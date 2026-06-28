Nehemia 11

Neue Genfer Übersetzung

Die Einweihung der Mauer und die Reformen Nehemias (Kapitel 11 bis 13)

Jerusalem soll dichter besiedelt werden

1 Die führenden Familien des Volkes wohnten bereits in Jerusalem. Aus der übrigen Bevölkerung sollte sich je eine von zehn Familien in Jerusalem – der heiligen Stadt – niederlassen. Sie wurden durch das Los bestimmt. Die übrigen konnten in ihren Städten ´und Dörfern` bleiben.

2 Alle Männer, die ´mit ihren Familien` freiwillig nach Jerusalem zogen, wurden öffentlich dafür gelobt.

Die Einwohner Jerusalems

3 Folgende führende Männer der Provinz Juda wohnten ´mit ihren Familien` in Jerusalem: – Obwohl die ´meisten` Israeliten, Priester, Leviten, Tempeldiener und Nachkommen der Sklaven Salomos auf den Erbgrundstücken ihrer Familien in den Städten Judas wohnten,

4 ließen sich doch einige Familien aus den Stämmen Juda und Benjamin in Jerusalem nieder. – ´Die Namen der führenden Männer, die in Jerusalem wohnten, lauteten: ` Aus dem Stamm Juda: Ataja, der Sohn Usijas; zu seinen Vorfahren gehörten Secharja, Amarja, Schefatja, Mahalalel und Perez.

5 Dazu Maaseja, der Sohn Baruchs; zu seinen Vorfahren gehörten Kolhose, Hasaja, Adaja, Jojarib, Secharja und Schela.

6 Insgesamt wohnten 468 Nachkommen von Perez in Jerusalem; sie alle waren kriegstüchtige Männer.

7 Aus dem Stamm Benjamin: Sallu, der Sohn Meschullams; zu seinen Vorfahren gehörten Joëd, Pedaja, Kolaja, Maaseja, Itiël und Jeschaja;

8 außerdem Gabbai und Sallai; insgesamt waren es 928 ´Männer`.

9 Sie alle unterstanden Joel, dem Sohn Sichris. ´Zu ihnen gehörte` auch Juda, der Sohn Senuas. Er war stellvertretender Stadtkommandant.

10 Von den Priestern: Jedaja, der Sohn Jojaribs, Jachin

11 und der Hohepriester Seraja, der Sohn Hilkijas; unter seinen Vorfahren waren Meschullam, Zadok, Merajot und Ahitub.

12 Zu den Sippen dieser ´drei Priester` gehörten insgesamt 822 Männer, die den Priesterdienst am Tempel verrichteten. Ferner Adaja, der Sohn Jerohams; seine weiteren Vorfahren waren Pelalja, Amzi, Secharja, Paschhur und Malkija.

13 Adajas Sippe umfasste 242 ´Männer`. Und schließlich Amaschsai, der Sohn Asarels; seine weiteren Vorfahren waren Achsai, Meschillemot und Immer.

14 Zu seiner Sippe gehörten 128 kriegstüchtige Männer. Sie unterstanden Sabdiël, dem Sohn Haggadolims.

15 Von den Leviten: Schemaja, der Sohn Haschubs; zu seinen weiteren Vorfahren gehörten Asrikam, Haschabja und Bunni.

16 Außerdem Schabbetai und Josabad, die für die äußeren Arbeiten am Tempel verantwortlich waren;

17 ferner Mattanja, der Sohn Michas und Enkel Sabdis, ein Nachkomme Asafs; er leitete den Lobgesang und das Dankgebet. Dazu Mattanjas Bruder Bakbukja, der zugleich sein Stellvertreter war; und schließlich Abda, der Sohn Schammuas und Enkel Galals, ein Nachkomme Jedutuns;

18 insgesamt lebten 284 Leviten ´mit ihren Familien` in der heiligen Stadt.

19 Von den Torwächtern: Akkub und Talmon mit ihren Verwandten; sie bewachten die Tempeltore und waren insgesamt 172 Mann stark.

20 Der Rest des Volkes, der Priester und der Leviten lebte außerhalb von Jerusalem auf den Erbgrundstücken ihrer Familien in den anderen Städten Judas.

21 Die Tempeldiener wohnten ´in Jerusalem` auf ´dem Hügel` Ofel. Sie standen unter der Aufsicht von Ziha und Gischpa.

22 Der Vorsteher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn Banis; unter seinen Vorfahren waren Haschabja, Mattanja und Micha. Usi gehörte zu den Nachkommen Asafs, die für die Musik beim Tempelgottesdienst verantwortlich waren.

23 Eine Anordnung des ´persischen` Königs regelte ihre tägliche Versorgung.

24 Petachja, der Sohn Meschesabels und Nachkomme von Judas Sohn Serach, beriet den ´persischen` König in allen Belangen, die das jüdische Volk betrafen.

Liste der Wohnorte außerhalb Jerusalems

25 Viele Leute aus dem Stamm Juda wohnten in Städten, die in unmittelbarer Nähe ihrer Felder lagen: Sie lebten in Kirjat-Arba mit den dazugehörenden Ortschaften, in Dibon mit den dazugehörenden Ortschaften, in Kabzeel mit den dazugehörenden Gehöften,

26 in Jeschua, Molada, Bet-Pelet

27 und Hazar-Schual, in Beerscheba mit den dazugehörenden Ortschaften,

28 in Ziklag, in Mechona mit den dazugehörenden Ortschaften,

29 in En-Rimmon, Zora, Jarmut

30 und Sanoach, in Adullam mit den dazugehörenden Gehöften, in Lachisch mit dem dazugehörenden Gebiet und in Aseka mit den dazugehörenden Ortschaften. Das Siedlungsgebiet der Leute vom Stamm Juda reichte von Beerscheba ´im Süden` bis zum Hinnom-Tal ´im Norden`.

31 Die Leute aus dem Stamm Benjamin wohnten in folgenden Städten: in Geba, Michmas und Aja, in Bet-El mit den dazugehörenden Ortschaften,

32 in Anatot, Nob, Ananja,

35 Lod und Ono und im Tal der Handwerker.

36 Einige levitische Sippen aus dem Gebiet von Juda wurden dazu bestimmt, sich im Gebiet des Stammes Benjamin niederzulassen.

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