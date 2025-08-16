Neue Genfer Übersetzung

Gaben der Stammesoberhäupter zur Einweihung des Heiligtums

1 Nachdem unter Moses Aufsicht die Wohnung des HERRN zum ersten Mal aufgebaut worden war, besprengte Mose das Zelt und die ´heiligen` Gegenstände sowie den Altar und sein gesamtes Zubehör mit Salböl. So weihte er das ganze Heiligtum dem HERRN.

2 Dann kamen die führenden Männer Israels ´zum Heiligtum. Es waren` die Stammesoberhäupter, die neben ihren eigenen Großfamilien auch den wehrfähigen Männern ´ihrer Stämme` vorstanden.

3 Sie brachten dem HERRN sechs mit Planen überdachte Wagen und zwölf Rinder – jeweils zwei Stammesoberhäupter stifteten einen Wagen, und jeder von ihnen gab ein Rind. Diese Gaben brachten sie zur Wohnung ´des HERRN `.

4 Der HERR sagte zu Mose:

5 »Nimm diese Geschenke an. Sie sollen für den Transport des Begegnungszeltes eingesetzt werden. Verteile sie unter den levitischen Sippen, die für den Transport zuständig sind – jede Sippe bekommt, was sie für ihre Aufgabe braucht. « Mose nahm die Wagen und die Rinder in Empfang

6 und verteilte sie an die levitischen Sippen:

7 zwei Wagen und vier Rinder gab er den Nachkommen Gerschons für ihren Dienst;

8 vier Wagen und acht Rinder teilte er den Nachkommen Meraris zu, denn bei ihrem Dienst, den sie unter der Aufsicht des Priesters Itamar, des Sohnes Aarons ausübten, war mehr zu transportieren.

9 Den Nachkommen Kehats teilte er keine Wagen zu, denn sie waren für die besonders heiligen Gegenstände aus dem Begegnungszelt zuständig, die nur auf den Schultern getragen werden durften.

10 Außerdem hatten die führenden Männer Gaben für die Einweihung des Altars vorbereitet. Als sie diese zum Altar brachten,

11 sagte der HERR zu Mose: »Sie sollen ihre Gaben ´an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen` bringen, an jedem Tag soll ein Stammesoberhaupt kommen. «

12 Am ersten Tag brachte Nachschon, der Sohn Amminadabs, vom Stamm Juda seine Gaben dar:

13 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

14 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

15 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

16 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

17 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Nachschons, des Sohnes Amminadabs.

18 Am zweiten Tag brachte Netanel, der Sohn Zuars, das Oberhaupt des Stammes Issachar, seine Gaben dar:

19 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

20 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

21 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

22 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

23 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Netanels, des Sohnes Zuars.

24 Am dritten Tag brachte Eliab, der Sohn Helons, das Oberhaupt des Stammes Sebulon, seine Gaben dar:

25 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

26 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

27 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

28 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

29 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Eliabs, des Sohnes Helons.

30 Am vierten Tag brachte Elizur, der Sohn Schedëurs, das Oberhaupt des Stammes Ruben, seine Gaben dar:

31 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

32 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

33 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

34 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

35 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Elizurs, des Sohnes Schedëurs.

36 Am fünften Tag brachte Schelumiël, der Sohn Zurischaddais, das Oberhaupt des Stammes Simeon, seine Gaben dar:

37 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

38 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

39 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

40 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

41 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Schelumiëls, des Sohnes Zurischaddais.

42 Am sechsten Tag brachte Eljasaf, der Sohn Dëuëls, das Oberhaupt des Stammes Gad, seine Gaben dar:

43 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

44 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

45 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

46 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

47 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Eljasafs, des Sohnes Dëuëls.

48 Am siebten Tag brachte Elischama, der Sohn Ammihuds, das Oberhaupt des Stammes Efraim, seine Gaben dar:

49 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

50 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

51 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

52 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

53 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Elischamas, des Sohnes Ammihuds.

54 Am achten Tag brachte Gamliël, der Sohn Pedazurs, das Oberhaupt des Stammes Manasse, seine Gaben dar:

55 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

56 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

57 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

58 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

59 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Gamliëls, des Sohnes Pedazurs.

60 Am neunten Tag brachte Abidan, der Sohn Gidonis, das Oberhaupt des Stammes Benjamin, seine Gaben dar:

61 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

62 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

63 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

64 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

65 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Abidans, des Sohnes Gidonis.

66 Am zehnten Tag brachte Ahiëser, der Sohn Ammischaddais, das Oberhaupt des Stammes Dan, seine Gaben dar:

67 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

68 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

69 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

70 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

71 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Ahiësers, des Sohnes Ammischaddais.

72 Am elften Tag brachte Pagiël, der Sohn Ochrans, das Oberhaupt des Stammes Ascher, seine Gaben dar:

73 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

74 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

75 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

76 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

77 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Pagiëls, des Sohnes Ochrans.

78 Am zwölften Tag brachte Ahira, der Sohn Enans, das Oberhaupt des Stammes Naftali, seine Gaben dar:

79 zwei silberne Schalen, eine größere aus 1500 und eine kleinere aus 800 Gramm Silber nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht – in beiden befand sich mit Öl vermengtes Weizenmehl für das Speiseopfer –,

80 ein Schüsselchen aus 120 Gramm Gold, gefüllt mit ´wohlriechendem` Räucherwerk;

81 außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer,

82 einen Ziegenbock für das Sündopfer,

83 dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Gemeinschaftsopfer. Dies alles waren die Gaben Ahiras, des Sohnes Enans.

84 Insgesamt brachten die führenden Männer Israels zwölf größere und zwölf kleinere Schalen aus Silber sowie zwölf Schüsselchen aus Gold zur Einweihung des Altars.

85 Die größeren Schalen wogen je 1500 und die kleineren je 800 Gramm. Alle Silberschalen zusammen hatten ein Gewicht von 28 Kilogramm.

86 Die goldenen Schüsselchen, die mit wohlriechendem Räucherwerk gefüllt waren, wogen je 120 Gramm nach dem im Heiligtum üblichen Gewicht; zusammen hatten sie ein Gewicht von 1440 Gramm.

87 Für das Brandopfer gaben ´die zwölf Stammesoberhäupter` insgesamt zwölf Stiere, zwölf Schafböcke und zwölf einjährige Lämmer samt den dazugehörenden Speiseopfern, für das Sündopfer brachten sie zwölf Ziegenböcke.

88 Für das Gemeinschaftsopfer wurden insgesamt 24 Stiere, 60 Schafböcke, 60 Ziegenböcke sowie 60 einjährige Lämmer gegeben. ´Alle diese Geschenke wurden gebracht`, als der Altar mit Salböl besprengt und feierlich eingeweiht wurde.

89 Jedesmal, wenn Mose ins Begegnungszelt ging, um mit dem HERRN zu reden, sprach der HERR von der Bundeslade aus zu ihm. Seine Stimme kam von der Stelle über der Deckplatte zwischen den beiden Kerub-Engeln. So redete der HERR mit Mose.

