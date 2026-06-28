Nehemia 12

Neue Genfer Übersetzung

Liste der heimgekehrten Priester und Leviten

1 Folgende Priester und Leviten kehrten mit Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, und mit ´dem Hohenpriester` Jeschua aus dem Exil nach Juda zurück: ´Priester: ` Seraja, Jirmeja, Esra,

5 Mijamin, Maadja, Bilga

6 und Schemaja, dazu Jojarib, Jedaja,

7 Sallu, Amok, Hilkija und Jedaja. Das waren die führenden Priester und ihre Verwandten während der Amtszeit Jeschuas.

8 Leviten: Jeschua, Binnui, Kadmiël, Scherebja, Juda und Mattanja. Sie leiteten den Gesang ´im Gottesdienst`.

9 Dazu kamen Bakbukja und Unni; die beiden bildeten mit ihren Verwandten einen zweiten Chor, der beim Wechselgesang die Antworten gab.

Die Nachkommen des Hohenpriesters Jeschua

10 Jeschua war der Vater von Jojakim. Auf Jojakim folgten in direkter Linie Eljaschib, Jojada,

11 Jonatan und Jaddua.

Die Oberhäupter der Priestersippen

12 Zur Zeit des ´Hohenpriesters` Jojakim waren folgende Priester die Oberhäupter in ihren Sippen: in der Sippe Seraja: Meraja; in der Sippe Jirmeja: Hananja;

13 in der Sippe Esra: Meschullam; in der Sippe Amarja: Johanan;

14 in der Sippe Malluch: Jonatan; in der Sippe Schebanja: Josef;

15 in der Sippe Harim: Adna; in der Sippe Meremot: Helkai;

16 in der Sippe Iddo: Sacharja; in der Sippe Ginneton: Meschullam;

17 in der Sippe Abija: Sichri; in der Sippe Mijamin: . . . ; in der Sippe Maadja: Piltai;

18 in der Sippe Bilga: Schammua; in der Sippe Schemaja: Jonatan;

19 in der Sippe Jojarib: Mattenai; in der Sippe Jedaja: Usi;

20 in der Sippe Sallu: Kallai; in der Sippe Amok: Eber;

21 in der Sippe Hilkija: Haschabja; in der Sippe Jedaja: Netanel.

Die Oberhäupter der levitischen Sippen

22 Man erfasste die Sippenoberhäupter der Leviten während der Amtszeit der ´Hohenpriester` Eljaschib, Jojada, Johanan und Jaddua und die ´Sippenoberhäupter der` Priester bis zur Herrschaft des Perserkönigs Darius.

23 Bis zur Amtszeit Johanans, des Enkels Eljaschibs, wurden die Sippenoberhäupter der Leviten in den offiziellen Chroniken verzeichnet.

24-25 Die levitischen Sippenoberhäupter Haschabja, Scherebja, Jeschua, Binnui und Kadmiël ´mit ihren Familien` bildeten beim Lobgesang ´im Tempel` den einen Chor. Ihnen gegenüber im zweiten Chor standen ihre Verwandten Mattanja, Bakbukja und Obadja ´mit ihren Familien`. Die Chöre priesen Gott im Wechselgesang, wie David, der Mann Gottes, es angeordnet hatte. Meschullam, Talmon und Akkub waren Torwächter; sie bewachten die Vorratsräume bei den Tempeltoren.

26 All diese Männer lebten zur selben Zeit wie der Hohepriester Jojakim, der Sohn Jeschuas und Enkel Jozadaks, und zur selben Zeit wie der Statthalter Nehemia und wie der Priester und Schriftgelehrte Esra.

Die Einweihung der Stadtmauer

27 Zur Einweihung der Stadtmauer bat man die Leviten, aus ihren Wohnorten nach Jerusalem zu kommen. Sie sollten mit ihren Zimbeln, Harfen und Zithern Loblieder anstimmen, damit die Einweihung zu einem großen Freudenfest werden konnte.

28 Die Sänger kamen aus den Ortschaften bei Jerusalem, aus den Dörfern von Netofa,

29 aus Bet-Gilgal und aus der Gegend von Geba und Asmawet – aus all den Orten in der Nähe Jerusalems, die sie wieder aufgebaut hatten.

