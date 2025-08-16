Neue Genfer Übersetzung

Strafen für Verführung zum Götzendienst

1 Achtet auf alle Weisungen, die ich euch verkünde, und lebt danach. Fügt nichts hinzu und lasst nichts weg!

2 Angenommen, ein Prophet tritt unter euch auf oder jemand, der sich auf göttliche Träume beruft. Er kündigt euch Zeichen und Wunder an,

3 die tatsächlich eintreffen. Wenn er euch dann auffordert, anderen Göttern nachzufolgen, die ihr nicht kennt, und ihnen zu dienen,

4 dann hört nicht auf ihn ! Denn ´damit` stellt der HERR, euer Gott, euch auf die Probe. Er möchte wissen, ob ihr ihn von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe liebt.

5 Ihm sollt ihr nachfolgen, vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. Nach seinen Geboten sollt ihr leben und auf ihn hören. Dient ihm und haltet ihm die Treue.

6 Jener ´falsche` Prophet oder Träumer soll getötet werden. Denn er wollte euch dazu bringen, euch vom HERRN, eurem Gott, abzuwenden, der euch aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit hat. Er wollte euch von dem Weg abbringen, den der HERR euch gewiesen hat. Entfernt das Böse aus eurer Mitte!

7 Angenommen, dein Bruder, dein Sohn oder deine Tochter, deine geliebte Frau oder dein bester Freund will dich heimlich überreden: »Komm, lass uns anderen Göttern dienen!« – Götter, die weder ihr gekannt habt noch eure Vorfahren,

8 Götter der Völker, die rings um euch oder weit entfernt von euch wohnen –,

9 dann geh nicht darauf ein und höre nicht auf den Verführer. Hab kein Mitleid mit ihm und schone ihn nicht. Vertusche auch nicht, was er getan hat.

10 Du musst ihn unbedingt töten. Er muss von der ganzen Gemeinschaft gesteinigt werden, und du sollst den ersten Stein werfen.

11 Er muss auf diese Weise sterben! Denn er hat versucht, euch von dem HERRN, eurem Gott, abzubringen, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.

12 Alle in Israel sollen von der Bestrafung erfahren, damit sie gewarnt sind und niemand bei euch mehr etwas so Verwerfliches tut.

13 Angenommen, ihr hört, dass in einer der Städte, die der HERR, euer Gott, euch gibt,

14 gewissenlose Menschen die Bewohner ´zum Götzendienst` verführt und sie aufgefordert haben: »Kommt, lasst uns anderen Göttern dienen!« – Göttern, die ihr gar nicht kennt –,

15 dann untersucht ´die Angelegenheit` genau und forscht gründlich nach, ob es sich so verhält. Beruht das Gerücht auf Tatsachen und ist wirklich etwas so Abscheuliches in eurem Land geschehen,

16 dann müsst ihr die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit dem Schwert töten. Die ganze Stadt mitsamt ihren Bewohnern fällt unter den Bann, und ihr müsst sie vernichten. Auch das Vieh muss mit dem Schwert getötet werden.

17 Tragt alles, was ihr in der Stadt findet, auf dem Marktplatz zusammen und verbrennt die Stadt mitsamt der Beute vollständig für den HERRN, euren Gott. Für alle Zeiten soll sie ein Schutthaufen bleiben und nie wieder aufgebaut werden.

18 Behaltet nichts ´von dem, was zur Stadt gehört`. Alles ist dem Bann verfallen. ´Wenn ihr die Verführer so entschlossen ausrottet`, wird der HERR von seinem Zorn ablassen und euch mit Barmherzigkeit begegnen. Er wird euch zu einem großen Volk machen, wie er es euren Vorfahren geschworen hat.

19 Hört auf seine Stimme und lebt nach allen Geboten, die ich euch heute verkünde. So handelt ihr richtig in den Augen des HERRN, eures Gottes.

