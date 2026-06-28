Neue Genfer Übersetzung

1 Damals traten zwei Propheten auf. ´Sie hießen` Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos. Im Auftrag Gottes riefen sie die Juden, die in Juda und Jerusalem lebten, zum Handeln auf.

2 Da nahmen Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, den Tempelbau wieder auf und die beiden Propheten unterstützten sie.

3 Bald darauf kamen Tattenai und Schetar-Bosnai mit ihren Ratgebern nach Jerusalem. Tattenai war der Statthalter der Westprovinz. »Wer hat euch erlaubt, diese Arbeit wieder aufzunehmen und den Tempel fertigzustellen?«, fragten sie.

4 »Und wie heißen die Männer, die für das alles verantwortlich sind?«

5 Doch Gott wachte über die führenden Männer der Juden, und so konnten die Bauarbeiten ungehindert weitergehen, bis die Sache vor König Darius gekommen und seine Antwort eingetroffen war.

Tattenais Brief an König Darius

6 Es folgt die Abschrift des Briefes, den Tattenai, der Statthalter der Westprovinz, gemeinsam mit Schetar-Bosnai und seinen Ratgebern – den Leuten von Afarsach in der Westprovinz – an König Darius sandte.

7 Folgenden Bericht übermittelten sie dem König: »An König Darius: Wir wünschen dir ´Heil und` Frieden!

8 Der König möge zur Kenntnis nehmen: Wir haben den Verwaltungsbezirk Juda besucht ´und dort gesehen`, dass der Tempel des großen Gottes wieder aufgebaut wird. Die Leute bauen mit Quadersteinen und ziehen Balken in die Wände ein. Sie arbeiten gewissenhaft und kommen schnell voran.

9 Wir fragten die führenden Männer: ›Wer hat euch erlaubt, diese Arbeit wieder aufzunehmen und den Tempel fertigzustellen?‹

10 Wir ließen uns auch ihre Namen geben, um dir mitteilen zu können, wer dort die Verantwortung trägt.

11 Sie gaben uns zur Antwort: ›Wir verehren den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und bauen seinen Tempel wieder auf. Ein großer König Israels hat dieses Gotteshaus einst errichtet und es hat lange Zeit ´an diesem Ort` gestanden.

12 Doch unsere Vorfahren erzürnten den Gott des Himmels, und er gab sie in die Gewalt des Chaldäers Nebukadnezzar, des Königs von Babylonien. Nebukadnezzar zerstörte den Tempel und verschleppte unser Volk nach Babylonien.

13 Als aber Kyrus König von Babylonien wurde, gab er gleich in seinem ersten Regierungsjahr den Befehl, dieses Gotteshaus wieder aufzubauen.

14 Er gab auch die goldenen und silbernen Gegenstände wieder zurück, die Nebukadnezzar im Tempel von Jerusalem erbeutet und in den Tempel ´seines Gottes` in Babylon gebracht hatte. Sie wurden einem Mann namens Scheschbazzar ausgehändigt. Kyrus hatte ihn als Statthalter eingesetzt.

15 Kyrus befahl Scheschbazzar, diese Gegenstände in den Tempel von Jerusalem zurückzubringen und das Tempelgebäude an seinem früheren Platz wieder aufzubauen.

16 So kam Scheschbazzar nach Jerusalem und legte das Fundament des Tempels. Seither wird daran gebaut, aber das Gebäude ist noch immer nicht fertig.‹

17 Und nun ´möchten wir dir, König Darius, vorschlagen`: Wenn es dir gefällt, mögest du im königlichen Archiv von Babylonien nachforschen, ob König Kyrus tatsächlich befohlen hat, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Wir bitten dich, o König, uns anschließend deine Entscheidung in dieser Sache mitzuteilen.«

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