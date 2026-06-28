Neue Genfer Übersetzung

Der Wiederaufbau des Altars und die ersten Opfer

1 Nachdem die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich im siebten Monat ´des Jahres` das ganze Volk in Jerusalem.

2 Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die anderen Priester sowie Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und die übrigen Israeliten bauten gemeinsam den Altar des Gottes Israels wieder auf. Sie wollten auf ihm die Brandopfer darbringen, die im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes, vorgeschrieben sind.

3 Obwohl sie sich vor den anderen Völkern im Land fürchteten, ließen sie sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Sie errichteten den Altar an seinem alten Platz und brachten darauf jeden Morgen und jeden Abend dem HERRN ihre Brandopfer dar.

4 Auch das Laubhüttenfest feierten sie nach der Ordnung des Gesetzes und schlachteten an jedem Tag des Festes die vorgeschriebene Zahl an Brandopfern.

5 Von dieser Zeit an wurden die Brandopfer wieder regelmäßig ´morgens und abends` dargebracht, ebenso an den Neumondfesten sowie zu allen anderen Festzeiten. Hinzu kamen alle Opfer, die das Volk dem HERRN als freiwillige Gaben spendete.

6 Obwohl die Fundamente für den Wiederaufbau des Tempelgebäudes noch nicht gelegt waren, brachten die Israeliten vom ersten Tag des siebten Monats an ihre Brandopfer ´auf dem Altar` dar.

7 ´Für den Bau des Tempels` nahmen sie Steinmetze und Zimmerleute in Dienst. Außerdem bestellten sie in Sidon und Tyrus Zedernholz vom Libanongebirge. Die Sidonier und Tyrer transportierten das Holz über das Meer zur ´Hafensstadt` Jafo. Als Bezahlung lieferten ihnen die Israeliten Getreide, Wein und Olivenöl. König Kyrus von Persien hatte ihnen die Erlaubnis ´zu diesem Handel` erteilt.

Der Beginn des Tempelbaus

8 Der eigentliche Wiederaufbau des Tempels begann im zweiten Jahr des zweiten Monats nach der Rückkehr aus Babylonien. Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, Jeschua, der Sohn Jozadaks, und alle übrigen Israeliten – die Priester, die Leviten sowie alle anderen, die aus dem Exil zurückgekehrt waren – machten sich an die Arbeit. Die Aufsicht über die Bauarbeiten am Haus des HERRN übertrug man den Leviten, die zwanzig Jahre und älter waren.

9 Insbesondere Jeschua mit seinen Söhnen und Verwandten sowie Kadmiël mit seinen Söhnen – ´sie gehörten zu` den Nachkommen Hodawjas – leiteten die Bauleute bei ihrer Arbeit an. Die Leviten aus der Sippe Henadad ´halfen ihnen dabei`.

10 Als man den Grundstein für das Haus des HERRN legte, standen die Priester in ihren Leinengewändern dabei und bliesen die Trompeten. Die Leviten aus der Sippe Asaf schlugen die Zimbeln und lobten den HERRN, wie es schon König David angeordnet hatte.

11 Im Wechselgesang priesen sie den HERRN mit dem Lied: »Der HERR ist gut und seine Liebe für Israel währt ewig.« Als der Grundstein an seinem Platz lag und die Loblieder erklangen, brach das ganze Volk in lauten Jubel aus.

12 Viele der älteren Priester, Leviten und Sippenoberhäupter hatten den ersten Tempel noch gekannt. Als sie nun sahen, dass der Grundstein für das neue Gebäude gelegt war, weinten sie laut. Die anderen aber jubelten vor Freude,

13 und das Weinen vermischte sich mit dem Jubelgeschrei. Man konnte die Menge noch in weiter Ferne hören.

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