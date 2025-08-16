Neue Genfer Übersetzung

Liebt Gott, den HERRN, von ganzem Herzen

1 Dies sind die Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die ´ich` euch nach dem Befehl des HERRN, eures Gottes, lehren soll. Nach ihnen sollt ihr euch richten, wenn ihr in dem Land lebt, das ihr nun bald betreten und in Besitz nehmen werdet.

2 Euer Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem HERRN, eurem Gott, haben und alle seine Ordnungen und Gebote halten, die ich euch verkünde. Dann wird der HERR euch ein langes Leben schenken.

3 Hört also, ihr Israeliten, und befolgt ´Gottes Gebote` genau. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet zu einem großen Volk in dem Land, das von Milch und Honig überfließt. Das hat der HERR, der Gott eurer Vorfahren, euch versprochen.

4 Höre Israel! Der HERR ist unser Gott, der HERR allein.

5 Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft.

6 Bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in eurem Herzen.

7 Prägt sie euren Kindern ein. Sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht.

8 ´Schreibt sie euch auf` und bindet sie euch zur Erinnerung um die Hand und auf die Stirn.

9 Schreibt sie auch an die Türpfosten eurer Häuser und an eure Stadttore.

Vergesst den HERRN nicht und werdet ihm nicht untreu

10 Der HERR, euer Gott, bringt euch jetzt in das Land, das er euch zum Besitz geben will, wie er es euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesagt hat. ´Dort gibt es` große und schöne Städte, die ihr nicht erbaut habt,

11 Häuser voller Güter, die ihr nicht erworben habt, Zisternen, die ihr nicht ausgehauen, und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht gepflanzt habt. Ihr werdet davon essen können, so viel ihr wollt.

12 Achtet dann darauf, dass ihr den HERRN nicht vergesst, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.

13 Habt Ehrfurcht vor dem HERRN, eurem Gott, und dient ihm ´allein`. Schwört nur bei seinem Namen!

14 Lauft nicht den Göttern eurer Nachbarvölker hinterher.

15 Denn der HERR, euer Gott, ist ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Er wohnt mitten unter euch. Wenn ihr ihm untreu werdet, wird sein Zorn euch treffen und er wird euch vom Erdboden vertilgen.

16 Fordert den HERRN nicht heraus, wie ihr es bei Massa getan habt.

17 Beachtet genau die Gebote, Weisungen und Ordnungen, die er euch gegeben hat, ´und lebt nach ihnen`.

18 Tut, was in seinen Augen richtig und gut ist. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet das schöne Land in Besitz nehmen, das der HERR euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat.

19 Ihr werdet alle eure Feinde ´aus dem Land` vertreiben, so wie der HERR es euch angekündigt hat.

Erklärt euren Kindern, warum ihr die Gebote bekommen habt

20 Wenn eure Kinder euch später fragen: »Warum hat der HERR, unser Gott, euch diese Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen gegeben?«,

21 dann antwortet ihnen: »Wir waren einmal Sklaven des Pharaos in Ägypten, aber der HERR hat uns mit starker Hand dort herausgeführt.

22 Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er Zeichen und Wunder getan und schreckliches Unheil über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter gebracht hat.

23 Uns aber hat er dort herausgeholt, um uns in das Land zu bringen, das er unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat.

24 Der HERR, unser Gott, hat uns befohlen, uns nach all diesen Ordnungen zu richten und Ehrfurcht vor ihm zu haben. Dann wird es uns immer gut gehen, und er wird uns am Leben erhalten, wie es ja nun der Fall ist.

25 Wenn wir die Gebote genau befolgen, wie der HERR es uns befohlen hat, dann können wir vor ihm bestehen. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart