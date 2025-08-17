Neue Genfer Übersetzung

Erstes Buch (Psalmen 1 bis 41)

Zwei Wege zur Wahl

1 Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt.

2 ´Glücklich zu preisen ist`, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des HERRN und darüber nachdenkt Tag und Nacht.

3 Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt.

4 Ganz anders ist es bei den Gottlosen: Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht.

5 Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben !

6 Der HERR wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben.

