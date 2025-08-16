Neue Genfer Übersetzung

Der Leuchter im Heiligtum und seine Öllampen

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Richte Aaron Folgendes aus: ›Wenn du ´auf dem Leuchter im Heiligtum` die sieben Öllampen anbringst, dann achte darauf, dass sie nach vorne leuchten. ‹«

3 Aaron befolgte diese Anweisung: Er brachte die Öllampen so ´auf dem Leuchter` an, dass sie nach vorne leuchteten, wie der HERR es Mose aufgetragen hatte.

4 Der ganze Leuchter vom Fuß bis zu den blütenartigen Verzierungen bestand aus gehämmertem Gold und war in einem Stück gearbeitet. Mose hatte ihn genau nach dem Vorbild anfertigen lassen, das der HERR ihm ´auf dem Berg` gezeigt hatte.

Die Leviten werden Gott als Gabe übergeben und für ihren Dienst geweiht

5 Der HERR sagte zu Mose:

6 »Sondere die Leviten von den übrigen Israeliten ab und reinige sie

7 auf folgende Weise: Besprenge sie mit Reinigungswasser. Sorge dafür, dass sie sich am ganzen Körper rasieren und ihre Kleider waschen, damit sie rein werden.

8 Anschließend sollen sie einen jungen Stier und das dazugehörige Speiseopfer aus mit Öl vermischtem Weizenmehl ´für das Brandopfer` bereitstellen. Du selbst sollst einen weiteren jungen Stier für das Sündopfer aussuchen.

9 Lass die Leviten zum Begegnungszelt kommen und versammle dort die ganze Gemeinschaft der Israeliten.

10 Nun stell die Leviten vor ´mich`, den HERRN, und die ´übrigen` Israeliten sollen die Hände auf sie legen.

11 Aaron soll mir die Leviten weihen: Sie gelten als Schwingopfer, das die Israeliten mir darbringen. Denn es ist die Aufgabe der Leviten, mir ´anstelle des ganzen Volkes im Heiligtum` zu dienen.

12 Zunächst sollen die Leviten ihre Hände auf den Kopf der beiden Stiere legen, und Aaron bringt den einen als Sündopfer und den anderen als Brandopfer dar, um Sühne für die Leviten zu erwirken.

13 Dann lässt du die Leviten vor Aaron und seine Söhne treten und bietest sie mir als Schwingopfer dar.

14 So sonderst du die Leviten von den anderen Israeliten aus und machst sie zu meinem Eigentum.

15 Danach dürfen die Leviten im Begegnungszelt Dienst tun, denn du hast sie gereinigt und sie mir als Schwingopfer dargeboten.

16 Ich habe sie aus den Stämmen Israels ausgewählt und zum Dienst für mich bestimmt. Anstelle eurer erstgeborenen Söhne beanspruche ich sie für mich.

17 Denn alle ´männlichen` Erstgeborenen der Israeliten gehören mir – sowohl die Menschen, als auch die Tiere. An dem Tag, als ich die Erstgeborenen der Ägypter tötete, habe ich die israelitischen Erstgeborenen für mich ausgesondert.

18 An ihrer Stelle wähle ich nun die Leviten

19 und gebe sie Aaron und seinen Söhnen zur Unterstützung. Sie sollen stellvertretend für die Israeliten den Dienst am Begegnungszelt verrichten und ´durch ihre Mitwirkung bei den Opferhandlungen` für das Volk Sühne erwirken. Dadurch bewahren sie die anderen Israeliten vor dem Unheil, das sie treffen müsste, wenn sie dem Heiligtum zu nahe kämen. «

20 Mose, Aaron und das ganze Volk Israel weihten die Leviten für ihren Dienst und führten alles so aus, wie der HERR es Mose befohlen hatte.

21 Die Leviten reinigten sich und wuschen ihre Kleider. Aaron weihte sie dem HERRN und bot sie ihm als Schwingopfer dar. Er ´opferte die beiden Stiere`, um Sühne für die Leviten zu erwirken und sie zu reinigen.

22 Danach traten die Leviten ihren Dienst im Begegnungszelt an. Sie waren Aaron und seinen Söhnen unterstellt. Alles wurde genau so ausgeführt, wie der HERR es Mose befohlen hatte.

Das Dienstalter der Leviten

23 Der HERR sagte zu Mose:

24 »Die Leviten sollen ihren Dienst im Begegnungszelt mit fünfundzwanzig Jahren beginnen

25 und mit fünfzig Jahren beenden. Wer älter ist, darf nicht mehr für die anfallenden Arbeiten eingeteilt werden.

26 Er kann den Dienst tuenden Leviten bei ihren Aufgaben am Begegnungszelt helfen, soll aber keine Pflichten mehr haben. Nach diesen Regeln sollst du den Dienst der Leviten ordnen. «

