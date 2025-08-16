Neue Genfer Übersetzung

Gehorcht dem HERRN, dessen Macht ihr erfahren habt

1 Ihr sollt den HERRN, euren Gott, lieben und euch euer Leben lang an seine Weisungen halten – an seine Ordnungen, Rechtsbestimmungen und Gebote.

2 Denkt an all das, was der HERR, euer Gott, getan hat, um euch zu erziehen. Eure Kinder haben es nicht miterlebt, aber ihr seid dabei gewesen, als er mit starker Hand und ausgestrecktem Arm seine Macht bewiesen hat.

3 ´Ihr habt gesehen`, welche Wunder und gewaltigen Taten er am Pharao, dem König von Ägypten, und an seinem ganzen Land getan hat.

4 Als das ägyptische Heer euch mit Pferden und Streitwagen nachjagte, ließ er die Fluten des Schilfmeers über sie hereinbrechen. Der HERR vernichtete sie, und bis heute ´hat Ägypten sich nicht von diesem Schlag erholt`.

5 ´Ihr habt erlebt`, wie er in der Wüste für euch sorgte, bis ihr hierher kamt.

6 ´Ihr seid dabei gewesen`, als er Datan und Abiram, die Söhne Eliabs aus dem Stamm Ruben, bestrafte: Der Boden öffnete sich und verschlang sie inmitten des Volkes mitsamt ihren Familien, ihren Zelten und allen, die sich ihnen angeschlossen hatten.

7 Mit eigenen Augen habt ihr die großen Taten gesehen, die der HERR vollbracht hat.

8 Darum lebt nach allen Geboten, die ich euch heute verkünde. Dann werdet ihr stark sein und das Land in Besitz nehmen, in das ihr jetzt zieht.

9 Lange werdet ihr in diesem Land leben, das der HERR euren Vorfahren und euch mit einem Eid zugesagt hat. Es ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt.

10 Es ist fruchtbarer als das Land Ägypten, aus dem ihr gekommen seid: Dort musstet ihr jedes Feld nach der Aussaat mühsam mit dem Schöpfrad bewässern wie einen Gemüsegarten.

11 Anders ist es in dem Land, das ihr nun in Besitz nehmen werdet: dort gibt es Berge und Täler, und durch Regen wird es reichlich bewässert.

12 Es ist ein Land, für das der HERR, euer Gott, selbst Sorge trägt. Beständig wacht er darüber, das ganze Jahr hindurch.

13 Richtet euch genau nach seinen Geboten, die ich euch heute verkünde. Liebt den HERRN, euren Gott, und dient ihm von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe.

14 Dann wird er eurem Land zur rechten Zeit Regen schicken, im Herbst und im Frühjahr, und ihr könnt Getreide, Weintrauben und Oliven ernten.

15 Eurem Vieh wird er Gras zum Weiden geben, und ihr werdet immer reichlich zu essen haben.

Ihr habt die Wahl zwischen Segen und Fluch

16 Gebt Acht! Lasst euch nicht dazu verleiten, ´dem HERRN ` untreu zu werden. Dient nicht anderen Göttern und betet sie nicht an.

17 Sonst wird der Zorn des HERRN euch treffen. Er wird den Himmel verschließen, sodass kein Regen mehr fällt und das Land keinen Ertrag mehr bringt. Innerhalb kurzer Zeit werdet ihr aus dem Land hinweggerafft, das der HERR euch geben will.

18 Prägt euch diese Worte ein und bewegt sie in eurem Herzen! ´Schreibt sie euch auf` und bindet sie euch zur Erinnerung um die Hand und auf die Stirn.

19 Schärft sie euren Kindern ein. Sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht.

20 Schreibt sie auch an die Türpfosten eurer Häuser und an eure Stadttore!

21 Dann werdet ihr lange in dem Land leben, das der HERR euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat, ihr und eure Nachkommen. Solange Himmel und Erde bestehen, könnt ihr dort wohnen.

22 Wenn ihr also alle Gebote, die ich euch verkünde, genau befolgt, wenn ihr den HERRN, euren Gott, liebt, seinen Wegen folgt und ihm die Treue haltet,

23 dann wird er alle Völker Kanaans vertreiben und euch ihr Land geben. Ihr werdet es in Besitz nehmen, obwohl diese Völker größer und mächtiger sind als ihr.

24 Alles Land, auf das ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören: von der Wüste ´im Süden` bis zum Libanongebirge ´im Norden`, vom Eufratstrom ´im Osten` bis zum Meer im Westen wird euer Gebiet reichen.

25 Niemand wird euch standhalten können. Der HERR, euer Gott, wird Angst und Schrecken vor euch über alle Bewohner des Landes kommen lassen. So hat er es euch versprochen.

26 Heute stelle ich euch vor die Wahl: Wollt ihr Segen oder Fluch?

27 Den Segen ´bekommt ihr`, wenn ihr nach den Geboten des HERRN, eures Gottes, lebt, die ich euch heute verkünde.

28 Aber der Fluch ´wird euch treffen`, wenn ihr euch nicht nach seinen Geboten richtet, wenn ihr den Weg verlasst, den ich euch heute zeige, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher noch nicht einmal gekannt habt.

29 Der HERR, euer Gott, wird euch in das Land ´Kanaan` bringen, und ihr werdet es in Besitz nehmen. Dort sollt ihr die Segensworte auf dem Berg Garizim ausrufen und die Flüche auf dem Berg Ebal.

30 ´Wie ihr wisst`, liegen diese beiden Berge auf der anderen Seite des Jordans, westlich der Straße, die durch die Jordanebene führt, im Land der Kanaaniter. Sie sind nicht weit entfernt von den Orakelbäumen bei Gilgal.

31 Ihr seid im Begriff, den Jordan zu überqueren, um das Land in Besitz zu nehmen, das der HERR, euer Gott, euch geben wird. Ihr werdet es einnehmen und darin wohnen.

32 Haltet euch ´dann` genau an alle Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart