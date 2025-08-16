Neue Genfer Übersetzung

Die Südgrenze der Josefsstämme

1 Auch den Nachkommen Josefs wurde durch das Los ihr Gebiet zugeteilt: Die Grenze beginnt am Jordan auf der Höhe von Jericho. Sie verläuft vorbei an den Quellen, die sich auf der Ostseite der Stadt befinden, und dann durch die Wüste hinauf ins Bergland von Bet-El,

2 von dort über Lus in das Gebiet der Arkiter und nach Atarot,

3 weiter bergab nach Westen in die Gegend der Jafletiter und durch das untere Bet-Horon über Geser bis zum Mittelmeer.

4 ´Dies ist die Südgrenze des Gebiets`, das die Nachkommen Josefs, die Stämme Efraim und Manasse, als Erbbesitz erhielten.

Das Gebiet des Stammes Efraim

5 Der Stamm Efraim mit seinen Sippen ´erhielt folgendes Teilgebiet`: Seine Südgrenze beginnt östlich von Atrot-Addar und führt über das obere Bet-Horon

6 bis zum Mittelmeer. Im Norden ´seines Gebiets` liegt die Stadt Michmetat. Von dort aus verläuft die Grenze ostwärts nach Taanat-Schilo. ´Sie wendet sich nach Süden`, führt östlich an Janoach vorbei

7 und weiter hinab nach Atarot, Naara und Jericho. Dort endet sie am Jordan.

8 ´Von Michmetat aus in die andere Richtung verläuft die Grenze zunächst südwestlich nach` Tappuach und von dort in westlicher Richtung durch das Tal Kana bis zum Mittelmeer.

9 Die Städte und Dörfer ´in diesem Gebiet` wurden dem Stamm Efraim zugeteilt, obwohl sie mitten im Gebiet des Stammes Manasse liegen.

10 Die ´Männer von Efraim` konnten die Kanaaniter, die in Geser lebten, nicht vertreiben. Darum wohnen deren Nachkommen bis heute dort, müssen jedoch ´für die Nachkommen Josefs` Fronarbeit leisten.

