Psalmen, Kapitel 100

Lobt unseren Gott!

1 Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem HERRN zu, alle Länder der Erde!

2 Dient dem HERRN mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel!

3 Erkennt, dass der HERR allein Gott ist! Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde, und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt!

4 Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang! Dankt ihm und preist seinen Namen!

5 Denn reich an Güte ist der HERR, ewig währt seine Gnade, und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen.

