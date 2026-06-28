Neue Genfer Übersetzung

Liste der Rückkehrer

1 Es folgt ´eine Liste der` Personen, die aus dem babylonischen Exil zurückkehrten. Ihre Vorfahren stammten aus der Provinz ´Juda` und waren von König Nebukadnezzar nach Babylonien verschleppt worden. Nun kehrten sie nach Juda und Jerusalem zurück, und jeder ließ sich wieder an dem Ort nieder, an dem seine Vorfahren gelebt hatten.

2 Sie wurden angeführt von Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordochai, Bilschan, Mispar, Bigwai, Rehum und Baana. ´Die Liste enthält` die Anzahl der Rückkehrer aus dem Volk Israel, ´geordnet nach ihren Sippen oder Herkunftsorten`:

3 Aus der Sippe Parosch ´kamen` 2.172;

4 aus der Sippe Schefatja 372;

5 aus der Sippe Arach 775;

6 aus der Sippe Pahat-Moab – genauer gesagt aus der Nachkommenschaft Jeschuas und Joabs – 2.812;

7 aus der Sippe Elam 1.254;

8 aus der Sippe Sattu 945;

9 aus der Sippe Sakkai 760;

10 aus der Sippe Bani 642;

11 aus der Sippe Bebai 623;

12 aus der Sippe Asgad 1.222;

13 aus der Sippe Adonikam 666;

14 aus der Sippe Bigwai 2.056;

15 aus der Sippe Adin 454;

16 aus der Sippe Ater – genauer gesagt aus der Nachkommenschaft Hiskijas – 98;

17 aus der Sippe Bezai 323;

18 aus der Sippe Jorah 112;

19 aus der Sippe Haschum 223;

20 aus der Sippe Gibbar 95.

21 Aus Betlehem ´stammten` 123;

22 aus Netofa 56;

23 aus Anatot 128;

24 aus Asmawet 42;

25 aus Kirjat-Jearim, Kefira und Beerot 743;

26 aus Rama und Geba 621;

27 aus Michmas 122;

28 aus Bet-El und Ai 223;

29 aus Nebo 52;

30 aus Magbisch 156;

31 aus der Ortschaft Elam 1.254;

32 aus Harim 320;

33 aus Lod, Hadid und Ono 725;

34 aus Jericho 345;

35 aus Senaa 3.630.

36 Von den Sippen der Priester ´kehrten zurück`: aus der Sippe Jedaja – genauer gesagt aus der Familie Jeschuas – 973;

37 aus der Sippe Immer 1.052;

38 aus der Sippe Paschhur 1.247;

39 aus der Sippe Harim 1.017.

40 Von den Leviten ´kehrten zurück`: aus den Sippen Jeschua und Kadmiël – beide gehörten zur Nachkommenschaft Hodawjas – 74;

41 von den Tempelsängern: aus der Sippe Asaf 128;

42 von den Wächtern der Tempeltore: aus den Sippen Schallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita und Schobai 139.

43 Von den Tempeldienern ´kehrten zurück`: die Sippen Ziha, Hasufa, Tabbaot,

50 Asna, die Mëuniter und die Nefusiter

51 sowie die Sippen Bakbuk, Hakufa, Harhur,

54 Neziach und Hatifa.

55 Von den Nachkommen der Diener Salomos ´kehrten zurück`: die Sippen Sotai, Soferet, Peruda,

57 Schefatja, Hattil, Pocheret-Zebajim und Ami.

58 Die Gesamtzahl der Tempeldiener und der Nachkommen von Salomos Dienern, ´die nach Jerusalem zurückkehrten`, betrug 392.

59 Aus den Orten Tel-Melach, Tel-Harscha, Kerub-Addon und Immer zogen einige Familien mit nach Juda, die ihre israelitische Abstammung nicht nachweisen konnten.

60 Es handelte sich um 652 Personen aus den Sippen Delaja, Tobija und Nekoda.

61 Ähnlich verhielt es sich mit den priesterlichen Sippen Habaja, Hakkoz und Barsillai. – Der Stammvater der Sippe Barsillai hatte eine Tochter des Gileaditers Barsillai geheiratet und den Namen seines Schwiegervaters angenommen. –

62 Ihre Abstammungsregister waren nicht mehr aufzufinden. Deshalb wurden sie vom Priesterdienst ausgeschlossen.

63 Darüber hinaus verbot ihnen der Statthalter, von den Opfergaben am Tempel zu essen, bis wieder ein Hoherpriester im Amt war, der mit Hilfe der ´heiligen Lose` Urim und Tummim über diesen Fall entscheiden konnte.

64 Die Gesamtzahl aller zurückkehrenden Israeliten betrug 42.360 Personen.

65 Dazu kamen 7.337 Sklaven und Sklavinnen sowie 200 Tempelsänger und -sängerinnen.

66 ´An Tieren brachten die Rückkehrer mit: ` 736 Pferde, 254 Maultiere,

67 435 Kamele und 6.720 Esel.

68 Einige der Sippenoberhäupter spendeten eine beträchtliche Summe, als sie zum Tempelgelände in Jerusalem kamen. ´Sie wollten ihren Beitrag dazu leisten`, dass man das Haus des HERRN wieder an seinem alten Platz errichten konnte.

69 Jeder von ihnen gab, so viel ihm möglich war. Insgesamt kamen 61.000 Goldmünzen und 2.500 Kilogramm Silber zusammen, dazu 100 Priestergewänder.

70 Die Priester, die Leviten und ein Teil des Volkes sowie die Tempelsänger, die Torwächter und die Tempeldiener wohnten in ´Jerusalem und` den umliegenden Orten, während der Rest der Israeliten sich in den Städten niederließ, aus denen ihre Vorfahren stammten.

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