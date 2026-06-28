Neue Genfer Übersetzung

Mordechai setzt sich weiterhin für sein Volk ein

1 König Xerxes führte im gesamten persischen Reich bis hin zu den fernsten Küstengebieten eine ´hohe` Steuer ein.

2 Was es sonst noch über die großen und mächtigen Taten des Xerxes zu sagen gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Medien und Persien verzeichnet. Dort ist auch genau beschrieben, welche hohe Stellung er Mordechai verlieh:

3 Der Jude Mordechai war nach König Xerxes der mächtigste Mann im ganzen persischen Reich. Bei den Juden stand er in hohem Ansehen und wurde von allen sehr geschätzt, denn er sorgte für sein Volk und setzte sich stets für dessen Wohl ein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart