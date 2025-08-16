Neue Genfer Übersetzung

Gott schreibt die Gebote auf neue Tafeln und vernichtet das Volk nicht

1 Damals sagte der HERR zu mir: »Mach dir zwei ´neue` Steintafeln wie die ersten, ´die du zerbrochen hast`, und fertige eine Lade aus Holz an. Dann steig zu mir auf den Berg.

2 Ich will die Worte, die auf den Tafeln standen, noch einmal aufschreiben. Leg die Tafeln dann in die Lade. «

3 So baute ich eine Lade aus Akazienholz und fertigte zwei ´neue` Steintafeln an, die aussahen wie die ersten. Dann stieg ich auf den Berg; in meinen Händen hielt ich die beiden Steintafeln.

4 Der HERR schrieb darauf noch einmal die zehn Gebote, die er euch mitten aus dem Feuer vom Berg herab verkündet hatte, während ihr ´unten` versammelt wart. Dann gab er mir die Tafeln.

5 Ich stieg damit den Berg hinunter zu euch zurück und legte die Tafeln in die Lade, die ich gebaut hatte. Dort sind sie noch immer, wie der HERR es mir befohlen hat.

6 – Die Israeliten brachen ihre Zelte ab und zogen von Beerot-Bene-Jaakan nach Mosera. Dort starb Aaron und wurde auch dort begraben. Sein Sohn Eleasar wurde an seiner Stelle ´Hoher`priester.

7 Dann zogen sie weiter nach Gudgoda und von dort nach Jotbata, einer Gegend mit vielen wasserreichen Bächen. –

8 Damals wählte der HERR den Stamm Levi aus und übertrug ihm die Aufgabe, die Lade mit dem Bundesgesetz zu tragen. Die Nachkommen Levis sollten im Heiligtum des HERRN den Dienst verrichten und in seinem Namen ´dem Volk` den Segen zusprechen. Dies ist bis heute ihre Aufgabe.

9 Darum bekommen die Leviten keinen Anteil an Grundbesitz wie die anderen Stämme. Der HERR, euer Gott, selbst ist ihr Anteil ´und sorgt für sie`, wie er es ihnen zugesagt hat.

10 Wie beim ersten Mal blieb ich vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berg. Wieder erhörte der HERR meine Gebete und beschloss, euch nicht zu vernichten.

11 Er forderte mich auf: »Gib dem Volk den Befehl zum Aufbruch und geh ihnen voran! Sie sollen in das Land ziehen, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, und es in Besitz nehmen. «

Gehorcht eurem einzigartigen Gott

12 Und nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott, von dir? Nur das eine: Habt Ehrfurcht vor dem HERRN, eurem Gott, und folgt seinen Wegen. Liebt ihn und dient ihm von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe.

13 Richtet euch nach seinen Geboten und Ordnungen, die ich euch heute verkünde. Dann wird es euch gut gehen.

14 Haltet euch vor Augen: Dem HERRN, eurem Gott, gehören der Himmel und alle Himmelswelten, die Erde und alles, was darauf lebt.

15 Doch nur euren Vorfahren hat der HERR sich in besonderer Liebe zugewandt. Euch, ihre Nachkommen, hat er aus allen Völkern auserwählt, und so ist es bis heute.

16 ´Als Zeichen seines Bundes hat der HERR euch zur Beschneidung verpflichtet. ` Beschneidet nun auch den Wildwuchs an euren Herzen und gebt eure Eigensinnigkeit auf.

17 Denn der HERR, euer Gott, ist Gott über alle Götter und Herr über alle Herren. Er ist der große und mächtige Gott, den man fürchten muss. Er urteilt ohne Ansehen der Person und lässt sich nicht bestechen.

18 Den Waisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht, er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung.

19 Auch ihr sollt alle lieben, die nicht zu eurem Volk gehören, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten.

20 Vor dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr Ehrfurcht haben, ihm ´allein` sollt ihr dienen und ihn lieben. Schwört nur bei seinem Namen!

21 Er ist der Eine, den ihr rühmen sollt; er ist der Gott, der große und Ehrfurcht gebietende Taten für euch vollbracht hat. Das habt ihr mit eigenen Augen gesehen.

22 Als eure Vorfahren nach Ägypten zogen, waren sie nur siebzig Leute. Doch jetzt hat der HERR, euer Gott, euch so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart