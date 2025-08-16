Neue Genfer Übersetzung

Israel soll sich bei Trauerbräuchen und Speisen von anderen Völkern unterscheiden

1 Ihr seid Kinder des HERRN, eures Gottes. Darum sollt ihr euch keine Einschnitte in der Haut zufügen und euch nicht die Haare über der Stirn abrasieren, wenn ihr um einen Toten trauert.

2 Denn ihr seid ein heiliges Volk ´und gehört allein` dem HERRN, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt.

3 Esst nichts, was der HERR verabscheut und euch verboten hat.

4 ´Das Fleisch` folgender Tiere dürft ihr essen: Rind, Schaf und Ziege,

5 Hirsch, Gazelle, Damhirsch, Steinbock, Wisent, Antilope und Wildschaf.

6 Jedes Tier, das deutlich gespaltene Klauen hat und seine Nahrung wiederkäut, dürft ihr essen.

7 Allerdings gibt es einige Tiere, die gespaltene Klauen haben, und einige Wiederkäuer, die ihr nicht verzehren dürft: das Kamel, den Hasen und den Klippdachs, denn sie sind zwar Wiederkäuer, haben aber keine gespaltenen Klauen. Darum sind sie für euch unrein.

8 Auch das Schwein ´dürft ihr nicht essen`, denn es hat zwar gespaltene Klauen, aber es ist kein Wiederkäuer; es ist unrein für euch. Verzehrt das Fleisch dieser Tiere nicht und berührt sie auch nicht, wenn sie verendet sind.

9 Von den Wassertieren dürft ihr alle essen, die Flossen und Schuppen haben.

10 Aber alle Wassertiere ohne Flossen und Schuppen sollen für euch als ungenießbar und unrein gelten.

11 Alle reinen Vögel dürft ihr verzehren.

12 Folgende Vögel dürft ihr jedoch nicht essen: Adler, Bartgeier, Mönchsgeier,

13 Gabelweihe, Königsweihe, alle Geierarten,

14 alle Rabenarten,

15 Strauß, Falke, Möwe, alle Habichtarten,

18 Storch, alle Reiherarten, Wiedehopf und Fledermaus.

19 Außerdem sind alle geflügelten Insekten für euch unrein und dürfen nicht verzehrt werden.

20 Alle reinen Vögel aber dürft ihr essen.

21 Esst auch kein verendetes Tier. Ihr könnt es den Ausländern geben, die bei euch leben, oder an Durchreisende aus anderen Ländern verkaufen. Ihr aber seid ein heiliges Volk ´und gehört allein` dem HERRN, eurem Gott. Ein junges Ziegenböckchen dürft ihr nicht in der Milch seiner Mutter kochen.

Der zehnte Teil aller Erträge gehört dem HERRN

22 Legt jedes Jahr den zehnten Teil eurer Ernte beiseite.

23 ´Bringt alles zu` der Stätte, die der HERR erwählen wird, um bei euch zu wohnen: den zehnten Teil von eurem Getreide, Wein und Öl, dazu die erstgeborenen Jungtiere eurer Rinder, Schafe und Ziegen. Verzehrt alles ´bei einem großen Festmahl` in der Gegenwart des HERRN, eures Gottes. So werdet ihr lernen, ihm euer Leben lang in Ehrfurcht zu begegnen.

24 Wenn aber die Stätte, die der HERR erwählen wird, für euch zu weit ist und ihr durch seinen Segen ´eine so reiche Ernte einbringt, dass ihr den zehnten Teil` nicht dorthin transportieren könnt,

25 dann verkauft ihn und nehmt das Geld mit zu der Stätte.

26 Kauft davon alles, was euer Herz begehrt: Rinder, Schafe und Ziegen, Wein und Bier und was ihr euch sonst noch wünscht. Esst und trinkt und feiert mit euren Familien ein fröhliches Fest in der Gegenwart des HERRN, eures Gottes.

27 Lasst dabei die Leviten mitfeiern, die in eurem Heimatort wohnen. Denn sie haben keinen eigenen Grundbesitz.

28 Jedes dritte Jahr müsst ihr den zehnten Teil eurer gesamten Ernte in der ´nächstgelegenen` Stadt abliefern und dort ´in Vorratsspeichern` lagern.

29 Es ist ´der Lebensunterhalt` für die Leviten, denn sie haben kein eigenes Land und keinen Erbbesitz. Auch die Ausländer sowie die Waisen und Witwen in euren Wohnorten sollen davon essen. Wenn ihr gut für sie sorgt, wird der HERR, euer Gott, euch segnen bei allem, was ihr tut.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart