Neue Genfer Übersetzung

Moses Tod

1 Dann stieg Mose von der moabitischen Steppe hinauf auf den Pisga, einen Gipfel des Berges Nebo, der gegenüber von Jericho liegt. Der HERR zeigte ihm das ganze Land: ´die Landschaft` Gilead bis ´zum Stammesgebiet` von Dan,

2 ´die Gebiete der Stämme` Naftali, Efraim und Manasse, das Stammesgebiet von Juda bis zum Meer im Westen,

3 die Wüste Negev und die ´Jordan`ebene sowie die Talebene der Palmenstadt Jericho bis nach Zoar.

4 Dann sagte der HERR zu Mose: »Dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich sagte zu ihnen: ›Euren Nachkommen will ich es geben. ‹ Ich habe es dir jetzt gezeigt, aber betreten wirst du es nicht. «

5 Darauf starb Mose, der Diener des HERRN, im Land Moab, so wie der HERR es bestimmt hatte.

6 Der HERR begrub ihn dort in einem Tal gegenüber von Bet-Pegor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab liegt.

7 Mose war 120 Jahre alt, als er starb. ´Bis zuletzt` waren seine Augen nicht schwach geworden, und seine Lebenskraft war ungebrochen.

8 Dreißig Tage lang hielten die Israeliten in der moabitischen Steppe die Totenklage für ihn, bis die übliche Trauerzeit für einen führenden Mann vorüber war.

9 Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, seit Mose ihm die Hände aufgelegt ´und ihn zu seinem Nachfolger eingesetzt` hatte. Die Israeliten hörten auf Josua, wie der HERR es ihnen durch Mose befohlen hatte.

10 Nie wieder gab es in Israel einen Propheten wie Mose, dem der HERR von Angesicht zu Angesicht begegnet ist.

11 ´Durch keinen anderen` sind solche Zeichen und Wunder geschehen wie durch Mose. Er vollbrachte sie im Auftrag des HERRN in Ägypten am Pharao, an den Hofbeamten und am ganzen Land.

12 ´Kein anderer` hat Israel mit so starker Hand geführt und so große und gewaltige Taten vor dem ganzen Volk vollbracht wie Mose.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart