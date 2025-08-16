Neue Genfer Übersetzung

Begrenzung der Prügelstrafe

1 Angenommen, zwei Männer geraten miteinander in einen Rechtsstreit und gehen vor Gericht. Dann soll der Richter den Unschuldigen freisprechen und den Schuldigen verurteilen.

2 Verhängt er eine Prügelstrafe, dann muss der Verurteilte sich vor ihm auf den Boden legen und bekommt so viele Hiebe, wie es seiner Schuld entspricht.

3 Es dürfen aber nicht mehr als vierzig Hiebe sein. Wenn diese Zahl deutlich überschritten wird, dann verliert der Geschlagene, der doch euer Mitmensch ist, vor aller Augen seine Würde.

Schutz für Tiere bei der Arbeit

4 Binde einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu.

Die Schwagerehe

5 Wenn Brüder nahe beieinander leben und einer von ihnen stirbt ohne männliche Nachkommen, dann muss einer seiner Brüder die Witwe zu Frau nehmen. Sie soll keinen Mann außerhalb der Familie heiraten, sondern ihren Schwager.

6 Der erste Sohn, den sie dann bekommt, gilt als Nachkomme des Verstorbenen, damit dessen Name in Israel erhalten bleibt.

7 Will der Mann jedoch seine Schwägerin nicht heiraten, dann soll sie zum ´Gerichtsplatz beim` Stadttor gehen und den führenden Männern sagen: »Mein Schwager weigert sich, den Namen seines ´verstorbenen` Bruders in Israel zu erhalten. Er will mit mir nicht die Schwagerehe eingehen!«

8 Die führenden Männer der Stadt sollen ihn vorladen und ihn zur Rede stellen. Wenn er bei seiner Meinung bleibt und öffentlich erklärt: »Ich bin nicht bereit, sie zu heiraten!«,

9 dann soll seine Schwägerin ihm vor den führenden Männern einen Schuh ausziehen, ihm ins Gesicht spucken und sagen: »So behandelt man einen Mann, der die Familie seines Bruders nicht erhalten will. «

10 Von da an wird man ihn und seine Familie in ganz Israel nur noch »die Barfüßer« nennen.

Übergriff beim Streit

11 Angenommen, zwei Männer geraten in Streit und die Frau des einen kommt dazu, um ihrem Mann beizustehen. Dabei greift sie dem Gegner an die Geschlechtsteile.

12 In diesem Fall soll man ihr ohne Mitleid die Hand abhacken.

Kein Betrug mit falschen Maßen und Gewichten

13 Ihr dürft nicht zweierlei Gewichtssteine in eurem Beutel haben, ´um beim Abwiegen zu betrügen`.

14 Genauso wenig dürft ihr in eurem Haus zweierlei Getreidemaße haben.

15 Verwendet volle und richtige Gewichtssteine und Getreidemaße. Dann werdet ihr lange in dem Land leben, das der HERR, euer Gott, euch geben will.

16 Denn der HERR verabscheut jeden, der andere betrügt.

Vernichtet die Amalekiter

17 Vergesst nicht, was die Amalekiter euch angetan haben, als ihr aus Ägypten kamt.

18 Sie griffen euch unterwegs von hinten an, als ihr müde und erschöpft wart. Ohne jede Ehrfurcht vor Gott töteten sie alle, die vor Schwäche zurückgeblieben waren.

19 Wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, das der HERR, euer Gott, euch geben will, und er euch Ruhe verschafft hat vor allen Feinden ringsum, dann müsst ihr die Amalekiter vollständig vernichten und jede Spur von ihnen auslöschen. Vergesst dies nicht!

