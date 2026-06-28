Neue Genfer Übersetzung

Die Reformen des Priesters Esra (Kapitel 7 bis 10)

Die Rückkehr unter der Führung Esras

1 Während der Regierungszeit des persischen Königs Artaxerxes kam ein Mann namens Esra aus Babylonien ´nach Jerusalem`. Er war ein Sohn Serajas, und seine weiteren Vorfahren waren Asarja, Hilkija,

5 Abischua, Pinhas, Eleasar und der Hohepriester Aaron.

6 Esra war ein Schriftgelehrter, der das Gesetz, das der HERR den Israeliten durch Mose gegeben hatte, gut kannte. Weil die ´segnende` Hand des HERRN auf ihm ruhte, gewährte ihm der König alles, worum er bat.

7 ´Mit Esra` kehrte eine größere Anzahl von Israeliten nach Jerusalem zurück, darunter Priester, Leviten, Tempelsänger, Torwächter und Tempeldiener. Das geschah im siebten Regierungsjahr von König Artaxerxes,

8 im fünften Monat.

9 Die Gruppe hatte sich am ersten Tag des ersten Monats zum Aufbruch versammelt und erreichte Jerusalem am ersten Tag des fünften Monats, denn die gütige Hand Gottes ruhte auf Esra.

10 Esra hatte sich von ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des HERRN zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten ´Gottes` Bestimmungen und Rechtsordnungen zu lehren.

Der Geleitbrief des persischen Königs

11 König Artaxerxes übergab folgenden Geleitbrief an den Schriftgelehrten Esra, den Priester und Lehrer der Gebote und Rechtsbestimmungen, die der HERR den Israeliten gegeben hatte:

12 »Artaxerxes, König über alle Könige, an Esra, den Priester des Himmelsgottes und Lehrer seines göttlichen Gesetzes. Ich wünsche dir Heil und Frieden.

13 Hiermit erteile ich jedem Angehörigen des Volkes Israel in meinem Reich die Erlaubnis, mit dir nach Jerusalem zu ziehen. Das gilt für jeden Israeliten, der dies wünscht, einschließlich der Priester und Leviten.

14 Als Gesandter des Königs und der sieben königlichen Berater sollst du in Juda und Jerusalem untersuchen, ob das Gesetz deines Gottes eingehalten wird. Eine Abschrift davon befindet sich ja in deinem Besitz.

15 Außerdem sollst du das Silber und Gold ´nach Jerusalem` bringen, das der König und seine Berater als Opfergabe für den Gott Israels gestiftet haben, dessen Heiligtum in Jerusalem steht.

16 Auch alles Silber und Gold, das du in der Provinz Babylonien sammeln kannst, sollst du mitnehmen; ebenso alle Gaben, die das Volk Israel und seine Priester für das Haus ihres Gottes in Jerusalem zusammentragen.

17 Verwalte das Geld gewissenhaft! Kauf davon Stiere, Schafböcke und Lämmer sowie die dazugehörenden Speise- und Trankopfer und bring sie auf dem Altar im Tempel eures Gottes in Jerusalem dar.

18 Das Silber und Gold, das übrig bleibt, können du und die anderen Priester verwenden, wie es euch angemessen scheint – vorausgesetzt, ihr richtet euch dabei nach dem Willen eures Gottes.

19 Die Gegenstände, die dir für den Dienst im Tempel deines Gottes übergeben wurden, liefere vollständig in Jerusalem ab.

20 Die Kosten für alles Weitere, was du für den Bedarf des Tempels beschaffen musst, wird dir die Staatskasse erstatten.

21 Ich, König Artaxerxes, befehle hiermit allen Schatzmeistern der Westprovinz: Was immer Esra, der Priester des Himmelsgottes und Lehrer seines göttlichen Gesetzes, fordert, ist ihm unverzüglich und vollständig zu gewähren,

22 und zwar bis zu 3.500 Kilogramm Silber, 13 Tonnen Weizen, 2.200 Liter Wein und 2.200 Liter Öl, dazu Salz in unbegrenzter Menge.

23 Alles, was der Gott des Himmels für den Dienst an seinem Tempel erwartet, sollt ihr unverzüglich und vollständig bereitstellen, damit nicht etwa sein Zorn über das Königreich, den König und seine Söhne kommt.

24 Weiter sollt ihr wissen, dass es nicht erlaubt ist, von einem Priester, Leviten, Tempelsänger, Torwächter, Tempeldiener oder von einem anderen Diener am Haus Gottes irgendwelche Steuern, Abgaben oder Zölle zu verlangen.

25 Du aber, Esra, setze mit der Weisheit, die Gott dir geschenkt hat, ´geeignete Personen als` Richter und Rechtspfleger ein. Sie sollen eurem ganzen Volk in der Westprovinz Recht sprechen – allen, die nach dem Gesetz deines Gottes leben. Wenn jemand es nicht ´gut genug` kennt, sollt ihr ihn darin unterweisen.

26 Wer das Gesetz deines Gottes oder das königliche Gesetz übertritt, der soll vor Gericht gestellt und je nach Vergehen verurteilt werden: zum Tod, zur Ausstoßung aus der Gemeinschaft, zu einer Geldstrafe oder zu einer Gefängnisstrafe.«

Esra dankt Gott

27 Gepriesen sei der HERR, der Gott unserer Vorfahren! Er hat dem König dies alles ins Herz gegeben, um den Tempel in Jerusalem wieder zu Ehre und Ansehen zu bringen.

28 Der HERR hat mich Gunst finden lassen beim König und bei dessen Beratern und einflussreichen Beamten. Weil seine ´segnende` Hand auf mir ruhte, habe ich Mut gefasst. Und so konnte ich eine Reihe von Sippenoberhäuptern dafür gewinnen, mit mir nach Jerusalem zurückzukehren.

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