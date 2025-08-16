Neue Genfer Übersetzung

Verbündet euch nicht mit den Völkern in Kanaan

1 Wenn der HERR, euer Gott, euch in das Land bringt, das ihr ´nun` in Besitz nehmen sollt, wird er viele Völker vor euch vertreiben: die Hetiter, Girgaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter – sieben Völker, die größer und mächtiger sind als ihr.

2 Wenn der HERR, euer Gott, sie in eure Gewalt gibt und ihr sie besiegt, dann müsst ihr unbedingt den Bann an ihnen vollstrecken und sie vernichten. Verbündet euch nicht mit ihnen und verschont sie nicht.

3 Geht keine Ehen mit ihnen ein: Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und eure Söhne nicht mit ihren Töchtern.

4 Denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich vom HERRN abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Dann würde der Zorn des HERRN euch treffen und euch in kürzester Zeit vernichten.

5 Reißt also ihre Altäre nieder, zertrümmert ihre heiligen Steinmale und haut ihre Götzenpfähle um. Verbrennt ihre Götzenbilder im Feuer.

6 Denn ihr seid ein heiliges Volk und gehört dem HERRN, eurem Gott. Aus allen Völkern der Erde hat er euch ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht.

7 Der HERR hat sich nicht deshalb euch zugewandt und euch erwählt, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker – ihr seid ja das kleinste unter ihnen allen.

8 ´Er tat es`, weil er euch liebt und sich an den Eid hält, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat er euch mit starker Hand ´aus Ägypten` geführt und euch aus der Sklaverei befreit – aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten.

9 So erkennt nun: Der HERR, euer Gott, ´allein` ist Gott. Er ist ein treuer Gott, er steht zu seinem Bund und erweist seine Liebe über Tausende von Generationen an denen, die ihn lieben und nach seinen Geboten leben.

10 Die ihn aber ablehnen, bestraft er, wie sie es verdienen, und vernichtet sie. Er zögert nicht, jeden zu bestrafen, der ihn verachtet.

11 Lebt darum nach den Geboten, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde.

Hört auf den HERRN, und es wird euch gut gehen

12 Wenn ihr auf diese Bestimmungen hört, sie befolgt und nach ihnen lebt, dann wird der HERR, euer Gott, sich an seinen Bund mit euch halten und euch in Güte begegnen, wie er es euren Vorfahren geschworen hat.

13 Er wird euch lieben, euch segnen und euch zu einem großen Volk machen. In dem Land, das er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat, wird er euch viele Kinder schenken und reiche Ernten an Getreide, Most und Öl. Eure Rinder, Schafe und Ziegen lässt er viele Junge werfen.

14 Mehr als alle anderen Völker werdet ihr gesegnet sein. Niemand wird unfruchtbar sein: weder Mann noch Frau, ´weder Mensch` noch Tier.

15 Der HERR wird euch vor jeder Krankheit bewahren. Die schrecklichen Seuchen, die ihr aus Ägypten kennt, wird er von euch fernhalten und sie denen schicken, die euch hassen.

Fürchtet euch nicht vor den Völkern Kanaans

16 Ihr werdet alle Völker, die der HERR, euer Gott, in eure Gewalt gibt, vernichten. Habt kein Mitleid mit ihnen und dient auf keinen Fall ihren Göttern, denn das würde euch zum Verhängnis werden.

17 Vielleicht fragt ihr euch: »Diese Völker sind viel größer als wir – wie können wir sie überhaupt vertreiben?«

18 Habt keine Angst vor ihnen! Erinnert euch daran, was der HERR, euer Gott, mit dem Pharao und den Ägyptern gemacht hat!

19 ´Denkt` an die schrecklichen Plagen und an die Zeichen und Wunder, die ihr mit eigenen Augen gesehen habt. ´Erinnert euch` daran, wie der HERR, euer Gott, euch mit starker Hand und ausgestrecktem Arm ´aus Ägypten` geführt hat. Genau so wird er die Völker, vor denen ihr euch jetzt fürchtet, seine Macht spüren lassen.

20 Er lässt panische Angst unter ihnen ausbrechen, bis auch die letzten Überlebenden, die sich irgendwo vor euch verstecken, umgekommen sind.

21 Erschreckt also nicht vor ihnen, denn der HERR, euer Gott, ist mitten unter euch. Er ist ein mächtiger und furchterregender Gott.

22 Er wird diese Völker nach und nach vor euch vertreiben. Ihr werdet sie nicht alle auf einmal vernichten können, denn sonst würden die wilden Tiere sich zu stark vermehren und euch schaden.

23 Doch der HERR, euer Gott, wird diese Völker in eure Gewalt geben. Er wird sie in Angst und Schrecken versetzen, damit ihr sie vernichten könnt.

24 Ihre Könige gibt er in eure Hand, und ihr werdet jede Erinnerung an sie auslöschen. Keiner kann euch standhalten. Ihr werdet sie alle vernichten.

25 Verbrennt ihre Götzenbilder vollständig. Begehrt nicht das Silber und Gold, mit dem sie beschlagen sind. Behaltet nichts davon – es würde euch nur zu Fall bringen. Denn der HERR, euer Gott, verabscheut Götzenbilder.

26 Bringt diese abscheulichen Götzen nicht in eure Häuser, sonst verfallt ihr zusammen mit ihnen dem Bann und werdet getötet. Wendet euch mit Ekel und Abscheu von ihnen ab, denn sie fallen unter den Bann und müssen vernichtet werden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart