Neue Genfer Übersetzung

Rückkehr aus dem Exil und Wiederaufbau des Tempels (Kapitel 1 bis 6)

Kyrus von Persien erlaubt die Rückkehr nach Judäa und den Wiederaufbau des Tempels

1 Im ersten Regierungsjahr des persischen Königs Kyrus ließ der HERR in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte: Er bewegte Kyrus dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich Folgendes bekannt zu geben:

2 »So spricht König Kyrus von Persien: ›Der HERR, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Welt in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in ´der Stadt` Jerusalem in ´der Provinz` Judäa einen Tempel zu bauen.

3 Jeder, der zum Volk des HERRN gehört, möge unter dem Schutz und Segen seines Gottes dorthin zurückkehren und den Tempel des HERRN, des Gottes Israels, wieder aufbauen! ´Denn` er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt.

4 Wo immer sich ´in meinem Reich` jemand findet, der zu diesem Volk gehört, den sollen die anderen Leute vor Ort ´bei der Rückkehr nach Judäa` unterstützen. Sie sollen ihm Silber, Gold, Vieh und alles, was er sonst noch braucht, mitgeben, dazu freiwillige Spenden für den Tempel in Jerusalem.‹«

Die Rückkehr unter der Führung Scheschbazzars

5 Sowohl unter den Sippenoberhäuptern von Juda und Benjamin als auch unter den Priestern und Leviten gab es viele, deren Herz Gott dazu bewegte, nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel des HERRN wieder aufzubauen. Sie machten sich auf den Weg

6 und wurden darin von ihren Nachbarn unterstützt, die ihnen silberne Gefäße, Gold und Vieh sowie viele andere nützliche und wertvolle Gegenstände mitgaben. Dazu kamen noch die freiwilligen Spenden ´für den Tempel`.

7 König Kyrus gab ´den Rückkehrern` die heiligen Gegenstände zurück, die Nebukadnezzar einst aus Jerusalem geraubt und in den Tempel seines Gottes gebracht hatte.

8 Er händigte sie seinem Schatzmeister Mitredat aus, der für Scheschbazzar, den Statthalter der Provinz Juda, ein genaues Verzeichnis anfertigte.

9 Das Verzeichnis erwähnt ´unter anderem` 30 goldene Schalen, 1.000 silberne Schalen, 29 ausgebesserte ´silberne Schalen`

10 30 goldene Becher, 410 beschädigte silberne Becher und 1.000 weitere Gegenstände.

11 Insgesamt waren es 5.400 heilige Gegenstände aus Gold und Silber. Scheschbazzar nahm sie mit, als er seine verschleppten Landsleute aus Babylonien nach Jerusalem zurückführte.

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