30 Nachdem die Priester und Leviten sich selbst gereinigt hatten, besprengten sie auch das Volk, die Tore und die Stadtmauer mit Reinigungswasser.

31 ´Nehemia berichtet: ` Ich ließ die führenden Männer auf die Mauer steigen und teilte die Sänger in zwei große Chöre, die Gott ´mit ihren Liedern` loben sollten. Der eine Chor schritt in einem Festzug oben auf der Mauer südwärts Richtung Misttor.

32 Hinter dem Chor gingen Hoschaja und die Hälfte der führenden Männer Judas.

33 Dann folgten ´die Priester` Asarja, Esra, Meschullam,

34 Juda, Benjamin, Schemaja und Jirmeja.

35 Einige von ihnen bliesen die Trompeten. Als Nächstes kamen ´die Leviten`: Zunächst Secharja, der über Jonatan, Schemaja, Mattanja, Michaja und Sakkur von Asaf abstammte,

36 und dann seine Verwandten Schemaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda und Hanani. Sie spielten auf derselben Art von Instrumenten, wie sie einst König David, der Mann Gottes, für den Gebrauch im Tempel hatte herstellen lassen. Der Schriftgelehrte Esra führte die ganze Gruppe an.

37 Beim Quelltor stiegen sie geradeaus die Stufen zur Davidsstadt hinauf und zogen am ehemaligen Palast Davids vorbei zum Wassertor im Osten der Stadt.

38 Ich schloss mich dem zweiten Festchor mit der anderen Hälfte der führenden Männer an. Wir zogen auf der Mauer in der entgegengesetzten Richtung zum Ofentor und zur »Breiten Mauer«,

39 danach weiter über das Efraim-Tor, das Jeschana-Tor und das Fischtor mit dem Hananel-Turm und dem »Turm der Hundert« bis zum Schaftor. Schließlich machten wir am Wachtor ´beim Tempeleingang` halt.

40 Die beiden Chöre stellten sich im ´Vorhof des` Tempels auf. Bei mir standen außer der zweiten Hälfte der führenden Männer

41 auch die Priester Eljakim, Maaseja, Mijamin, Michaja, Eljoënai, Secharja und Hananja mit ihren Trompeten.

42 Außerdem hatten sich Maaseja, Schemaja, Eleasar, Usi, Johanan, Malkija, Elam und Eser bei uns eingefunden. Nun stimmten die Sänger unter der Leitung Jisrachjas ihre Loblieder an.

43 An diesem Tag wurde eine große Zahl von Tieren für das Opfermahl geschlachtet. Alle waren voller Freude, weil Gott den Mauerbau hatte gelingen lassen. Auch die Frauen und die Kinder freuten sich und der Jubel aus der Stadt war weithin zu hören.

Versorgung der Priester und Leviten

44 Damals wurden auch Aufseher für die Vorratsräume eingesetzt, in denen die Opfergaben ´für den Tempel`, die ersten Früchte der Ernte und der zehnte Teil aller Erträge aufbewahrt wurden. Diese Männer sollten auf den Feldern in allen Ortschaften ´Judäas` die Abgaben einsammeln, die den Priestern und Leviten gemäß dem Gesetz ´des Mose` zustanden. Die Leute von Judäa ´waren damit einverstanden, denn sie` freuten sich sehr über den Dienst der Priester und Leviten,

45 die Gott Opfer darbrachten und die Reinigungshandlungen vollzogen. Zudem priesen ´die Leviten` Gott mit ihren Liedern und bewachten die Tore, wie König David und sein Sohn Salomo es angeordnet hatten.

46 Schon damals, zur Zeit des ´Königs` David und des ´Sängers` Asaf, hatte es Musiker gegeben, die den Gesang der Lob- und Danklieder anleiteten.

47 Zur Zeit Nehemias lieferten die Israeliten wie schon zur Zeit Serubbabels Tag für Tag die vorgeschriebenen Abgaben für die Sänger und Torwächter ab. Sie brachten die Gaben, die sie dem HERRN geweiht hatten, zu den Leviten; diese wiederum gaben an die Priester weiter, was ihnen zustand.

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