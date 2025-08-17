Neue Genfer Übersetzung

Barmherzig und gnädig ist der Herr

1 Von David. Preise den HERRN, meine Seele, ja, alles in mir ´lobe` seinen heiligen Namen!

2 Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!

3 Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten.

4 Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen.

5 Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes – überreich bist du beschenkt! Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft.

6 Der HERR vollbringt große Rettungstaten, allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht.

7 Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt, und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten.

8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade.

9 Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein.

10 Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten, er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen.

11 Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen.

12 So fern, wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort.

13 Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der HERR denen, die ihm in Ehrfurcht dienen.

14 Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind, er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden.

15 Der Mensch – seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht,

16 wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr.

17 Doch die Gnade des HERRN ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue.

18 So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seine Weisungen denken und danach leben.

19 Der HERR hat im Himmel seinen Thron errichtet, und seine Königsherrschaft umschließt das All.

20 Preist den HERRN, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht.

21 Preist den HERRN, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört, ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat.

22 Preist den HERRN, ihr alle seine Werke, an allen Orten, über die sich seine Herrschaft erstreckt! Ja, preise den HERRN, meine Seele!

