Neue Genfer Übersetzung

Wenn ihr zum HERRN umkehrt, wendet er euer Schicksal zum Guten

1 Was ich euch verkündet habe, stellt euch vor die Wahl zwischen Segen und Fluch. Wenn der HERR, euer Gott, euch ´straft und euch` unter fremde Völker zerstreut, dann kommt ihr dort vielleicht zur Besinnung

2 und kehrt zu ihm zurück: Ihr hört wieder auf den HERRN, euren Gott, ihr und eure Nachkommen, und lebt von ganzem Herzen und mit aller Hingabe nach den Geboten, die ich euch heute verkünde.

3 Dann wird der HERR euer Schicksal zum Guten wenden und sich über euch erbarmen. Er wird euch ´in eurem Land` sammeln aus allen Völkern, unter die er euch zerstreut hat.

4 Selbst wenn ihr bis ans Ende der Welt vertrieben worden seid, wird der HERR, euer Gott, euch von dort zurückholen

5 und wieder in das Land bringen, das euren Vorfahren gehört hat. Ihr werdet es ´erneut` in Besitz nehmen, und er wird euch Gutes tun und euch noch zahlreicher werden lassen als eure Vorfahren.

6 Der HERR wird ´den Wildwuchs an` euren Herzen und an den Herzen eurer Nachkommen beschneiden. Dann werdet ihr ihn von ganzem Herzen und mit aller Hingabe lieben, und ihr werdet leben.

7 Alle Flüche, die der HERR, euer Gott, euch angedroht hat, lässt er über eure Feinde hereinbrechen, die euch hassen und euch verfolgt haben.

8 Ihr hingegen werdet zum HERRN zurückkehren, auf ihn hören und nach allen Geboten leben, die ich euch heute verkünde.

9 Der HERR wird euch reich segnen bei allem, was ihr tut: Ihr werdet viele Kinder haben, eure Herden werden wachsen und eure Felder werden reiche Ernten bringen. Der HERR wird sich wieder über euch freuen und euch Gutes tun, so wie es schon bei euren Vorfahren gewesen ist.

10 ´Dies alles tut er`, wenn ihr auf seine Stimme hört, nach seinen Geboten und Ordnungen lebt, die in diesem Gesetzbuch aufgeschrieben sind, und wenn ihr euch ihm von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe zuwendet.

11 Die Gebote, die ich euch heute verkünde, sind nicht zu schwer für euch und auch nicht in unerreichbarer Ferne.

12 Sie sind nicht ´hoch oben` im Himmel, sodass ihr fragen müsstet: ›Wer steigt hinauf und holt sie herunter, damit wir sie hören und befolgen können?‹

13 Sie sind auch nicht am Ende der Welt, sodass ihr fragen müsstet: ›Wer fährt für uns übers Meer und holt sie herbei, damit wir sie hören und befolgen können?‹

14 Im Gegenteil: ´Gottes` Wort ist euch nahe. Es ist in eurem Mund und in eurem Herzen. Ihr müsst es nur befolgen.

Ihr habt die Wahl zwischen Leben und Tod

15 Und nun hört gut zu! Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod.

16 Ich fordere euch auf, den HERRN zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu befolgen. Dann werdet ihr leben und zu einem großen Volk werden. Der HERR, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet.

17 Wenn ihr euch jedoch von ihm abwendet und ihm nicht mehr gehorcht, wenn ihr euch dazu verführen lasst, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen,

18 dann werdet ihr ganz sicher umkommen. Das sage ich euch schon heute! Ihr werdet nicht länger in dem Land wohnen, das ihr nun einnehmt, wenn ihr den Jordan überquert.

19 Heute rufe ich Himmel und Erde als Zeugen an: Ihr steht vor der Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr lebt, ihr und eure Nachkommen.

20 Liebt den HERRN, euren Gott, hört auf ihn und haltet ihm die Treue. Dann werdet ihr leben. Ihr werdet als Volk fortbestehen und in dem Land bleiben, das der HERR euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesagt hat. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart