Neue Genfer Übersetzung

Eine neue Königin wird gesucht

1 Nach einiger Zeit legte sich der Zorn des Königs. Er dachte zurück an Königin Waschti, an ihr Verhalten und an den Beschluss, sie zu verstoßen.

2 Da schlugen seine Hofbeamten vor: »Man möge für den König schöne Mädchen suchen, die noch Jungfrauen sind.

3 Der König soll in allen Provinzen seines Reichs Leute beauftragen, die schönsten jungen Frauen auszuwählen und in seinen Harem nach Susa zu bringen. Dort soll der königliche Eunuch Hegai, der für die Frauen des Königs verantwortlich ist, sich um sie kümmern. Er soll dafür sorgen, dass ihnen alle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um ihre Schönheit zu pflegen.

4 Das Mädchen, das dann dem König am besten gefällt, soll an Waschtis Stelle Königin werden.« Dieser Rat gefiel dem König und er befahl, ihn in die Tat umzusetzen.

Ester kommt in den königlichen Harem

5 Damals lebte in der Residenz Susa ein Jude namens Mordechai aus dem Stamm Benjamin. Sein Vater hieß Jaïr; zu seinen weiteren Vorfahren zählten Schimi und Kisch.

6 Mordechais Familie stammte aus Jerusalem und war zusammen mit dem judäischen König Jechonja von Nebukadnezzar nach Babylonien verschleppt worden.

7 Mordechai war der Pflegevater einer jungen Frau namens Hadassa, die auch Ester genannt wurde. Eigentlich war Ester ´seine Cousine`, die Tochter seines Onkels. Doch nachdem ihre Eltern gestorben waren, hatte Mordechai sie ´als Pflegetochter` bei sich aufgenommen. Ester war außerordentlich schön und anmutig.

8 Sobald der Erlass des Königs bekannt wurde, brachte man viele Mädchen nach Susa und stellte sie unter die Aufsicht Hegais, der für die Frauen des Königs verantwortlich war. Auch Ester wurde in den königlichen Harem gebracht und stand nun unter Hegais Obhut.

9 Sie fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Von Anfang an versorgte er sie mit den ´besten` Schönheitsmitteln und den ´gesündesten` Speisen. Er gab ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast und brachte sie im schönsten Teil des Harems unter.

10 Allerdings verschwieg Ester ihre jüdische Herkunft, denn so hatte Mordechai es ihr eingeschärft.

11 Jeden Tag kam Mordechai zum Harem und ging vor dem Außenhof auf und ab, um zu erfahren, wie es Ester erging und was man mit ihr vorhatte.

12 Die jungen Frauen wurden zwölf Monate lang auf die Begegnung mit König Xerxes vorbereitet. So lange dauerte die vorgeschriebene Schönheitspflege. Sechs Monate lang wurden sie mit Myrrhenöl behandelt und weitere sechs Monate mit Balsam und anderen Schönheitsmitteln. Wenn dann ein Mädchen an der Reihe war,

13 zum König zu gehen, konnte sie sich ´ihre Kleider und ihren Schmuck` selbst aussuchen. Was immer sie verlangte, gab man ihr mit.

14 Am Abend ging die junge Frau zum König und am nächsten Morgen wurde sie in den Teil des Harems gebracht, in dem die Nebenfrauen des Königs wohnten. Dieses Haus stand unter der Aufsicht des königlichen Eunuchen Schaaschgas. Keine der Frauen durfte danach jemals wieder zum König kommen, außer der König hatte solchen Gefallen an ihr gefunden, dass er sie mit Namen rufen ließ.

Ester wird Königin

15 Dann kam der Tag, an dem Ester, die Tochter Abihajils, zum König gehen sollte. – Esters Vater Abihajil war der Onkel des Mordechai, der Ester als Pflegetochter bei sich aufgenommen hatte. – Ester verzichtete darauf, ´ihren Schmuck und ihre Kleider` selbst auszusuchen. Sie folgte in allem dem Rat des Eunuchen Hegai, der die Aufsicht über den Harem des Königs führte. Alle, die sie sahen, waren voll Bewunderung.

16 Im siebten Regierungsjahr von König Xerxes, im zehnten Monat, dem Monat Tebet, wurde Ester zum König in den Palast gebracht.

17 Sie übertraf in seinen Augen die anderen Mädchen bei Weitem und er fand an ihr mehr Gefallen als an allen anderen Frauen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und ernannte sie an Waschtis Stelle zur Königin.

18 Er veranstaltete zu Esters Ehren ein großes Fest für die führenden Männer des Reichs und die Hofbeamten. Den Provinzen seines Reichs gewährte er einen Steuernachlass und verteilte großzügig königliche Geschenke.

Mordechai rettet dem König das Leben

19 Als später ein zweites Mal junge Frauen zum Königshof gebracht wurden, arbeitete Mordechai als königlicher Beamter in der Torhalle des Palastbezirks.

20 Ester hatte noch immer nichts von ihrer jüdischen Herkunft erzählt, wie Mordechai es ihr eingeschärft hatte. Auch jetzt noch befolgte sie seine Worte genau so, wie sie es als seine Pflegetochter getan hatte.

21 Während also Mordechai in der königlichen Torhalle saß, bekam er mit, dass zwei unzufriedene Palastwächter einen Anschlag auf den König planten. Es handelte sich um zwei königliche Eunuchen namens Bigtan und Teresch.

22 Sobald Mordechai davon erfuhr, benachrichtigte er Königin Ester, und sie warnte in Mordechais Auftrag den König.

23 Man untersuchte die Sache und Mordechais Warnung wurde bestätigt. Die beiden Eunuchen wurden an den Galgen gehängt, und der König ließ den Vorfall in der amtlichen Chronik seines Reichs festhalten.

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