine Söhne alle heiligen Gegenstände mitsamt ihrem Zubehör vollständig einhüllen. Erst dann dürfen die Kehatiter kommen, um sie zu tragen, wie es ihre Aufgabe ist. Denn wenn sie die heiligen Gegenstände ´ohne Umhüllung` berühren würden, müssten sie sterben.

16 Die Aufsicht über meine Wohnung mit allen heiligen Gegenständen und ihrem Zubehör hat der Priester Eleasar, der Sohn Aarons. Er ist auch verantwortlich für das Lampenöl, das wohlriechende Räucherwerk und die täglichen Speiseopfer. «

17 Weiter sagte der HERR zu Mose und Aaron:

18 »Ihr müsst dafür sorgen, dass die Kehatiter nicht bei ihrem Dienst alle den Tod finden und dadurch eine ganze Sippe aus dem Stamm Levi verschwindet.

19 Ergreift folgende Vorsichtsmaßnahme, damit sie am Leben bleiben: Wenn sie sich den besonders heiligen Gegenständen nähern, sollen Aaron und seine Söhne jeden Einzelnen begleiten und ihm genau zeigen, was er tun soll und was er zu tragen hat.

20 Wenn die Kehatiter ´zu früh` das Heiligtum betreten und auch nur einen Augenblick die ´unverhüllten` heiligen Gegenstände sehen, müssen sie sterben. «

Die Aufgaben der Gerschoniter

21 Dann sagte der HERR zu Mose:

22 »Zähle auch die Nachkommen Gerschons ´und schreib sie` nach Familien und Sippen geordnet ´auf`,

23 und zwar alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren. Denn sie sollen zum Dienst am Begegnungszelt verpflichtet werden.

24 Die Sippen der Gerschoniter haben die Aufgabe, sich um folgende Gegenstände zu kümmern und sie zu tragen:

25 die Zeltbahnen, mit denen meine Wohnung bedeckt wird, das Zeltdach ´aus roten Widderfellen`, die Decke aus Tachasch-Leder, die über ´die Widderfelle` gelegt wird, den Vorhang für den Eingang des Begegnungszeltes,

26 außerdem die Vorhänge des Hofs, der meine Wohnung und den Altar umgibt, den Vorhang am Eingangstor des Hofs sowie alle dazugehörigen Seile und Werkzeuge. Die Gerschoniter sollen alle Arbeiten verrichten, die mit diesen Gegenständen zusammenhängen.

27 Aaron und seine Söhne sollen die Gerschoniter genau in ihre Arbeit und den Tragedienst einweisen. Achtet darauf, dass sie ihren Dienst gewissenhaft ausüben.

28 Dies sind die Aufgaben, die die Sippen der Gerschoniter am Begegnungszelt ausführen sollen. Sie stehen dabei unter der Aufsicht des Priesters Itamar, des Sohnes Aarons.

Die Aufgaben der Merariter

29 Erfasse auch die Nachkommen Meraris ´und schreib sie` nach Familien und Sippen geordnet ´auf`,

30 und zwar alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren. Denn sie sollen zum Dienst am Begegnungszelt verpflichtet werden.

31 Folgende Tragedienste müssen sie bei ihrer Arbeit am Begegnungszelt ausüben: Sie tragen die Stützrahmen ´für die Wände` meiner Wohnung, die dazugehörigen Verbindungsstangen, die Pfosten und Sockel für das Zelt,

32 die Pfosten und Sockel für die Umzäunung des Hofes sowie alle dazugehörigen Zeltpflöcke, Seile und Werkzeuge. Übertragt jedem Einzelnen namentlich die Verantwortung für die Gegenstände, die er zu tragen hat.

33 Dies sind die Aufgaben, die die Sippen der Merariter am Begegnungszelt ausführen sollen. Sie stehen dabei unter der Aufsicht des Priesters Itamar, des Sohnes Aarons. «

Die dienstfähigen Leviten werden gezählt

34 Mose, Aaron und die führenden Männer der Gemeinschaft erfassten die Kehatiter ´und schrieben sie` nach Sippen und Familien geordnet ´auf` –

35 alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren, die für den Dienst am Begegnungszelt in Frage kamen.

36 Ihre Gesamtzahl betrug 2.750 Mann.

37 Mose und Aaron erfassten sie nach Sippen geordnet und beauftragten sie zum Dienst am Begegnungszelt, so wie der HERR es Mose befohlen hatte.

38 Auch die Gerschoniter wurden erfasst und nach Sippen und Familien geordnet ´aufgeschrieben` –

39 alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren, die für den Dienst am Begegnungszelt in Frage kamen.

40 Ihre Gesamtzahl betrug 2.630 Mann.

41 Mose und Aaron erfassten sie nach Sippen geordnet und beauftragten sie zum Dienst am Begegnungszelt, so wie der HERR es Mose befohlen hatte.

42 Ebenso wurden die Merariter erfasst und nach Sippen und Familien geordnet ´aufgeschrieben` –

43 alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren, die für den Dienst am Begegnungszelt in Frage kamen.

44 Ihre Gesamtzahl betrug 3.200 Mann.

45 Mose und Aaron erfassten sie nach ihren Sippen geordnet und zählten sie, wie der HERR es Mose befohlen hatte.

46 So erfassten Mose und Aaron mit den führenden Männern der Gemeinschaft die Leviten ´und schrieben sie` nach Sippen und Familien geordnet ´auf` –

47 alle Männer zwischen dreißig und fünfzig Jahren, die für die Arbeiten und den Tragedienst am Begegnungszelt in Frage kamen.

48 Ihre Gesamtzahl betrug 8.580 Mann.

49 Sie wurden gezählt, wie der HERR es Mose aufgetragen hatte. Jeder Einzelne wurde erfasst und bekam seine Arbeit und seinen Tragedienst zugeteilt. Genau so hatte der HERR es befohlen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart