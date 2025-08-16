Neue Genfer Übersetzung

Vorbereitung zur Eroberung des versprochenen Landes (Kapitel 1 bis 5)

Gott verspricht Josua seinen Beistand

1 Nachdem Mose, der Diener des HERRN, gestorben war, sagte der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, der Mose bei seinen Aufgaben unterstützt hatte:

2 »Mein Diener Mose ist gestorben. Brich nun auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch gebe.

3 Jedes Stück Land, auf das ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe.

4 Euer Gebiet wird sich von der Wüste ´im Süden` bis zum Libanongebirge ´im Norden` erstrecken, ´nach Osten` soll es das ganze Land der Hetiter bis zum großen Strom Eufrat einschließen und nach Westen bis zum Mittelmeer reichen.

5 Dein Leben lang wird sich niemand gegen dich behaupten können. Ich will dir beistehen, wie ich Mose beigestanden habe. Ich vergesse dich nie und lasse dich niemals im Stich.

6 Sei mutig und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen.

7 Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das mein Diener Mose dir gegeben hat. Weiche weder nach rechts noch nach links davon ab. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du unternimmst.

8 Sag dir immer wieder auf, was in diesem Gesetzbuch steht, und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Handeln davon bestimmt wird. Dann wird dir alles gelingen und du wirst Erfolg haben.

9 Ich sage es dir noch einmal: Sei stark und mutig! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ´ich`, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. «

Der Durchzug durch den Jordan wird vorbereitet

10 Darauf befahl Josua den Schiedsleuten,

11 durch das Lager zu gehen und überall bekannt zu machen: »Versorgt euch mit Essen und Trinken! Denn in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, das der HERR, euer Gott, euch zum Eigentum gibt. «

12 Zu den Stämmen Ruben und Gad und zum halben Stamm Manasse sagte Josua:

13 »Mose, der Diener des HERRN, hat euch zugesagt: ›Der HERR, euer Gott, gibt euch das Land auf dieser Seite des Jordans und lässt euch in Ruhe und Sicherheit darin wohnen. ‹ Denkt daran, was er damals angeordnet hat:

14 Eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh können hier östlich des Jordans in dem Land bleiben, das Mose euch zugewiesen hat, aber eure wehrfähigen Männer sollen bewaffnet an der Spitze eurer Bruderstämme über den Jordan ziehen. Ihr müsst ihnen helfen,

15 das Land in Besitz zu nehmen, das der HERR, euer Gott, ihnen geben will. Erst wenn er ihnen dort – ebenso wie euch – Ruhe und Sicherheit verschafft hat, dürft ihr wieder zurückkehren und euch hier, östlich des Jordans, in dem Land ansiedeln, das Mose, der Diener des HERRN, euch zugewiesen hat. «

16 Sie gaben Josua zur Antwort: »Alles, was du uns befiehlst, werden wir tun. Und wohin auch immer du uns schickst, werden wir gehen.

17 Wie wir Mose gehorcht haben, werden wir auch dir gehorchen. Möge der HERR, dein Gott, dir beistehen, wie er Mose beigestanden hat.

18 Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und deinen Weisungen nicht folgt, soll getötet werden. Sei nur mutig und stark!«

